尋找水下攝影的藝術

Anne 和 Phil Medcalf 擁有超過 45 年的潛水經驗，並且一直在 數字 其中超過30張在水下拍攝，他們是攝影舞台的中堅力量，重返水下 GO潛水錶演 第六年三月。

2017 年，他們將興趣轉變為一項業務，現在擁有 Alphamarine 攝影 有限公司，一家 水下攝影 訓練 和零售公司。他們的部落格上有一個評價很高的博客 網站 以及一個在全球擁有 2,000 多名成員的 Facebook 問答小組。

他們寫在 水下攝影 適合水肺潛水員 雜誌 自活動開始以來，並在每屆 GO Diving Show 上都介紹了這個主題。

他們的研討會和線上課程吸引了來自世界各地的潛水者。這對夫婦作為零售商的經驗使他們比大多數水下攝影師擁有更廣泛的知識基礎，以及使用從低成本選擇到最新高端裝備的設備的專業知識。

尋找水下攝影的藝術

Anne 和 Phil 在 GO Diving Show 攝影舞台上的演講主題深入探討了水下照片的「藝術氣息」。

尋找其中的藝術 水下攝影 2

GO 潛水秀

GO 潛水秀 英國唯一的消費者潛水和旅遊展將於1 年2 月2025 日至XNUMX 日重返NAEC Stoneleigh，正好拉開新一季的序幕，並承諾將帶來一個充滿互動、教育、勵志和有趣內容的周末。

除了主舞台之外，這次的主角是電視明星、作家兼冒險家 Steve Backshall，他在闊別數年後重返 GO Diving Show，與會嘉賓還有接受過 NASA 培訓的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP Dawn 科學研究主管Kernagis、電視節目主持人、作家和長期最受歡迎的Monty Halls，以及充滿活力的探險家Rannva Joermundsson 和Maria Bollerup，他們將談論他們最近在印度尼西亞的布滕探險- 再次有專門的舞台為英國潛水、技術潛水、 水下攝影 和勵志故事。

除了舞台之外，還有許多互動元素——廣受歡迎的洞穴、巨大的嘗試潛水池、沉浸式虛擬實境技術沉船潛水、屏氣研討會和排隊練習，以及 2025 年新增的機會，您的機會試著與航海考古學會和他們的「沉船」一起繪製沉船地圖——所有這些都分散在越來越多的旅遊局、製造商、 訓練 代理商、度假村、船宿、潛水中心、零售商等等。

今年還看到了 NoTanx Zero2Hero 競賽 佔據中心舞台。本次比賽針對新手自由潛水員，最初的 12 名候選人將接受 訓練 2 月下旬與 Marcus Greatwood 和 NoTanx 團隊在倫敦進行了交流。然後，五名選定的決賽入圍者將在三月週末參加GO Diving Show，包括在泳池中進行靜態呼吸暫停訓練，最終選出總冠軍，他們將獲得Oonasdivers 提供的Marsa Shagra 生態村為期一周的旅行。點選 這裡 註冊以獲得參賽機會。

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