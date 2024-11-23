禮物指南：7本送給潛水員的新書

潛水員和廚師，

作者：拉塞·斯潘·奧爾森

我在看書 潛水員與廚師 當朋友打電話來時。過了一會兒他就說：「我想你已經讀過 潛水員與廚師？我以前從未發生過這種情況，我想這一定意味著這是一本「當下的書」。

如果你還沒讀過這本書，你可能還記得 2013 年的一則新聞故事，故事講述了一艘尼日利亞拖船在可疑的情況下迅速沉沒，將 12 名船員困在甲板下。

當在該地區工作的一隊飽和潛水員被要求做他們很少做的事情時——在 30m 深度範圍內的沉船內部探查以清除人體——他們驚訝地發現其中一名船員，即廚房被困在船最偏遠的地方兩天多後，廚師仍然活著。

這不是劇透，因為這本書是一本“Howdunnit”，詳細追蹤了到目前為止發生的事情，最重要的是，接下來發生了什麼。它的尾巴上還有一些扭曲，這確實讓我感到驚訝。

作者是一位電影製片人，這是他的紀錄片，講述了一個非凡的水下生存故事，並附有來自船體幽閉恐怖空間的原始圖像。

他把故事講得非常清楚，穿插了潛水員、他們的控制船和廚師哈里森之間最初的交流片段，這種做法非常有效。

救援工作

如果我有一個批評——而且是很小的——那就是，儘管作者很清楚，但他似乎非常專注於確保讀者 獲得 每一點。這個決定意味著一定程度的重複會悄悄出現。

然而，這在本書的前半部之後就消失了。相較之下，在後來的一集中，由於潛水員忽略了一個關鍵因素，救援任務幾乎脫軌。這種懸崖邊緣的情況解決得如此迅速和突然，我發現很難想像它是如何發生的——而且現在仍然如此。

所有這些都不能否認這是一本令人興奮和感人的讀物，奧爾森讓它變得簡單——儘管，正如最後幾章所表明的那樣，這對他來說研究和寫作遠非易事。這個令人嘆為觀止的故事非常值得您花相對較短的時間來閱讀。

分拆出版物，書號：9781909455610

平裝本，15x23厘米，176頁，20英鎊

珊瑚三角浮雕：生物多樣性和少數，

作者：Alan J Powderham 和 Sancia ET van der Meij

總是很難猜測出版商 Dived Up 接下來會推出什麼，但是， 潛水員與廚師 表明，它的選擇從來都是有趣的。

我讀了前文 珊瑚三角浮雕，這被稱為 位於珊瑚三角的中心，當它在 2021 年問世時，我認為它是引人入勝的文本和 水下攝影.

艾倫·波德漢姆(Alan Powderham) 是一位非常優秀的微距攝影師，當時和現在一樣，他與海洋生物學家桑西婭·范德梅吉(Sancia van der Meij) 合作，深入研究了構成印度洋-太平洋大部分地區的「一小部分」微小魚類和無脊椎動物的皮下情況。

上一本書給人留下了深刻的印象，尤其是它堅持水肺潛水員觀點的方式，我們在其中做了六頁的摘錄。 潛水員 雜誌 分享喜悅。 珊瑚三角浮雕 採用相同的超方形咖啡桌格式生產，並證明一切都一樣好。

我讀過足夠多的書，其中攝影師挑選出他們最好的照片，然後想出一些似是而非的章節標題和胡言亂語的文字來證明這些選擇的合理性，但Powderham 和van der Miej 太認真了，不會落入這個陷阱。

這些圖片的選擇和分組是有充分理由的——在本例中是按動物類型——而文字雖然很少，但卻是精心挑選的信息塊，表明了原創思想，讓讀者認為它們值得記住。

鮑德溫的影像傾向於陰暗面——他是那些能夠抵制讓自己的照片流行起來的衝動的攝影師之一——而且因為它們滲透到頁面邊緣並相互滲透，所以效果是淹沒了讀者的視野，就像潛水一樣，讓體驗更加身臨其境。

對於本質上是一本圖畫書，我不能說這本書值得反覆閱讀。我認為大多數海洋生物觀察者都會喜歡它，水下攝影師尤其如此。

分拆出版物，書號：9781909455573

精裝本，22x30 厘米，224 頁，45 英鎊

52 作業：水下攝影，

通過亞歷克斯·穆斯塔德

52 作業 是 Ammonite Press 的一系列書籍，內容涉及 攝影 – 我上次看時有 14 個標題，主題從黑白、無人機到街頭和 Instagram 攝影.

現在有專門的 水下攝影 其版本出自一位不亞於英國的亞歷克斯·穆斯塔德 (Alex Mustard) 的權威，他的資歷幾乎不需要重複。

與該系列的其他作品一樣， 水下攝影 包括為期一年的每週研討會作業，“旨在培養核心技能、拓展視野和激發創造力”，更不用說製作令人驚嘆的圖像了。

作業範圍從拍攝海底生物的完美超級微距照片到創造性地利用現有光線拍攝沉船的喜怒無常的照片，每一張都附有紮實但不過分技術性的建議，並留有註釋空間。

52 個作業中的每一個都有一個鍵，顯示所涉及的任務類型，無論是大動物、夥伴、作文、 電腦、魚、燈光、微距、風景、技術、廣角或沉船。這本書充滿了鼓舞人心的芥末鏡頭、提示面板和確保他的建議得到落實的直接寫作。這種簡單的方法可以將注意力集中在關鍵要素上。

一些作業涉及諸如參加比賽或製作等舉措 雜誌 封面截圖（很高興看到作者的傑出作品之一 潛水員 封面作為一個例子來說明為什麼很少有圖像實際上能夠經受住多個封面線的競爭）。

毫無疑問，您想到的問題是，在現實世界中，除了溫水潛水專業人士之外，很少有潛水員能夠足夠幸運地進入完成所有這些項目所需的各種地點，當然是定期進行。

馬斯塔德顯然意識到了這一點：「我精心設計的任務大部分可以在潛水或合適的潛水日完成，」他在前言中說道。 “它們的目的是大致按順序完成，而不是你挑選你最喜歡的。”所以我認為要傳達的訊息是盡你所能。

對於大多數認真追求自我提升的水下攝影師來說，簡單地閱讀這本書將是一個令人愉快的過程，為他們的下一次旅行留下很多想法。

菊石出版社, ISBN 9781781454893

精裝本，21x14 厘米，128 頁，12.99 英鎊

北美東岸的鯊魚、鰩魚和銀鮫，

作者：大衛·A·埃伯特和馬克·丹多

這本華麗的野外指南是我過去評論過的另一本野外指南的後續，當時我發現它的製作幾乎太精美了，不能冒在野外變得骯髒和折角的風險。

該 2020 年指南專門針對歐洲和地中海地區，並聲稱是第一本涵蓋在英國可輕鬆到達的海域中發現的所有 146 個物種的實地指南。這本新書涵蓋了美國和加拿大的大西洋沿岸，比這本書還多，有 173 個物種，自然有相當大的重疊。

它包括在巴哈馬和百慕達等大西洋島嶼周圍發現的軟骨魚，向西延伸到墨西哥灣，最遠到達尤卡坦半島，也包括一些罕見的深海物種。

僅以燈籠鯊為例，您會發現一頁帶有彩色照片的介紹，然後是三頁說明身體形狀和標記的頁面，然後是詳細的牙列指南，然後我們才介紹九個物種。

對於每一個，我們都有Dando 比照片更好的橫向和航空科學插圖、詳細描述、棲息地、生物學、世界自然保護聯盟紅色名錄狀態、深度範圍、不同成熟階段的尺寸和其他關鍵細節（關鍵是在封面蓋板），以及分佈圖。

如果您無法確定這裡綠燈籠鯊的首選飲食，您可能永遠找不到。

太平洋鯊魚研究中心的項目主任戴維·艾伯特（David Ebert）也是許多其他與軟骨魚相關的帖子的持有者，他在許多更一般的章節中非常清晰地描述了每個物種。鯊魚倡導者國際組織的 Sonia Fordham 也專門設立了一個專門討論保育問題的章節。這是一本有吸引力且全面的參考書。

普林斯頓大學出版社，書號：9780691206387

精裝本，18x22 厘米，430 頁，35 英鎊

戈佐島和科米諾島潛水，

作者：理查德·索爾特（第二版）

這可能是第二版，但值得注意的是，因為馬耳他群島是英國和大陸潛水員非常受歡迎的目的地，長期以來，為他們提供權威的潛水指南一直存在激烈的競爭。

我相信這是第一個忽略馬耳他本身並專注於北部兩個島嶼的人。這是有道理的，因為許多潛水遊客選擇以戈佐島為基地，那裡有很多事情可以讓他們忙碌。

由於馬耳他群島可以由獨立的海岸潛水團體進行探索，因此與其他主要由潛水中心組織潛水的目的地相比，對指南手冊的需求可能更大。

Salter 的書於 2017 年首次出版。 講師 憑藉對現場的深入工作了解，並充實了他將透過進一步研究和與客戶分享的現有知識 攝影 填補空白。

這項修訂版僅包含一個新地點，即沉船殘骸 赫菲斯托斯，使總數達到 72 個，其中大部分 (58 個) 位於戈佐島附近。

作為記錄 赫菲斯托斯 是一艘 60m 油輪，在 Xatt I-Ahmar 現有景點附近被故意沉沒 30-40m 深 卡維拉 (科米諾蘭) 和克倫迪。這本書包含詳細的描述、地圖和照片，記錄了現有地點的變化並更新了有關潛水中心的資訊。

就在第一版付印之際，蔚藍之窗發生了戲劇性的崩潰，在可能經過了數億年之後，它變成了一個全新的潛水地點，但Dived Up 成功地收回了這本書，並在缺口處進行了修改。

出版商亞歷克斯·吉布森 (Alex Gibson) 告訴我：“事實證明，在問題解決後，理查德整理的新網站的地圖和文字基本上都是正確的。”新版本包含一張由皮特布倫 (Pete Bullen) 拍攝的“蔚藍阿爾卑斯山”的新照片，並對文本進行了一些進一步的調整。 “這次沒有發生這麼戲劇性的事情，謝天謝地！”

正如吉布森所指出的那樣，這本書的導航和外觀都得到了改進和更新，目的是讓您更容易在這五個區域中找到潛水點。

分拆出版物, ISBN 9781909455580

平裝本，184頁，23x16厘米，20英鎊

Sharkpedia：鯊魚知識簡編，

作者：丹尼爾·C·阿貝爾

普林斯頓大學的另一本鯊魚書，在每年的這個時候都可以被視為聖誕襪填充物。它也以自己的方式吸引人，從它的燙金布封面開始。阿貝爾(Daniel Abel) 的觀察專門研究鯊魚生態學和生理學的教授。

這是關於鯊魚的資訊的雜項，分為大約100 個按字母順序排列的條目，好消息是，它迴避了關於鯊魚對人類的威脅不如人類對鯊魚的威脅（打哈欠）的陳詞濫調，而支持我沒有提到的那種東西不知道但希望我知道。

這是一個品嚐者，來自關於奇怪的鯊魚名稱的一小部分，重點關注快樂埃迪夏鯊魚：“為什麼它是害羞鯊魚？因為，當它受到海角海豹等掠食者的威脅時，它有一種習慣，即滾成球狀，用尾巴遮住眼睛。因此，該物種也被稱為甜甜圈鯊。

“也許鯊魚這樣做是為了鼓勵頑皮的毛皮海豹玩‘扔鯊魚’的遊戲，而不是吃掉它。”你必須閱讀它才能找出「快樂艾迪」的來源，或欣賞其他名字，例如陰莖鯊和棒棒糖鯊。

您會發現有關強直不動或「假死」等方面的有趣觀察；父母照顧：「沒有。鯊魚不吃自己的後代，這還不夠道德嗎？和蘋果的擺動作為理解鯊魚咬傷的一種方式。

這不僅僅是一本笑話書，但它確實使本質上嚴肅的主題變得非常容易理解。送給鯊魚潛水員的精美小禮物。

普林斯頓大學出版社, ISBN 9780691252612

精裝本，12x18 厘米，168 頁，10.99 英鎊

鯨魚小書，

作者：羅伯特楊和安娜莉莎貝爾塔

普林斯頓大學的另一本「小書」讓我想起了它的精裝版式和風格。 觀察員 我童年的一系列書籍。它是一系列主題的一部分，涵蓋從甲蟲和蝴蝶到樹木和天氣等主題，所有這些可能會讓人想起兒童讀物，但會產生誤導，因為它只是針對自然愛好者。

這本口袋大小的書由 Tugce Ok 繪製了大量插圖，並精選了一些照片，在 160 個小頁中包含了大量事實，非常適合旅行。就我個人而言，我更喜歡一種更符合其巨大主題的格式，特別是在插圖方面，但小字體和設計很容易協商。

Like 鯊魚百科這本書從一個主題到另一個主題，涵蓋了海豚、鼠海豚以及體型較大的鯨魚的生物學、行為和保護，內容寫得很好，內容豐富。

如果您正在為熱愛鯨豚的朋友或親戚尋找一份小禮物，或者是喜歡在外出潛水時乘坐觀鯨船的朋友或親戚，那麼這款禮物非常值得考慮。

普林斯頓大學出版社, ISBN 9780691260129

精裝本，10x16 厘米，160 頁，12.99 英鎊

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