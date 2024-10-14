泰國技術沉船潛水員兼 Divernet 通訊員蒂姆勞倫斯 (TIM LAWRENCE) 已經有一段時間沒有冷水潛水了，但他怎麼能拒絕這個機會來體驗傳說中的海底世界呢？ 路西塔尼亞 離開愛爾蘭南部？提姆描述了一些令人毛骨悚然的時刻，並深入探討了仍然有爭議的關於這艘船的沉沒如何影響第一次世界大戰進程的故事——彼得·麥卡姆利(PETER McCAMLEY) 的照片，他討論了他的Project 1 團隊最近面臨的挑戰

下降的過程中，我的背部傳來一陣陣冰冷的感覺。事實證明，在脫離站與乾式手套和夾子進行鬥爭後，我的乾式潛水服部分被淹沒了。我上升了，感謝槓上額外的重量。

第二天，彼得拿出一套新衣服。我對新的外觀很滿意，也很感謝我需要的幫助（綠咖哩對腰圍沒有幫助）。

我們返回，進入水中，我開始舒適而溫暖地下降。直到 40m，我才開始感覺自己好像把自己的男子氣概塞進了虎鉗裡。我聲音的升高與我的混音中的氦氣含量無關。

不幸的是，低壓充氣機已斷開。在攀登線路時，我嘗試重新連接 LPI，但乾手套阻礙了我的進展。五分鐘後，我感到沮喪，但我減少了損失，繼續浮出水面，呼叫了我們的支援潛水員科蘭·馬基(Coran Markey)，他很快就重新連接了充氣機。

我沿著路線返回，但受到了最後一位潛水員肯·布萊克利 (Ken Blakely) 的歡迎，他釋放了通往酒吧的轉移線，以便進行裝飾漂流！咒罵自己的運氣，我趁機練習了一下，再次提醒了從溫水到冷水的挑戰…

蒂姆勞倫斯（前）準備再次潛水

波折

多年來，沉船事件對決策的影響遠遠超出了船頭斜桅的範圍，但很少有人能聲稱皇家郵輪所產生的歷史影響 路西塔尼亞。她的故事比阿加莎·克里斯蒂的任何小說都更加曲折，但仍然為那些願意翻開書頁的人帶來了吸引力。

皇家郵輪盧西塔尼亞號，進港（喬治·格蘭瑟姆·貝恩）

1906 年，這艘 31,550 噸的船在蘇格蘭約翰布朗造船廠下水時， 路西塔尼亞 是世界上最大的客輪——僅次於她的姊妹船 毛里塔尼亞 大約 14 週後，她在 Swan Hunter 船塢下水。

英國政府為丘納德航運公司的這兩艘船提供了資金，幫助英國與德國在跨大西洋航運領域日益增長的主導地位競爭，同時為其提供了方便的輔助巡洋艦儲備以供戰時使用。

兩艘船均註冊於 簡的戰艦 那個時期作為輔助巡洋艦，它們很快就統治了跨大西洋航線，藍絲帶號在它們之間切換。就速度和奢華而言，它們是無與倫比的。

戰爭爆發導致航運業衰退， 毛里塔尼亞 被擱置時 路西塔尼亞 繼續為該路線提供服務。

改變規則

這是一個變革的時代。到目前為止，海上戰爭一直受到「獎品規則」公約的管轄，該公約禁止武裝船隻在沒有警告的情況下攻擊商船。但是，如果船舶未能停止或拒絕登船，則適用條件。

該公約旨在保護生命。如果一艘非武裝船隻因攜帶違禁品而打破中立性而被擊沉或被當作戰利品，則應為乘客和船員提供安全上岸通道。

然而，隨著德國潛艇擊沉船隻的效率越來越高，英國開始武裝其商船，而這些「Q 艦」打破了慣例。英國海軍部還指示其商船隊撞擊任何試圖阻止他們的潛艇。

這項戰略促使德國人於 4 年 1915 月 XNUMX 日宣布，不列顛群島周圍戰區的戰爭應被視為不受限制。此時，超限戰被認為是戰爭罪，政策的改變導致更多中立船隻被擊沉。

德國宣布的第一次世界大戰戰區

有效值 路西塔尼亞 註冊為輔助巡洋艦，攜帶清單上列出的彈藥，而不是中立的。在一個 “紐約時報” 位於冠達航空廣告對面的廣告 路西塔尼亞 1 年 2015 月 XNUMX 日登船前一天，德國警告美國國民，乘坐任何進入戰區的盟軍船隻有危險。

這是 路西塔尼亞第202次航行，從紐約返回利物浦。許多乘客並不知道這則廣告，但它引發了統治階級的猜測： 盧西蒂亞納 現在是合法的戰爭目標。

「過境期間不得懸掛旗幟，」丘納德指示。現任船長特納的前任在之前的一次航行中曾懸掛過美國國旗，這引起了爭議，可能是為了警告任何潛艇，船上有美國公民。

威廉·特納船長

乘客們不知道的是，一批步槍彈藥筒、彈殼、雷管和鋁粉都已裝填。它們列在貨物清單上，很容易被偽裝成搬運工的德國間諜觀察到，它們將目標牢牢地固定在船的煙囪上。

不確定的未來

路西塔尼亞 前往一個不確定的未來，但大多數乘客都沒有意識到危險的增加。他們被這艘船的優雅所吸引，並得到了特納船長的安慰，他們一定覺得戰爭已經有一百萬英里之遙了。煤炭限制意味著第四個鍋爐房被關閉，最大速度從 25.5 節降至 21 節。

盧西塔尼亞的最後一張照片，拍攝於 1 年 1915 月 XNUMX 日

儘管在客船上接載乘客和船員時出現了短暫的延誤，但橫渡大西洋的旅程平安無事 卡梅隆尼亞.

6月6,000日下午，英國XNUMX噸貨輪 百夫長 在潛艇襲擊中，該船與另一艘船一起被魚雷擊沉，這引起了人們對愛爾蘭南部存在 U 型潛艇的認識。

進入戰區後，特納上尉下令停電。公共房間的天窗被遮蓋，而瞭望台則加倍。所有水密門均已關閉，救生艇轉出以便更快下水。紳士乘客被警告不要在晚餐後散步時在甲板上吸煙。

盧西塔尼亞號殘骸上的洗臉盆

得益於布萊奇利公園的前身 40 號房間，英國皇家海軍知道了現役潛艇的大致位置。這個秘密政府部門正在使用捕獲的密碼本攔截和破解德國的通訊。

這個和那個 百夫長 沉船事件使盧西塔尼亞號繼續進入獅穴而不是繞道愛爾蘭北部的決定受到質疑。

專家表示，這項決定是基於煤炭短缺以及這條路線所需的額外天數。前幾個月，由於德國雷區的存在，這裡也被標記為禁區，不過在四天前的 26 月 XNUMX 日，它就被宣佈為禁區。 路西塔尼亞 離開了紐約。

遙控馬達

一般警告

6 月 XNUMX 日下午，特納船長收到一般警告，建議潛艇在愛爾蘭南部活動，並建議船隻沿海峽中部航線全速通過港口入口。

盟軍創建了戰爭風險保險，以應對不斷增加的航運損失，以及保險公司不願為進入戰區的船隻和貨物承擔風險。這實際上將進入戰區的所有船舶通訊轉移到了金鐘，如果造成損失，可能會造成嚴重後果。

船長可以按照他認為合適的方式自由指揮，但最終，他知道他將對貿易委員會負責。

上、下：斯特恩電報

當天下午早些時候，一艘現役潛艇最後確認的位置位於科寧貝格燈塔區域，距離該處以東 70 海裡。 路西塔尼亞 被攻擊。

儘管有海軍部的指示，特納船長還是計劃了一條靠近愛爾蘭海岸的航線，預計潛艇在前一天發生任何襲擊後會尋找更深的水域。

7 月 15 日清晨，大霧導致他將速度降低到 XNUMX 節，並開始鳴響喇叭，一些乘客認為這是在宣布船隻的出現，從而引起了警覺。

當霧散去後，特納船長將航速提高到 18 節，並下令改變航向以接近愛爾蘭海岸，然後再恢復航向。

他開始獲得四分修復。如果他要避免在等待高水位時製造一個容易成為目標的目標，那麼他的速度和方位就必須測量 路西塔尼亞 需要導航保護默西河入口的大淺灘。

不會有皇家海軍護送通過戰區 路西塔尼亞。有歷史學家指出現有護航艦的效率低下，所有護航艦的最高速度都比客輪慢。速度是巨人抵禦潛艇攻擊的最佳防禦手段，所以這是可以理解的。

二等艙用餐區（Peter McCamley）

二等艙用餐區的大型黃銅蒸氣管

缺乏護航也可能是避免懸掛英國船隻旗幟的詭計。當時，英國海軍艦艇對潛艦的攻擊能力微乎其微。

德意志帝國海軍在沒有警告的情況下發出秘密指令，瞄準進入戰區的貨船，使懸掛中立國旗的船隻面臨危險。上個月此類船隻的沉沒數量增加。

在沉沒前三個月，美國國務卿羅伯特·蘭辛的親英顧問起草了一份備忘錄，闡述美國參戰將對英國的戰爭努力產生的負面影響。

如果美國人的大量生命損失威脅到美國的中立的話，這是轉移海軍部注意力的詭計嗎？如果貨船成為攻擊目標，損失開始影響公眾輿論只是時間問題。

備忘錄指出，美國參戰將使其船隻成為合法目標，進一步加劇供應問題。

長廊甲板燈

此外，急需的武器和彈藥將轉移給美軍，這對已經處於壓力之下的英國造成了災難性的短缺。然而，有些人認為，鑑於美國的自由市場經濟理念以及對商業和利潤的供需態度，這不太可能。

通訊缺失

另一方面是利益衝突。沉沒 路西塔尼亞 將會阻止英國獲得所需的戰爭物資。合法攜帶彈藥時 路西塔尼亞 作為一個目標，貨物的損失實際上會造成前線的嚴重短缺嗎？

後來的研究強調了五封直接發送至的缺失通訊 路西塔尼亞 在船上的最後幾天。特納船長承認曾接收這些物品，但在隨後的審訊中不被允許透露其實質內容，這助長了有關黑暗勢力在起作用的陰謀論。

事後看來，很容易發現英國失去一艘這樣的船會為英國帶來什麼好處 路西塔尼亞。德國針對平民的行為引發了公眾的憤怒，這使得其事業永無止境。

二等艙用餐區的黃銅和海洋生物

當德國人首次宣布英國週邊地區為戰區時，伍德羅威爾遜已經警告稱，如果美軍傷亡，將會造成嚴重後果。這是已經安排好的舞台，還是像許多歷史學家所認為的那樣，是一系列不幸的巧合？

霧氣散去

7 月 XNUMX 日下午，大霧消散，為乘客帶來了春天的希望，同時也幫助施維格船長看到了 路西塔尼亞 正從他身邊蒸騰而去。

由於無法跟上她的速度，他以為目標已經失敗了——直到特納轉向他的船進行四點定位並提出 U-20 以完美的方法。 U艇等到客船距離不超過700m時才發射了一枚魚雷。後來施維格聲稱，此時他仍然不知道受害者的身分。

盧西塔尼亞號的插圖顯示了致命的魚雷正駛向它

魚雷擊中了橋下右舷第一和第二救生艇之間的巨人。爆炸之後很快就發生了第二次更致命的噴發，導致這艘巨輪幾乎立即向右舷傾斜。

不尋常的縱向艙壁設計可能會影響傾斜的速度，使左舷的救生艇幾乎毫無用處。隨著船的持續速度，右舷的救生艇也變得對乘客來說很難到達。

特納船長試圖轉向岸邊，但他沒有下令救生艇下水。舵沒有反應，發電機也故障。不在甲板上的乘客迷失在陷入黑暗的迷宮般的走廊。

華麗的鐵製升降機是英國工程技術的驕傲展示，但對於那些試圖利用它們逃脫的不幸的人來說卻成了致命的陷阱。

一流餐廳內的電梯

特納船長命令他的船完全後退，但蒸汽管道破裂使這一方法無效。在巨輪減速的時間裡，只有六艘救生艇成功下水，其中一艘已經浮出水面，許多乘客只是在冰冷的海水中碰碰運氣。

十八分鐘就夠了 路西塔尼亞 離開表面。經核實的 1,960 名乘客中，有 1,193 人死亡。許多屍體從未被發現。

卑劣行徑

U-20 回到德國，這位隊長起初受到稱讚，但最終被記錄為歷史上的惡棍之一。德國指揮部很快就試圖與他的卑鄙行為保持距離。

關於第二次更劇烈爆炸的原因的爭論仍在繼續。一些歷史學家聲稱，可能的罪魁禍首是鍋爐，儘管潛水員 Vic Verlinden 和 Project 17 拍攝的照片證實了這一理論，照片顯示鍋爐仍然完好無損。

另一種理論認為煤塵是可能的原因。帕迪·奧沙利文的優秀著作 《盧西塔尼亞號》：揭開謎團 責任歸咎於儲存在第二號貨艙的鋁粉，大致上是魚雷擊中的地方。這兩種想法似乎都有可能，或是兩者的結合？尋找任何此類殘留物是 Project 2 下一次探險的目標。

鍋爐入口

許多問題仍未得到解答。海事部是否有犯罪意圖或疏忽？這完全取決於觀察者如何解釋事實。

似乎有一隻看不見的手在進行一場高風險的西洋棋比賽。乘客們在不知情的情況下成為了戰爭物資的人盾。

的沉沒 路西塔尼亞 它沒有讓美國捲入第一次世界大戰，但它確實點燃了一場宣傳戰的觸媒，幫助改變了公眾輿論，為美國及其工業綜合體在兩年後捲入衝突鋪平了道路。剩下的就是歷史了。

沒有任何證據表明當時的第一海軍大臣溫斯頓·邱吉爾與失去 路西塔尼亞，但他於 12 年 1915 月 XNUMX 日寫給英國貿易委員會主席沃爾特·朗西曼的一封信確實助長了陰謀論。

當德國宣佈在不列顛群島周圍設立戰區時，他寫道：「最重要的是吸引中立船隻到我們的海岸，希望將美國與德國捲入其中。就我們而言，我們希望流量越多越好，如果其中一些遇到麻煩，那就更好了“

掌舵者

在貿易委員會的調查中，儘管邱吉爾指示應「不加檢查地追捕」特納船長，但特納船長被證明沒有任何不當行為。這是試圖轉移人們對海軍部無能的注意力嗎？調查將責任歸咎於德意志帝國海軍。

這艘沉船深 92m，已經進行過多次打撈嘗試，有的成功，有的失敗。大海不情願地洩漏了它的秘密。的故事 路西塔尼亞 直到 1970 世紀 XNUMX 年代，一位名叫約翰·萊特 (John Light) 的打撈潛水員進入了舞台。

萊特對沉船進行了 200 多次潛水，並發起了打撈嘗試，最終沉船的所有權轉移到了富有的美國實業家格雷格·貝米斯 (Gregg Bemis) 手中。格雷格渴望弄清楚如此巨大的船隻是如何在一次魚雷攻擊下在 18 分鐘內沉沒的。

他的熱情促使他花費超過 1 萬英鎊來捍衛他對這家公司的所有權。 路西塔尼亞，並在 76 歲時成為技術潛水員。

一流餐廳的窗戶

2016 年，Project 17 接受了挑戰（見下文），使包括我在內的數十名技術潛水員能夠協助科學研究。在過去的八年裡，團隊成員 Vic Verlinden 在極端條件下錄製了數百小時的視頻，並由 Stuart Williamson 解碼。

格雷格去世後，轉讓了該公司的所有權 路西塔尼亞 博物館是為了保存這艘偉大船隻的記憶而設立的，但前提是彼得·麥卡姆利 (Peter McCamley) 和 Project 17 獲得了繼續探索的書面許可。

然而遺憾的是，博物館在 2024 年季節拒絕了 Project 17 潛水沉船的許可。

用 Gregg 的話來說，他希望“支持來自世界各地的技術潛水員繼續探索和記錄許多人眼中的潛水珠穆朗瑪峰”，而繼續這一使命是 Project 17 的首要目標。

幸運的是，愛爾蘭政府水下考古部門的 Connie Kelleher 博士和她的團隊對 Project 17 的寶貴工作表示認可 做過的事 授予我們這個季節在沉船周圍潛水的許可證。對此我們深表感謝。

所有這些人的生活都融入了這個組織的結構中 路西塔尼亞 故事。許多文章和出版物都受益於他們追求真理的努力。

回到過去的旅程

隨著季節的推移，識別照片和影片中的物品變得更加複雜。水深、溫度和表麵條件都共同掩蓋了 路西塔尼亞令人難以置信的遺產。每一次潛水都是回到過去的旅程。

我受邀在 17 年賽季加入 Peter 和 Project 2024。我的技術潛水業務總部設在泰國，我已經很久沒有在冷水中潛水了。我打開我的乾衣，發現它不再適合用途，所以彼得好心地給了我他的備用衣。

2024年專案位置圖

我趕緊訂票，但由於不確定是否允許潛水，我在最後一刻乘坐過山車來到了碼頭——在考古學家的干預下才得以保存。

我希望過渡到冷水會是一個更順利的旅程。在彼得的基地與他會面，我開始準備裝備並嘗試彼得的備用裝備、乾手套和加熱背心。哦，奢華！

那天晚上我們前往金塞爾，第二天，當我們裝貨前往沉船現場時，我見到了我們的團隊。這是來自歐洲和美國各地的老手的奇怪組合，但我的陪伴是再好不過了。

我打算讓謹慎控制我的自我，在第一天鍛鍊我的裝備，並選擇在分離站輕鬆下降。

混淆上下文

我已經描述了最初下降時發生的情況。第二天，他們阻止了我進去，但這次我把乾手套換成了一些又舊又厚的濕手套。

隨著周圍光線的減弱，我下降了。在我手電筒的照射下，距離海底 5 公尺處的殘骸清晰可見。

殘骸正在嚴重惡化，主甲板平放在該區域的其他甲板之上，混淆了文物的背景。

英國皇家海軍在 1950 世紀 XNUMX 年代的深水炸彈實踐只會加速這一進程，但儘管付出了努力，如果你仔細觀察，在火炬光角度的幫助下，一些歷史的片段會在你眼前跳出來。

時間膠囊似乎在挑戰環境的衝擊，其中包括一個躺在床墊殘骸旁的夜壺。穿著借來的乾衣，不帶小便閥，在 12°C 的溫度下進行長達 XNUMX 小時的潛水，卻看到了夜壺，這真是諷刺！

我的底部時間結束得太快了，閃光燈引導我回到上升線。我拿起記號筆，走到吧台前，加入了隊伍，掛在那裡，想著 17 號計畫面臨的艱鉅任務。

世界這個地區的天氣是出了名的。一天內經歷四個季節並不罕見，這使任務變得更加複雜。

船頭區域的錨絞車

由於海浪高度，第二天是井噴，但第二天早上我們就滿懷樂觀地回來了。射擊線已經就位，使我們的方向變得容易。

閃光燈讓我確信線路的位置，我遊了出去，被一根似乎是大直徑的桿子絆倒了。直到後來，當研究員史都華確認它是桅杆時，我才明白它是什麼，它已經折斷並躺在殘骸的頂部。

沿著桅杆的線條，寬約 3m 的大型金屬框架像餐巾一樣折疊起來，使畫面變得混亂。後來史都華再次幫我把這些碎片拼湊起來——我當時正在看二等艙乘客室的牆框。

時間再次緊迫，我回到線路，與羅爾範霍文 (Roal Verhoeven) 同時開始攀登。到達脫離站後，我的呼吸袋開始充滿！

不斷地失去我的浮力並掉落我的 PO 2 ，我意識到我的自動稀釋閥 (ADV) 洩漏。我的反應是關閉機載蒔蘿閥，這比戴著厚手套到達流量停止點要容易得多。我透過在需要時擺動蒔蘿閥門來完成減壓的早期部分。

傳輸線在鏡頭周圍扭曲，污染了減壓桿。羅爾首先做出反應，達倫貝德福德和我像一對莫里斯舞者一樣協助解開這條線。一旦自由，漂移站就釋放了，裝飾漂移開始了。

一個好季節

預報顯示還有一個潛水日，在許可證上的七天中，有五天將構成一個好季節。這次潛水我會在我的設備上手動運行 dill，因為我缺少修復 ADV 的零件。

我們離開金塞爾時，周圍都是濃霧，但船長向我們保證了它的暫時性質。果然，半小時後，距離海岸不遠的地方，太陽出來了，霧也消散了，我們可以看到海面緩慢地翻滾了半米，從南邊逼近。

到達沉船殘骸後，我們迅速下降，一些前往前一天發現的電報機的團隊成員。我跑了一條距離線來了解規模。三次潛水，還有很多東西未被發現。

我們再次經過夜壺，注意到一組奇怪的管道，據信是為二等艙加熱水的。我很快就改變了方向。收回我的捲軸，我們離開底部開始長途上升和減壓。

最後一名隊員鬆開了欄桿，我們開始漂移，進入了150 分鐘的懸停時間，無聊是一種永遠存在的風險，因為在最後一個障礙上任何注意力不集中的情況都可能是你的最後一個障礙。

為了強化這一點，維克清除了環路並拔掉了他的吹嘴，讓自己滿嘴都是橡膠和水。達倫和我一起打開氧氣瓶，將氧氣瓶遞給維克，後者走過來接過它。冷靜的頭腦佔了上風。我們結束了潛水，我們的 2024 年賽季也結束了。

提姆和2024年探險隊的其他成員

出席但上面未提及的探險隊成員包括雷茲·索海爾 (Rez Soheil)、研究員帕迪·奧沙利文 (Paddy O'Sullivan) 和 海上獵人 約翰·吉倫和凱文·沙納漢的工作人員。

LUSITANIA 項目 17，作者：Peter McCamley 在 Project 17 之前，只有愛爾蘭技術潛水員 Eoin McGarry 持有潛水執照 路西塔尼亞。然而，當他 遺失了船上的電報機 在 2017 年一次未經授權的潛水中，愛爾蘭議會下議院提出了重大問題，標誌著愛爾蘭議會的低點 路西塔尼亞 人工製品去除。 我們致力於搬遷最大的工廠，這鞏固了我們與 Gregg Bemis 的良好關係。 路西塔尼亞 愛爾蘭的文物，一艘船的吊艇架，從北愛爾蘭的公共廁所到金塞爾的老海德博物館。這花了我們幾乎 18個月的會議 與地方和政府官員。 格雷格·比米斯 格雷格允許我們潛水 路西塔尼亞 2016 年，我們揭開其快速沉沒真相的共同使命結下了牢固的紐帶。 2021 年，也就是他去世一年後，我們終於進入了這些鍋爐，維克·維林登(Vic Verlinden) 在那裡拍攝了一排排完好無損的鍋爐，這讓人們對長期以來發生煤塵爆炸的理論產生了懷疑。 自Project 17成立以來，憑藉Stuart Williamson、Vic Verlinden、Rez Soheil、Frank McDermott、Dave Gration、Kari Hyttinen、Gerry Brown和Jimmy Lyons等團隊成員，我們打破了跳水領域的壟斷 路西塔尼亞. 在過去的八年和 10 次探險中，我們幫助來自世界各地的數十名潛水員參觀了沉船，為更多的潛水員跟隨鋪平了道路。至關重要的是，我們提高了人們的認識 路西塔尼亞的歷史意義及其在塑造我們當今生活的世界中的作用。 Eoin McGarry 現在與 Con Hayes 和 Padraig Begley 一起擔任 Old Head 博物館的董事會成員，Gregg 向他們捐贈了 路西塔尼亞。 2023 年，我們 2024 年探險隊的潛水申請被拒絕，這是八年來的第一次，也是新所有權的第三年。 路西塔尼亞. 這項決定源自於我們與新所有者之間充滿挑戰的關係以及他們施加的不必要的限制性規定。不幸的是，這似乎是由個人衝突和恢復先前壟斷的願望所驅動的。 政府許可 博物館可能擁有 路西塔尼亞 但它並不擁有沉船所在的海底或愛爾蘭領海。我們的許可證一直規定我們不會擾亂沉船，而是在其上方盤旋以收集數據，今年也不例外。 幸運的是，我們獲得了必要的政府許可，我們的工作按計劃繼續進行。 Project 17 是唯一一支潛水隊 路西塔尼亞 今年，我們收集的數據是獨一無二的。一旦提交給水下考古單位的康妮·凱萊赫博士，它將一如既往地公開發布。 我們希望博物館將來能夠決定與我們合作。同時，我們正在推進 2025 年探險計劃。 Stuart 和 Vic 為這個計畫付出了巨大的努力，所有的工作都是由 Mark Skillen 編寫的，他保留了 項目 17 網站 更新。 我還要強調 Rez Soheil 的奉獻精神，自從計畫開始以來，他一直陪伴著我的每一次潛水。他是 Project 17 服役時間最長的潛水隊成員，潛水次數約 50-60 次，在水底停留時間為 30-40 小時。 路西塔尼亞，以及大約 150 小時的總水中時間。雷茲與巴里·麥吉爾一起在 定位和恢復 路西塔尼亞 吊艇架。 對於那些希望更深入研究盧西塔尼亞號故事的人，Vic Verlinden 的書 盧西塔尼亞 – 水下系列 提供了完整的概述，包含 240 張圖像，包括五年內在 92m 深度拍攝的圖像、歷史照片和插圖。 A4 精裝書有 200 頁，售價 36 英鎊 - 運費 19.50 英鎊。

提姆勞倫斯（提姆勞倫斯）（照片：Mikko Paasi） 提姆勞倫斯 擁有 戴維瓊斯的儲物櫃 (DJL) 在泰國灣濤島幫助潛水員提升休閒水肺潛水以外的技能。他還經營 海洋探索者俱樂部. 他是一位著名的技術沉船和洞穴探險家，也是紐約探險傢俱樂部的成員，也是 PADI / DSAT 技術教練培訓師。

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