探索海洋生物區

在 Just One Ocean 海洋生物區 GO潛水錶演，遊客將有豐富的觀賞和活動，其中包括多個互動展示，反映了朴茨茅斯大學海洋科學研究所的新興海洋研究人員為保護海洋所做的一些工作。

海帶科學家喬·薩金特 (Joe Sargent) 將展示 BRUV（誘餌遠端水下視訊）攝影系統、視訊片段樣本、海帶樣本和物種識別挑戰。 BRUV 用於評估沿海生態系中魚類的豐富度和多樣性，並幫助科學家評估重要棲息地的育苗功能和重要性。

凱爾西·瑪麗·卡德 (Kelsey-Marie Cadd) 將展示她的一座海馬酒店的原型。這種可降解結構將被用作一種保護策略，以增加英國南海岸的海馬數量。她還將帶來一座「海馬城」的比例模型，該模型將部署在海草床旁邊，以增強海草的自然擴張，同時也為脆弱和稀有物種提供家園。

喬治亞夏普哈里斯 (Georgia Sharpe-Harris) 將運行一個顯微鏡裝置，以便遊客可以清楚地看到瓶裝水中含有什麼，同時還將進行微塑料識別挑戰，以及一個波浪池演示器，以強調與混凝土結構相比，自然防禦在保護海岸線方面做得更好。

前往 1051 號展位了解更多有關我們海岸線周圍海洋生物學的資訊。

探索海洋生物區 2

GO 潛水秀

GO 潛水秀 – 唯一的消費者潛能 旅行 英國的演出——將於 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh，恰逢新賽季拉開序幕，並保證帶來一個充滿互動、教育、啟發和樂趣的周末。

以及主舞台——這次由電視明星、作家和冒險家 Steve Backshall 領銜，他在闊別幾年後重返 GO 潛水秀，同時還有 NASA 培訓的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP Dawn 的科學研究主管Kernagis、電視節目主持人、作家、常年受歡迎的Monty Halls 節目主持人Timmy Gambin 博士將討論馬耳他豐富的海洋和戰爭遺產，以及探險家Rannva Joermundsson 和Maria Bollerup 這對活力四射的二人組，他們將談論他們最近在印尼—再次設有專門的英國潛水、技術潛水賽段， 水下攝影 和勵志故事。安迪·托貝特 (Andy Torbet) 將再次擔任主舞台主持人，並就電視節目拍攝技術潛水所面臨的挑戰進行演講。可以找到所有發言者的名單，包括時間安排 這裡.

除了舞台之外，還有許多互動元素——廣受歡迎的洞穴、巨大的潛水池、沉浸式虛擬現實沉船潛水、屏氣工作坊和劃線練習、海洋生物區，以及 2025 年新增的與航海考古學會和他們的“沉船”一起嘗試繪製沉船地圖的機會——所有這些都分散在越來越多的旅遊局、考古學製造商、 訓練 代理商、度假村、船宿、潛水中心、零售商等等。

今年還看到了 NoTanx Zero2Hero 競賽 佔據中心舞台。本次比賽針對新手自由潛水員，最初的 12 名候選人將接受 訓練 2 月下旬與 Marcus Greatwood 和 NoTanx 團隊在倫敦進行了交流。然後，五名選定的決賽入圍者將在三月週末參加GO Diving Show，包括在泳池中進行靜態呼吸暫停訓練，最終選出總冠軍，他們將獲得Oonasdivers 提供的Marsa Shagra 生態村為期一周的旅行。點選 這裡 註冊以獲得參賽機會。

預售票現已發售！

立即購買一日票 £17.50 + 預訂費，為一次有教育意義、令人興奮和鼓舞人心的體驗做好準備！或者，兩天內有這麼多演講者，還有這麼多互動展示和參展商可以參觀，為什麼不把這安排在周末，搶購一張為期兩天的門票呢？ £25 + 預訂費用？如果您與中心/俱樂部會員一起前來，您還可以享受 10 人以上團體票價。 在 Go Diving Show 網站上預訂門票.

和往常一樣，門票價格包含免費停車。 16 歲以下兒童免費，所以帶上孩子們一起來享受美好的家庭日吧！