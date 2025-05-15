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潛水員找到標誌性瓦薩沉船的缺失環節

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經過加工的木材被認為是戰艦船首斜桅上瞭望台的一部分（Jim Hansson，Vrak/ SMTM）
經過加工的木材被認為是戰艦船首斜桅上瞭望台的一部分（Jim Hansson，Vrak/ SMTM）

自 17 世紀初的沉船事件以來 瓦薩 60 年前，這艘沉船幾乎完好無損地從斯德哥爾摩河中被打撈上來，如今已成為瑞典最大的旅遊景點之一，但據懷疑，在“瓦薩石窟”沉船現場遺留了一些物品。 

現在，來自 瓦薩 博物館的姊妹博物館 Vrak－沉船博物館。 

新發現包括木錨、桶的部件、一塊加工過的木材（據信是 默什科格 或者是安裝在船首斜桅上的瞭望台——以及一個尚未確定身份的圓形物體，其邊緣和口部呈圓形。

帶有邊緣和口的未知圓形物體（Mikael Fredholm，Vrak/SMTM）
帶有邊緣和口的不明圓形物體（Mikael Fredholm，Vrak/SMTM）

64 年這艘 1961 門火砲的軍艦上浮後，幾年中很少進行潛水作業。新一輪調查於 2018 年開始，並利用技術發展，在斯德哥爾摩大學的馬丁·雅各布森 (Martin Jakobsson) 教授的領導下，使用先進的聲納設備進行了 3D 海床測繪和海底剖面測量。

隨後，瑞典海軍從 HMS 進行了 ROV 調查 貝洛斯 在 Vrak 的海洋考古潛水員接管之前。他們去年完成了這項工作，並剛剛發布了一份基於調查結果的報告。

瓦薩號的足跡：基於多波束測量的 3D 視圖（馬丁·雅各布森，斯德哥爾摩大學）
瓦薩號的足跡：基於多波束測量的 3D 視圖（馬丁·雅各布森，斯德哥爾摩大學）

目前，剩餘的物品仍留在波羅的海約 30 公尺深處，那裡的寒冷鹹水可以保存數百年，甚至連船上的木材也能保存完好。

烏鴉巢

「現在我們想更多地了解這些物體並進一步研究它們，」瓦薩石窟調查項目經理、弗拉克海洋考古學家吉姆漢森說。 “我們想把可能是瞭望台一部分的船體部分從底部打撈上來，進行分析。”

船首斜桅本身仍然下落不明，但人們希望瞭望台部分能為其整體設計提供新的見解。

瓦薩號船頭缺少的零件，包括原本放置海燕號的船首斜桅（瓦薩博物館）
缺失的部分 瓦薩船頭，包括原本放置瞭望台的船首斜桅（瓦薩博物館）
船首斜桅上的瞭望台
船首斜桅上的瞭望台（Jim Hansson，Vrak/SMTM）

漢森說：「當我們潛水時，我們可以發現技術無法看到的東西。」 「此外，還需要人眼和人手來驗證這些發現，檢查它們並了解它們的用途。 

「但所有技術都需要了解整體。多虧了這些調查，我們現在對 瓦薩 沉船地點比以前更大。

「所有由 瓦薩 在她被打撈之前，這些痕跡在 3D 影像中清晰可見，但肉眼無法察覺。這些實際上是 瓦薩！“

多波束地圖顯示了瓦薩號沉沒後留下的區域以及貝洛斯號探測到的物體（馬丁·雅各布森，斯德哥爾摩大學 / 吉姆·漢森，Vrak/SMTM）
瓦薩號的足跡：多波束地圖顯示了沉船打撈後留下的區域，以及貝洛斯號探測到的物體（馬丁·雅各布森，斯德哥爾摩大學 / 吉姆·漢森，Vrak/SMTM）
瓦薩博物館（豪爾赫·拉斯卡）
瓦薩博物館（豪爾赫·拉斯卡）

瓦薩博物館館長珍妮·林德說：“現在我們將看看是否可以進一步調查該區域並找到更多失踪的船隻部件。” “在 2028 年紀念日到來之前， 瓦薩 400 年後，如果能找到更多失蹤的物品就太好了。 」 

瓦薩 由於在處女航中沉沒，該船作為遠洋船的歷史很短，但如今它的遺跡每年仍吸引著約一百萬遊客。

對於任何訪問斯德哥爾摩的人來說，一張 72 小時組合票可以體驗 瓦薩 博物館 還可以在 弗拉克 票價為 349 克朗（27 英鎊），18 歲及以下免費入場。

也在 Divernet 上： 瓦薩沉船遺骸為女性, 潛水員探索北歐最古老的卡維爾所建造的船, 從16世紀沉船中打撈出的鐵桶, 兩隻獅子和蘋果：2世紀的雕刻讓潛水員驚嘆不已

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