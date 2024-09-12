以及眾多頂級揚聲器，包括 史蒂夫·巴歇爾, 吉爾·海納特（Jill Heinerth）, 理查德·哈里斯, 麗茲·帕金森 皮特·梅斯利是， 澳新GO潛水展 70 月還將舉辦一系列互動元素 - 包括您有機會在虛擬現實的奇蹟中進行 XNUMXm 沉船潛水。

加入 3D 攝影測量專家和 GUE 技術團隊 講師 教練 約翰·肯德爾 為了獲得這種完全身臨其境的體驗 - 戴上耳機並抓住控件，然後開始對古代沉船遺跡進行令人驚嘆的現實探索。

電視節目主持人兼作家 Ross Kemp 親自嘗試 VR 沉船潛水

VR 沉船潛水在英國 GO 潛水展上大受歡迎，現在 John 將這種令人驚嘆的體驗帶到了首屆雪梨活動中。無論年輕還是年老，無論是潛水員還是非潛水員，這都是您的完美「潛水」！

殘骸極為真實

GO 潛水展 ANZ

這項一年一度的活動於今年舉行 28-29九月 在 雪梨展覽場 位於奧林匹克公園，旨在向所有人展示我們最好的水下世界，從正在考慮進入潛水或已完成入門級課程的新手，到高級潛水員，一直到技術潛水員和經驗豐富的 CCR潛水員。

有一系列的舞台－主舞台、 上載照片 舞台、澳洲/紐西蘭舞台、靈感舞台和科技舞台——將有來自世界各地的數十位演講者，以及一系列適合年輕人和老年人的互動功能，從 VR 潛水體驗、嘗試潛水、示範池、美人魚等等。

去沉船潛水－甚至不用淋濕！ 4

圍繞舞台和特色的將是各種各樣的參展商，從旅遊局和旅行社到度假村、船宿、 訓練 機構、零售商、製造商和保護組織。

2024 年英國 GO 潛水展現已進入第五個年頭，週末吸引了超過 10,000 名與會者，展覽空間面積達 10,000 平方米，澳大利亞和新西蘭的展會希望在未來幾年達到這一水平。

首屆 GO Diving Show ANZ 入場完全免費 – 註冊 請點擊這裡 取得 2024 年澳洲跳水賽事門票。現場有充足的停車位，而且交通便利，交通便利，所以現在就在日記中記下日期，為慶祝各種形式的潛水活動的史詩般的周末做好準備。