乾式潛水死亡事故－透過人為因素方法創造真實教訓

屢獲殊榮的人為因素教育家和技術潛水員 Gareth Lock 將在技術舞台上揭示如何理解人類行為來改變水下的安全和表現。 GO潛水錶演 三月。

加雷斯·洛克 (Gareth Lock) 是研究潛水人為因素的全球權威，他研究潛水人為因素如何有助於安全、讓潛水更加愉快以及提高潛水員的能力。廣受好評的《潛水中的人為因素》的創始人 訓練 節目，他也是暢銷書《壓力之下》的作者，以及情感強烈、意義深遠的紀錄片《如果…》的製片人。

加雷斯擁有人為因素和系統安全碩士學位以及數十年的軍事作戰經驗，他將學術專業知識與現實世界的見解相結合，幫助潛水員提高決策能力、溝通能力和領導能力。

乾式潛水衣潛水死亡

2020 年，一位名叫 Linnea Mills 的年輕女士在 乾衣 冰川國家公園的潛水課程。這次事件本來是可以避免的，但發生後卻引起了極大的憤怒和沮喪。本演講將採用系統安全和人為因素方法來識別更深層的 教訓 可以從該事件中得到教訓。

人性和社會期望意味著我們強烈地傾向於責怪所涉及的個人——如果我們除掉“害群之馬”，那麼一切都會好起來。但科學表明，如果我們不好奇並審視系統和背景，同樣的事件很可能會再次發生。

如果您思想開放，並希望了解如何對這項運動做出持久的改變，以便我們增加樂趣、提高表現，並管理營運風險而不僅僅是責任風險，請參加本次演講。

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GO 潛水秀

GO 潛水秀 – 唯一的消費者潛能 旅行 英國的演出——將於 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh，恰逢新賽季拉開序幕，並保證帶來一個充滿互動、教育、啟發和樂趣的周末。

以及主舞台——這次由電視明星、作家和冒險家 Steve Backshall 領銜，他在闊別幾年後重返 GO 潛水秀，同時還有 NASA 培訓的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP Dawn 的科學研究主管Kernagis、電視節目主持人、作家、常年受歡迎的Monty Halls 節目主持人Timmy Gambin 博士將討論馬耳他豐富的海洋和戰爭遺產，以及探險家Rannva Joermundsson 和Maria Bollerup 這對活力四射的二人組，他們將談論他們最近在印尼—再次設有專門的英國潛水、技術潛水賽段， 水下攝影 和勵志故事。安迪·托貝特 (Andy Torbet) 將再次擔任主舞台主持人，並就電視節目拍攝技術潛水所面臨的挑戰進行演講。

除了舞台之外，還有許多互動元素——廣受歡迎的洞穴、巨大的潛水池、沉浸式虛擬現實沉船潛水、屏氣工作坊和劃線練習、海洋生物區，以及 2025 年新增的與航海考古學會和他們的“沉船”一起嘗試繪製沉船地圖的機會——所有這些都分散在越來越多的旅遊局、考古學製造商、 訓練 代理商、度假村、船宿、潛水中心、零售商等等。

今年還看到了 NoTanx Zero2Hero 競賽 佔據中心舞台。本次比賽針對新手自由潛水員，最初的 12 名候選人將接受 訓練 2 月下旬與 Marcus Greatwood 和 NoTanx 團隊在倫敦進行了交流。然後，五名選定的決賽入圍者將在三月週末參加GO Diving Show，包括在泳池中進行靜態呼吸暫停訓練，最終選出總冠軍，他們將獲得Oonasdivers 提供的Marsa Shagra 生態村為期一周的旅行。點選 這裡 註冊以獲得參賽機會。

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和往常一樣，門票價格包含免費停車。 16 歲以下兒童免費，所以帶上孩子們一起來享受美好的家庭日吧！