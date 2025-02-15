布滕探險－洞穴系統、生物多樣性和地質公園願望

訂閱我們的每週通訊

訂閱我們的每週通訊

教練兼技術潛水員 Rannva Joermundsson 將與 Maria Bollerup 一起登上主舞台 GO潛水錶演 於三月展示開創性的布滕探險隊 (Expedition Buteng)。

布滕探險隊是印尼首次進行此類探險活動，它匯集了來自國際和印尼的潛水員、洞穴探險者、科學家、媒體專業人士和遺產研究人員，旨在研究和保護穆納島獨特而令人驚嘆的洞穴系統、地質景觀和地形。

計畫負責人 Rannva 和 Maria 將分享布滕探險隊的故事，詳細描述在印尼叢林內外展開的旅程，揭示該地區令人難以置信的含水層、生物多樣性及其未來保育工作的潛力。

Rannva Joermundsson 來自法羅群島，現居康沃爾，是 Fourth Element 的銷售主管。

自 2008 年起，她開始從事潛水工作，並熱衷於鼓勵年輕人，尤其是女性，進入技術潛水和洞穴潛水的世界。

Rannva 與 Maria Bollerup 共同創立了 Nixie Expeditions，並共同擔任 2024 年 XNUMX 月在印尼東南蘇拉威西島成功開展的布滕探險計畫的負責人。

Rannva 的其他項目包括擔任南極洲私人探險隊的探險潛水長，其中涉及潛艇和直升機操作。她也參加了由勞力士恆動地球計畫支持的 2021 年墨西哥 Xunaan-Ha 探險活動。

最近，Rannva 加入了 Darwin200 項目，完成了一艘大帆船的橫渡大西洋之旅，並在巴西開發了一個珊瑚橫斷面項目。最後，她擔任探險潛水長，負責組織 30 年 2025 月前往科科斯島和加拉巴哥群島的 XNUMX 人私人探險的潛水後勤工作。

Rannva 是公眾演講者、探險傢俱樂部成員、探險傢俱樂部觀察委員會成員，同時也是 WINGS 女性探索計畫的旗手。

布滕探險 - 洞穴系統、生物多樣性和地質公園願望 3

Maria Bollerup 是一位技術潛水員 講師，一位循環呼吸器洞穴潛水員和探險家，從 18 歲起就以專業潛水員的身份環遊世界。

作為丹麥人，她的潛水生涯始於丹麥，她對水下考古學的興趣使她在 16 歲時開始潛水考古遺址，與當地博物館合作繪製石器時代村莊的地圖並收集文物。

她對科學的熱情，加上她在潛水行業的專注，使她參與了一系列科學潛水項目，包括洞穴探索項目 徐南哈探險隊 2021 年 2024 月在墨西哥；該計畫由勞力士作為「恆動地球計畫」的一部分提供支持，並於XNUMX年XNUMX月在印尼東南蘇拉威西島成功進行了布滕探險。

為了積極影響未來的水下大使，瑪麗亞創立並經營 藍色冒險潛水;批發 潛水旅行 專注於來自歐洲的年輕背包客的機構。透過提供安全潛水和高 訓練 她以鼓舞人心的潛水中心的標準為基礎，向年輕和缺乏經驗的潛水員傳播人們對海洋及其保護的興趣。

作為女性技術潛水員和探索潛水的倡導者，她被選為全球社區 Girls That Scuba 的大使，並在 PADI 的循環呼吸器中亮相 訓練 材料，被選為第四元素的潛水員團隊，並當選為探險傢俱樂部的成員。

布滕探險 - 洞穴系統、生物多樣性和地質公園願望 4

GO 潛水秀

GO 潛水秀 英國唯一的消費者潛水和旅遊展將於1 年2 月2025 日至XNUMX 日重返NAEC Stoneleigh，正好拉開新一季的序幕，並承諾將帶來一個充滿互動、教育、勵志和有趣內容的周末。

以及主舞台——這次由電視明星、作家和冒險家 Steve Backshall 領銜，他在闊別幾年後重返 GO 潛水秀，同時還有 NASA 培訓的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP Dawn 的科學研究主管Kernagis、電視節目主持人、作家、常年受歡迎的Monty Halls 節目主持人Timmy Gambin 博士將討論馬耳他豐富的海洋和戰爭遺產，以及探險家Rannva Joermundsson 和Maria Bollerup 這對活力四射的二人組，他們將談論他們最近在印尼—再次設有專門的英國潛水、技術潛水賽段， 水下攝影 和勵志故事。安迪·托貝特 (Andy Torbet) 將再次擔任主舞台主持人，並就電視節目拍攝技術潛水所面臨的挑戰進行演講。

除了舞台之外，還有許多互動元素——廣受歡迎的洞穴、巨大的潛水池、沉浸式虛擬現實沉船潛水、屏氣工作坊和劃線練習、海洋生物區，以及 2025 年新增的與航海考古學會和他們的“沉船”一起嘗試繪製沉船地圖的機會——所有這些都分散在越來越多的旅遊局、考古學製造商、 訓練 代理商、度假村、船宿、潛水中心、零售商等等。

今年還看到了 NoTanx Zero2Hero 競賽 佔據中心舞台。本次比賽針對新手自由潛水員，最初的 12 名候選人將接受 訓練 2 月下旬與 Marcus Greatwood 和 NoTanx 團隊在倫敦進行了交流。然後，五名選定的決賽入圍者將在三月週末參加GO Diving Show，包括在泳池中進行靜態呼吸暫停訓練，最終選出總冠軍，他們將獲得Oonasdivers 提供的Marsa Shagra 生態村為期一周的旅行。點選 這裡 註冊以獲得參賽機會。

預售票現已發售！

立即購買一日票 £17.50 + 預訂費，為一次有教育意義、令人興奮和鼓舞人心的體驗做好準備！或者，兩天內有這麼多演講者，還有這麼多互動展示和參展商可以參觀，為什麼不把這安排在周末，搶購一張為期兩天的門票呢？ £25 + 預訂費用？如果您與中心/俱樂部會員一起前來，您還可以享受 10 人以上團體票價。 在 Go Diving Show 網站上預訂門票.

和往常一樣，門票價格包含免費停車。 16 歲以下兒童免費，所以帶上孩子們一起來享受美好的家庭日吧！