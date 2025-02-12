加里波利沉船－探索歷史

在 GO潛水錶演 三月份，Murathan Yildiz 將與 Riza Birkan 一起在科技舞台上進行一場引人入勝的演講，主題是探索加里波利深處的第一次世界大戰沉船。
由於該地區在過去兩年才開放潛水，加里波利沉船潛水中心的聯合創始人 Murathan 和 Riza 將重點介紹這次非凡潛水體驗的獨特、專屬和深刻情感。他們還將分享拍攝這些歷史性沉船所面臨的挑戰，為在這個非凡地點講述水下故事提供罕見的視角.
Murathan Yildiz 擁有超過 25 年的潛水經驗，是一名經驗豐富的技術潛水員，持有 IANTD 循環呼吸器潛水員、TDI 高級三混氣潛水員等認證v教練和 SSI 開放水域教練. 他曾多次潛入加里波利的歷史沉船，利用他作為水下攝影師的專業知識讓這些沉沒的遺跡重現生機。
GO 潛水秀
GO 潛水秀 英國唯一的消費者潛水和旅遊展將於1 年2 月2025 日至XNUMX 日重返NAEC Stoneleigh，正好拉開新一季的序幕，並承諾將帶來一個充滿互動、教育、勵志和有趣內容的周末。
以及主舞台——這次由電視明星、作家和冒險家 Steve Backshall 領銜，他在闊別幾年後重返 GO 潛水秀，同時還有 NASA 培訓的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP Dawn 的科學研究主管Kernagis、電視節目主持人、作家、常年受歡迎的Monty Halls 節目主持人Timmy Gambin 博士將討論馬耳他豐富的海洋和戰爭遺產，以及探險家Rannva Joermundsson 和Maria Bollerup 這對活力四射的二人組，他們將談論他們最近在印尼—再次設有專門的英國潛水、技術潛水賽段， 水下攝影 和勵志故事。安迪·托貝特 (Andy Torbet) 將再次擔任主舞台主持人，並就電視節目拍攝技術潛水所面臨的挑戰進行演講。
除了舞台之外，還有許多互動元素——廣受歡迎的洞穴、巨大的嘗試潛水池、沉浸式虛擬實境技術沉船潛水、屏氣研討會和排隊練習，以及 2025 年新增的機會，您的機會試著與航海考古學會和他們的「沉船」一起繪製沉船地圖——所有這些都分散在越來越多的旅遊局、製造商、 訓練 代理商、度假村、船宿、潛水中心、零售商等等。
今年還看到了 NoTanx Zero2Hero 競賽 佔據中心舞台。本次比賽針對新手自由潛水員，最初的 12 名候選人將接受 訓練 2 月下旬與 Marcus Greatwood 和 NoTanx 團隊在倫敦進行了交流。然後，五名選定的決賽入圍者將在三月週末參加GO Diving Show，包括在泳池中進行靜態呼吸暫停訓練，最終選出總冠軍，他們將獲得Oonasdivers 提供的Marsa Shagra 生態村為期一周的旅行。點選 這裡 註冊以獲得參賽機會。
預售票現已發售！
立即購買一日票 £17.50 + 預訂費，為一次有教育意義、令人興奮和鼓舞人心的體驗做好準備！或者，兩天內有這麼多演講者，還有這麼多互動展示和參展商可以參觀，為什麼不把這安排在周末，搶購一張為期兩天的門票呢？ £25 + 預訂費用？如果您與中心/俱樂部會員一起前來，您還可以享受 10 人以上團體票價。預訂票 這裡.
和往常一樣，門票價格包含免費停車。 16 歲以下兒童免費，所以帶上孩子們一起來享受美好的家庭日吧！