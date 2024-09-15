在 GO Diving Show ANZ 上獲得靈感並發現更多有關澳洲潛水熱點的信息

快速逼近的 澳新GO潛水展，將於28 月29 日至XNUMX 日在悉尼展覽場舉行，免費入場，無論您的潛水經驗水平如何，都將提供一系列內容豐富、具有教育意義且令人愉快的講座、展示、展覽和互動元素，而Inspiration / ANZ 舞台就是您的最佳選擇。

Inspiration / ANZ 舞台的演講嘉賓包括：

羅尼·本-阿倫將談菲律賓

羅尼·本·阿倫

永續旅遊倡導者兼產業專家 Roni Ben-Ahron 將登上本屆大會的靈感舞台 澳新GO潛水展 九月展示了菲律賓令人難以置信的多樣性。

在過去 15 年裡，Roni 一直致力於潛水旅遊業，從上層企業界逃到了深處。她曾在六個國家擔任營運、銷售和行銷職務，因此愛上了亞太地區的潛水。她說：「這裡的多樣性和色彩溫暖人心，並像燈塔一樣閃耀，告訴人們海洋應該是什麼樣子」。她的目標是促進永續的潛水旅遊實踐，讓世界各地的潛水員參與其中。

菲律賓令人難以置信的多樣性

菲律賓是世界頂級潛水目的地之一。位於珊瑚三角的中心，您將享受世界上最豐富的生物多樣性：生動的珊瑚礁、沉船、令人難以置信的遠洋生物、稀有生物和獨特的地形。

了解菲律賓的頂級潛水目的地、每個目的地可以發現什麼，以及如何透過亞特蘭提斯潛水度假村和船宿體驗這些目的地。

今天的消費者有一個選擇；您可以根據您認為重要的一組價值觀來選擇品牌。環保工作、社區外展和教育對您來說重要嗎？了解如何在亞特蘭提斯度假村和船宿潛水時發揮影響力！

托里·克萊特將重點介紹澳洲海洋守護者協會的工作

托里·克萊特 / 海洋守護者協會

澳洲海洋守護者協會是一家海洋保護非營利組織，在對抗海洋塑膠污染的第一線採取直接行動；非法、未通報和無管制的捕撈活動；破壞性海洋生物管理策略；以及對海洋生態系統及其居民的其他威脅。

雪梨海洋守護者協會分會協調員 Torrey Klett 將在澳洲紐西蘭/靈感舞台上介紹澳洲和世界當今面臨的海洋保護問題 澳新GO潛水展 九月，以及我們如何實現有意義的改變。

托里 (Torrey) 在洪都拉斯擔任 PADI 名仕潛水員訓練師後，開始熱衷於從事海洋保育工作。她認為保護海洋是每個人的責任，並希望您覺得自己有能力參與其中，為保護我們深愛的海洋做出貢獻。

特里康明斯 (Terry Cummins) 將在昆士蘭附近的潛水活動中大放異彩

特里·康明斯

著名行業人物特里康明斯 (Terry Cummins) 登上澳洲新西蘭銀行舞台 (ANZ Stage) 時，將熱情洋溢地講述昆士蘭水域的奇觀。 澳新GO潛水展 在9月。

康明斯博士 (Dr Terrence (Terry) Cummins) 是昆士蘭潛水協會的總裁，也是全球潛水界的傑出人物，也是一位著名的水下攝影師、作家，也是潛水協會的前高級管理人員。 訓練 機構。

特里目前是多個與潛水、旅遊、立法和商業永續發展相關的政府和非政府組織諮詢委員會的成員，並擁有一長串享有盛譽的獎項和成就，包括被任命為探險傢俱樂部會員。 紐約 並因其對水肺潛水的貢獻而獲得“澳大利亞勳章”。

昆士蘭海岸潛水

特里將帶你去 照片 從昆士蘭州南部邊境到遙遠的北部的旅程，包括在大堡礁和珊瑚海發現的壯麗潛水。他也將針對一些媒體對大堡礁狀況的錯誤看法進行解答並回答問題，同時強調昆士蘭潛水會員為來訪的潛水員提供的獨特服務。

奈斯·巴海 (Nays Baghai) 將帶您了解《潛入黑暗》(Diving Into The Darkness) 的幕後花絮，該劇將於週六拉開帷幕

奈斯·巴格海

Nays Baghai 是一位獨立電影製片人和水下創意人員，他將登上 澳新GO潛水展 在9月。

他住在悉尼，畢業於澳洲國立電影學院 AFTRS，他的長片處女作是導演， 降落榮獲 2020 年雪梨電影節冠軍，現已在 Amazon Prime ANZ 上播放。

他的第二個特點是 潛入黑暗由主舞台演講者 Jill Heinerth 主演的《2024 年聖塔芭芭拉國際電影節》榮獲冠軍。這部精彩的影片將於週六上午在 GO Diving Show ANZ 上放映，以啟動活動。

除了作為導演、攝影師和剪輯師的長片作品外，奈斯還憑藉他的短片和影片贏得了 30 項獎項。 攝影 工作。他的客戶組合包括索尼、勞力士、德勤、SBS、Scuba Diver 雜誌、澳洲旅遊局等等。

作為一名水下電影攝影師和攝影師，奈斯擁有各種潛水認證，這使他能夠在傳統電影攝製組無法進入的苛刻環境中工作。

讓不可能成為可能：潛入黑暗的幕後花絮

多才多藝的導演奈斯巴海 (Nays Baghai) 深入探討了他關於傳奇人物吉爾海納思 (Jill Heinerth) 的獲獎紀錄片長片的秘密。在本次演講中，Nays 涵蓋了廣泛的主題，包括：

潛水 訓練 完成該項目所需的

複雜電影文件的細節，包括劇本、分鏡、拍攝圖等

洞穴和其他水下拍攝地點的完整列表

團隊遇到的無盡挑戰

龐大的編輯過程

循環呼吸器的風險和回報

電影製作和技術潛水之間的相似之處

丹尼查爾頓提供訪問印尼的建議

丹尼·查爾頓

考慮去印尼潛水 節日？那麼請務必來聽聽印尼的明智建議 潛水旅行 大師丹尼·查爾頓 澳新GO潛水展 在9月。

丹尼將在 ANZ / Inspiration 舞台上為參觀這個美麗的國家提供大量有用的提示和建議，這裡是地球上一些最好的潛水勝地的故鄉。

丹尼擁有旅遊研究學士學位，並在前往印尼冒險之前在美國企業界工作了幾年。一份為期一年的合約演變成與安吉麗卡的相遇並結婚，以及永久的海外生活。

他熱衷於透過以下方式培養本地人才 訓練 和指導。 2001 年，他就產品開發向藍碧度假村業主進行了諮詢，並於次年在度假村開設了潛水特許經營權。天堂護照產品很快就開發出來了——為潛水者提供了充分探索北蘇拉威西島的機會。

丹尼 (Danny) 處於以最高標準開發藍碧度假村 (Lembeh Resorts) 和默克斯度假村 (Murex Resort) 潛水設施的最前沿，並擁有豐富的設施。

詹姆斯亨特將談論水下考古學

詹姆斯亨特

詹姆斯·亨特 (James Hunter) 是澳洲國家海事博物館海軍遺產和考古學館長，他將在 澳新GO潛水展 在9月。

James 於 2012 年在弗林德斯大學獲得海洋考古學博士學位，並於 2001 年在西佛羅裡達大學獲得歷史和歷史考古學碩士學位。

他從事歷史和海洋考古領域二十多年，參與了美國多個具有國際意義的沉船遺址的調查，其中包括美國內戰時期的潛艇 HL亨利 伊曼紐角沉船號 (Emanuel Point Shipwreck)，一艘 1559 年在佛羅裡達州彭薩科拉灣失事的西班牙大帆船。

詹姆斯的博士研究探索了澳洲和紐西蘭殖民地和早期國家海軍使用的魚雷艇防禦系統的歷史和考古學。他於 2015 年 XNUMX 月被任命在博物館任職，並參與了多個海洋考古項目，包括澳大利亞第一艘潛艇的沉船調查 AE1 巴布亞紐幾內亞，第二次世界大戰的輕型巡洋艦 HMAS 珀斯 (I) 在印度尼西亞，對詹姆斯庫克的 HMB 沉船遺址進行搜尋和識別 奮進 在美國。

Blue Horizo​​n Diving 的 Holly Wakely 將致力於激勵下一代潛水員

霍莉·韋克利

跳水 講師 和領隊 Holly Wakely 將登上 ANZ / Inspiration 舞台 澳新GO潛水展 九月，繼續她的使命，激勵更多人參與潛水。

21 歲時，Holly 已經完成了 2,000 多次潛水，並且是 PADI 課程總監。但她的旅程開始得更早，四歲時，當她第一次發現自己對海底世界的熱愛時。她的熱情促使她駕駛 PADI Junior 潛水長 程式.霍莉現在喜歡教授各個級別的潛水，尤其是孩子們。

霍莉對潛水的熱愛超越了教學範圍。她是藍色地平線潛水組織的共同經營者 YouTube 頻道，為大家分享潛水冒險和技巧。霍莉也組織並領導世界各地的潛水旅行。

她喜歡以她認為合適的方式與他人分享她的熱情。她的目標是讓更多的人加入潛水社區，包括熱愛海洋的孩子！

從青年潛水員到課程總監：吸引下一代

霍莉·韋克利 (Holly Wakely) 曾是一名青年潛水員，後來成為課程總監，她分享了透過不同媒體吸引下一代潛水員的策略。霍莉的旅程改變了她作為潛水員和個人的身份。她的目標是激勵他人並支持青年潛水員追求個人旅程，建立一個包容性的潛水社區。霍莉透過社群媒體網路與青年潛水員保持聯繫，例如 YouTube 和 TikTok，並討論這些如何塑造潛水的未來。

潛水員警報網絡的 Matias Nochetto 博士將進行鼓舞人心和教育性的演講

馬蒂亞斯·諾切托

潛水員警報網絡備受尊敬的醫療服務副總裁 Matias Nochetto 博士將在首屆會議上發表鼓舞人心且具有教育意義的演講 澳新GO潛水展 在9月。

Nochetto 博士自 2006 年起在 DAN 工作。

他成為潛水員 講師 （1999）在醫學院期間，這使他完成了為期三年的高壓和潛水醫學臨床和研究獎學金，以將兩種熱情結合起來。

在 GO Diving Show ANZ 10 上獲得靈感並發現有關澳大利亞潛水熱點的更多信息

GO 潛水展 ANZ

這項一年一度的活動於今年舉行 28-29九月 在 雪梨展覽場 位於奧林匹克公園，旨在向所有人展示我們最好的水下世界，從正在考慮進入潛水或已完成入門級課程的新手，到高級潛水員，一直到技術潛水員和經驗豐富的 CCR潛水員。

有一系列的舞台－主舞台、 上載照片 舞台、澳洲/紐西蘭舞台、靈感舞台和科技舞台——將有來自世界各地的數十位演講者，以及一系列適合年輕人和老年人的互動功能，從 VR 潛水體驗、嘗試潛水、示範池等等。

圍繞舞台和特色的將是各種各樣的參展商，從旅遊局和旅行社到度假村、船宿、 訓練 機構、零售商、製造商和保護組織。

2024 年英國 GO 潛水展現已進入第五個年頭，週末吸引了超過 10,000 名與會者，展覽空間面積達 10,000 平方米，澳大利亞和新西蘭的展會希望在未來幾年達到這一水平。

首屆 GO Diving Show ANZ 入場券為 完全免費 - 登記 請點擊這裡 取得 2024 年澳洲跳水賽事門票。現場有充足的停車位，而且交通便利，交通便利，所以現在就在日記中記下日期，為慶祝各種形式的潛水活動的史詩般的周末做好準備。