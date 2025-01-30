不要刪除你的垃圾！

水下攝影師勞森伍德 (Lawson Wood) 敦促其他鯛魚不要刪除他們的垃圾，並解釋了為什麼那裡可能有一些隱藏的寶石，當他冒險前往 照片工具 舞台位於 GO潛水錶演 三月。

勞森是伯里克郡海洋保護區的共同創辦人，撰寫和合著了 50 多本書。他是海洋保護協會的創始成員（第六號會員），並透過獲得皇家攝影協會和英國專業攝影師協會的獎學金而創造了攝影歷史。 水下攝影.

他關於北海和英吉利海峽海洋生物的最新著作將在 GO 潛水展上發售。

不要刪除你的垃圾！ 2

GO 潛水秀

GO 潛水秀 英國唯一的消費者潛水和旅遊展將於1 年2 月2025 日至XNUMX 日重返NAEC Stoneleigh，正好拉開新一季的序幕，並承諾將帶來一個充滿互動、教育、勵志和有趣內容的周末。

除了主舞台之外，這次的主角是電視明星、作家兼冒險家 Steve Backshall，他在闊別數年後重返 GO Diving Show，與會嘉賓還有接受過 NASA 培訓的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP Dawn 科學研究主管Kernagis、電視節目主持人、作家和長期最受歡迎的Monty Halls，以及充滿活力的探險家Rannva Joermundsson 和Maria Bollerup，他們將談論他們最近在印度尼西亞的布滕探險- 再次有專門的舞台為英國潛水、技術潛水、 水下攝影 和勵志故事。

除了舞台之外，還有許多互動元素——廣受歡迎的洞穴、巨大的嘗試潛水池、沉浸式虛擬實境技術沉船潛水、屏氣研討會和排隊練習，以及 2025 年新增的機會，您的機會試著與航海考古學會和他們的「沉船」一起繪製沉船地圖——所有這些都分散在越來越多的旅遊局、製造商、 訓練 代理商、度假村、船宿、潛水中心、零售商等等。

今年還看到了 NoTanx Zero2Hero 競賽 佔據中心舞台。本次比賽針對新手自由潛水員，最初的 12 名候選人將接受 訓練 2 月下旬與 Marcus Greatwood 和 NoTanx 團隊在倫敦進行了交流。然後，五名選定的決賽入圍者將在三月週末參加GO Diving Show，包括在泳池中進行靜態呼吸暫停訓練，最終選出總冠軍，他們將獲得Oonasdivers 提供的Marsa Shagra 生態村為期一周的旅行。點選 這裡 註冊以獲得參賽機會。

門票買二送一！

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在 31 年 2025 月 17.50 日之前以 XNUMX 英鎊購買門票，並讓您的好友、配偶或最好的朋友與您一起享受完全免費的體驗！或者為什麼不帶上不會潛水的伙伴一起去，這樣他們就可以看到他們錯過的海底世界的所有奇觀！

實際上，買二送一的優惠相當於每張門票只需 £8.75。與往常一樣，這包括免費停車。 16 歲以下兒童可免費入場，所以帶上孩子一起度過美好的家庭日吧！