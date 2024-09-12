海洋考古學家、海洋倡議者和技術潛水員馬特卡特博士將登上科技舞台 澳新GO潛水展 月底在雪梨。

自 2003 年以來，他在 13 個不同的國家從事水下考古項目，從挖掘西班牙 2,800 年歷史的腓尼基沉船，到領導探險隊對比基尼環礁和楚克潟湖的幽靈艦隊進行 3D 建模。

2009 年，Matt 獲得了我們的世界水下獎學金協會 (OWUSS) 澳洲勞力士獎學金，在那裡他被介紹使用循環呼吸器進行科學潛水。從那時起，他成為將 CCR 和攝影測量應用於海洋考古學的先驅，專門從事澳洲和太平洋地區第二次世界大戰沉船的測量和評估。

Matt 是探險傢俱樂部的國際院士和 EC50 獲獎者、澳洲海洋考古研究所 (AIMA) 前副主席以及 ICOMOS 國際水下文化遺產委員會 (ICUCH) 的紐西蘭代表。他也是電視劇《海岸：紐西蘭》的專家主持人，該劇是 BBC 製作的英國電視劇《海岸》的衍生劇，也是聯合國、國際自然保護聯盟 (IUCN) 的主題專家。 （SPREP）和澳洲政府。

馬特將科學、商業和技術潛水結合了十多年，現在擔任重大計畫基金會的研究總監，致力於保護因藍色太平洋上的第二次世界大戰沉船污染而受到威脅的海洋生態系統、文化和生計。

Matt 在 GO Diving Show ANZ 的演講將是：

藍色太平洋的幽靈殘骸

馬特卡特博士 - 藍色太平洋幽靈殘骸 2

GO 潛水展 ANZ

這項一年一度的活動於今年舉行 28-29九月 在 雪梨展覽場 位於奧林匹克公園，旨在向所有人展示我們最好的水下世界，從正在考慮進入潛水或已完成入門級課程的新手，到高級潛水員，一直到技術潛水員和經驗豐富的 CCR潛水員。

有一系列的舞台－主舞台、 上載照片 舞台、澳洲/紐西蘭舞台、靈感舞台和科技舞台——將有來自世界各地的數十位演講者，以及一系列適合年輕人和老年人的互動功能，從 VR 潛水體驗、嘗試潛水、示範池等等。

圍繞舞台和特色的將是各種各樣的參展商，從旅遊局和旅行社到度假村、船宿、 訓練 機構、零售商、製造商和保護組織。

2024 年英國 GO 潛水展現已進入第五個年頭，週末吸引了超過 10,000 名與會者，展覽空間面積達 10,000 平方米，澳大利亞和新西蘭的展會希望在未來幾年達到這一水平。

首屆 GO Diving Show ANZ 入場完全免費 – 註冊 請點擊這裡 取得 2024 年澳洲跳水賽事門票。現場有充足的停車位，而且交通便利，交通便利，所以現在就在日記中記下日期，為慶祝各種形式的潛水活動的史詩般的周末做好準備。