埃克斯茅斯探險隊

技術潛水員 Jen Smith 將在 GO潛水錶演 2024 月討論 XNUMX 年對艾克斯茅斯號沉船的探險。

身為英國皇家海軍的現役軍官，Jen 曾參與世界各地的多項行動。作為一名熱心的技術潛水員，她參與了多個定位和識別皇家海軍沉船的項目，並對受控地點進行了許可調查。

為了保護他們的文化遺產，Jen 與志願潛水員團隊合作，記錄這些令人心酸的地點，以確保他們作為戰爭墓地的地位得到尊重，並且他們的損失不會被遺忘。

埃克斯茅斯號

21 年 1940 月 22 日，埃克斯茅斯號驅逐艦在護送塞浦路斯王子號從阿伯丁前往斯卡帕灣時，在距威克約 20 英里的馬裡灣被 U-XNUMX 魚雷擊中。

她和 190 名船員全部沉沒。

鮑勃貝爾德 (Bob Baird) 和凱文希思 (Kevin Heath) 確定了一個可能的位置，2001 年，歐洲技術潛水中心的潛水員確認該地點是埃克斯茅斯號。 2002 年，她被根據 1986 年《軍事遺跡保護法》指定為受控地點。

2024 年，國防部頒發了潛水許可，並於 2024 年 XNUMX 月組建了一支潛水隊，記錄該遺址並向受害者致敬。潛水工作從 MV Clasina 號船上進行，Lost in Waters Deep 號的 Kevin Heath 也在船上指揮側掃聲納勘測。

Jen Smith 和 Rich Walker 將介紹艾克斯茅斯號的簡短歷史，然後展示素描、影片、 攝影 和攝影測量媒體向觀眾揭示了這座重要的戰爭墓園。里奇表示，他希望在場的人們能夠感受到潛水員在潛水時所感受到的同樣的敬畏之情，並與他們一起向埃克斯茅斯號勇敢的船員們致敬。

埃克斯茅斯探險 2

GO 潛水秀

GO 潛水秀 英國唯一的消費者潛水和旅遊展將於1 年2 月2025 日至XNUMX 日重返NAEC Stoneleigh，正好拉開新一季的序幕，並承諾將帶來一個充滿互動、教育、勵志和有趣內容的周末。

以及主舞台——這次由電視明星、作家和冒險家 Steve Backshall 領銜，他在闊別幾年後重返 GO 潛水秀，同時還有 NASA 培訓的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP Dawn 的科學研究主管Kernagis、電視節目主持人、作家、常年受歡迎的Monty Halls 節目主持人Timmy Gambin 博士將討論馬耳他豐富的海洋和戰爭遺產，以及探險家Rannva Joermundsson 和Maria Bollerup 這對活力四射的二人組，他們將談論他們最近在印尼—再次設有專門的英國潛水、技術潛水賽段， 水下攝影 和勵志故事。安迪·托貝特 (Andy Torbet) 將再次擔任主舞台主持人，並就電視節目拍攝技術潛水所面臨的挑戰進行演講。

除了舞台之外，還有許多互動元素——廣受歡迎的洞穴、巨大的嘗試潛水池、沉浸式虛擬實境技術沉船潛水、屏氣研討會和排隊練習，以及 2025 年新增的機會，您的機會試著與航海考古學會和他們的「沉船」一起繪製沉船地圖——所有這些都分散在越來越多的旅遊局、製造商、 訓練 代理商、度假村、船宿、潛水中心、零售商等等。

今年還看到了 NoTanx Zero2Hero 競賽 佔據中心舞台。本次比賽針對新手自由潛水員，最初的 12 名候選人將接受 訓練 2 月下旬與 Marcus Greatwood 和 NoTanx 團隊在倫敦進行了交流。然後，五名選定的決賽入圍者將在三月週末參加GO Diving Show，包括在泳池中進行靜態呼吸暫停訓練，最終選出總冠軍，他們將獲得Oonasdivers 提供的Marsa Shagra 生態村為期一周的旅行。點選 這裡 註冊以獲得參賽機會。

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