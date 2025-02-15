布滕探險－洞穴系統、生物多樣性和地質公園願望

教練兼技術潛水員 Rannva Joermundsson 將與 Maria Bollerup 一起登上主舞台 GO潛水錶演 於三月展示開創性的布滕探險隊 (Expedition Buteng)。
布滕探險隊是印尼首次進行此類探險活動，它匯集了來自國際和印尼的潛水員、洞穴探險者、科學家、媒體專業人士和遺產研究人員，旨在研究和保護穆納島獨特而令人驚嘆的洞穴系統、地質景觀和地形。
計畫負責人 Rannva 和 Maria 將分享布滕探險隊的故事，詳細描述在印尼叢林內外展開的旅程，揭示該地區令人難以置信的含水層、生物多樣性及其未來保育工作的潛力。
Rannva Joermundsson 來自法羅群島，現居康沃爾，是 Fourth Element 的銷售主管。
自 2008 年起，她開始從事潛水工作，並熱衷於鼓勵年輕人，尤其是女性，進入技術潛水和洞穴潛水的世界。
Rannva 與 Maria Bollerup 共同創立了 Nixie Expeditions，並共同擔任 2024 年 XNUMX 月在印尼東南蘇拉威西島成功開展的布滕探險計畫的負責人。
Rannva 的其他項目包括擔任南極洲私人探險隊的探險潛水長，其中涉及潛艇和直升機操作。她也參加了由勞力士恆動地球計畫支持的 2021 年墨西哥 Xunaan-Ha 探險活動。
最近，Rannva 加入了 Darwin200 項目，完成了一艘大帆船的橫渡大西洋之旅，並在巴西開發了一個珊瑚橫斷面項目。最後，她擔任探險潛水長，負責組織 30 年 2025 月前往科科斯島和加拉巴哥群島的 XNUMX 人私人探險的潛水後勤工作。
Rannva 是公眾演講者、探險傢俱樂部成員、探險傢俱樂部觀察委員會成員，同時也是 WINGS 女性探索計畫的旗手。
Maria Bollerup 是一位技術潛水員 講師，一位循環呼吸器洞穴潛水員和探險家，從 18 歲起就以專業潛水員的身份環遊世界。
作為丹麥人，她的潛水生涯始於丹麥，她對水下考古學的興趣使她在 16 歲時開始潛水考古遺址，與當地博物館合作繪製石器時代村莊的地圖並收集文物。
她對科學的熱情，加上她在潛水行業的專注，使她參與了一系列科學潛水項目，包括洞穴探索項目 徐南哈探險隊 2021 年 2024 月在墨西哥；該計畫由勞力士作為「恆動地球計畫」的一部分提供支持，並於XNUMX年XNUMX月在印尼東南蘇拉威西島成功進行了布滕探險。
為了積極影響未來的水下大使，瑪麗亞創立並經營 藍色冒險潛水;批發 潛水旅行 專注於來自歐洲的年輕背包客的機構。透過提供安全潛水和高 訓練 她以鼓舞人心的潛水中心的標準為基礎，向年輕和缺乏經驗的潛水員傳播人們對海洋及其保護的興趣。
作為女性技術潛水員和探索潛水的倡導者，她被選為全球社區 Girls That Scuba 的大使，並在 PADI 的循環呼吸器中亮相 訓練 材料，被選為第四元素的潛水員團隊，並當選為探險傢俱樂部的成員。
GO 潛水秀
GO 潛水秀 英國唯一的消費者潛水和旅遊展將於1 年2 月2025 日至XNUMX 日重返NAEC Stoneleigh，正好拉開新一季的序幕，並承諾將帶來一個充滿互動、教育、勵志和有趣內容的周末。
以及主舞台——這次由電視明星、作家和冒險家 Steve Backshall 領銜，他在闊別幾年後重返 GO 潛水秀，同時還有 NASA 培訓的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP Dawn 的科學研究主管Kernagis、電視節目主持人、作家、常年受歡迎的Monty Halls 節目主持人Timmy Gambin 博士將討論馬耳他豐富的海洋和戰爭遺產，以及探險家Rannva Joermundsson 和Maria Bollerup 這對活力四射的二人組，他們將談論他們最近在印尼—再次設有專門的英國潛水、技術潛水賽段， 水下攝影 和勵志故事。安迪·托貝特 (Andy Torbet) 將再次擔任主舞台主持人，並就電視節目拍攝技術潛水所面臨的挑戰進行演講。
除了舞台之外，還有許多互動元素——廣受歡迎的洞穴、巨大的潛水池、沉浸式虛擬現實沉船潛水、屏氣工作坊和劃線練習、海洋生物區，以及 2025 年新增的與航海考古學會和他們的“沉船”一起嘗試繪製沉船地圖的機會——所有這些都分散在越來越多的旅遊局、考古學製造商、 訓練 代理商、度假村、船宿、潛水中心、零售商等等。
今年還看到了 NoTanx Zero2Hero 競賽 佔據中心舞台。本次比賽針對新手自由潛水員，最初的 12 名候選人將接受 訓練 2 月下旬與 Marcus Greatwood 和 NoTanx 團隊在倫敦進行了交流。然後，五名選定的決賽入圍者將在三月週末參加GO Diving Show，包括在泳池中進行靜態呼吸暫停訓練，最終選出總冠軍，他們將獲得Oonasdivers 提供的Marsa Shagra 生態村為期一周的旅行。點選 這裡 註冊以獲得參賽機會。
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