與 Deborah Dickson-Smith 一起為您的下一次冒險獲得靈感

Deborah Dickson-Smith 擁有數十年探索水上和水下世界的經驗，並將這些經驗帶入 Diveplanit Travel，向客戶介紹新的潛水目的地 – 現在又向 澳新GO潛水展 28月29日至XNUMX日觀眾。

為您的下一次冒險提供靈感！ Deb 的演講將介紹新興的潛水目的地，包括：

哈馬黑拉島－印尼摩鹿加群島所謂的「新四王島」；朗布隆 (Romblon) – 宣布菲律賓宏觀潛水新首都；禦幸本 (Mikomoto) – 距離東京僅一箭之遙的雙髻鯊之城；斯里蘭卡—鐵鏽愛好者新近可以到達的沉船目的地。

她還將報道密克羅尼西亞的新潛水機會，包括波納佩島和馬朱羅島，這些機會是由於諾魯航空公司的新航班而開闢的。

與 Deborah Dickson-Smith 一起為您的下一次冒險獲取靈感 2

GO 潛水展 ANZ

這項一年一度的活動於今年舉行 28-29九月 在 雪梨展覽場 位於奧林匹克公園，旨在向所有人展示我們最好的水下世界，從正在考慮進入潛水或已完成入門級課程的新手，到高級潛水員，一直到技術潛水員和經驗豐富的 CCR潛水員。

有一系列的舞台－主舞台、 上載照片 舞台、澳洲/紐西蘭舞台、靈感舞台和科技舞台——將有來自世界各地的數十位演講者，以及一系列適合年輕人和老年人的互動功能，從 VR 潛水體驗到示範池等等。

圍繞舞台和特色的將是各種各樣的參展商，從旅遊局和旅行社到度假村、船宿、 訓練 機構、零售商、製造商和保護組織。

2024 年英國 GO 潛水展現已進入第五個年頭，週末吸引了超過 10,000 名與會者，展覽空間面積達 10,000 平方米，澳大利亞和新西蘭的展會希望在未來幾年達到這一水平。

首屆 GO Diving Show ANZ 入場完全免費 – 註冊 請點擊這裡 取得 2024 年澳洲跳水賽事門票。現場有充足的停車位，而且交通便利，交通便利，所以現在就在日記中記下日期，為慶祝各種形式的潛水活動的史詩般的周末做好準備。