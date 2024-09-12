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去沉船潛水－甚至不用淋濕！

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沉船潛水

以及眾多頂級揚聲器，包括 史蒂夫·巴歇爾吉爾·海納特（Jill Heinerth）理查德·哈里斯麗茲·帕金森   皮特·梅斯利是， 澳新GO潛水展 70 月還將舉辦一系列互動元素 - 包括您有機會在虛擬現實的奇蹟中進行 XNUMXm 沉船潛水。

加入 3D 攝影測量專家和 GUE 技術團隊 講師 教練 約翰·肯德爾 為了獲得這種完全身臨其境的體驗 - 戴上耳機並抓住控件，然後開始對古代沉船遺跡進行令人驚嘆的現實探索。

沉船潛水
電視節目主持人兼作家 Ross Kemp 親自嘗試 VR 沉船潛水

VR 沉船潛水在英國 GO 潛水展上大受歡迎，現在 John 將這種令人驚嘆的體驗帶到了首屆雪梨活動中。無論年輕還是年老，無論是潛水員還是非潛水員，這都是您的完美「潛水」！

沉船潛水
殘骸極為真實

GO 潛水展 ANZ

這項一年一度的活動於今年舉行 28-29九月 在 雪梨展覽場 位於奧林匹克公園，旨在向所有人展示我們最好的水下世界，從正在考慮進入潛水或已完成入門級課程的新手，到高級潛水員，一直到技術潛水員和經驗豐富的 CCR潛水員。

有一系列的舞台－主舞台、 上載照片 舞台、澳洲/紐西蘭舞台、靈感舞台和科技舞台——將有來自世界各地的數十位演講者，以及一系列適合年輕人和老年人的互動功能，從 VR 潛水體驗、嘗試潛水、示範池、美人魚等等。

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圍繞舞台和特色的將是各種各樣的參展商，從旅遊局和旅行社到度假村、船宿、 訓練 機構、零售商、製造商和保護組織。

2024 年英國 GO 潛水展現已進入第五個年頭，週末吸引了超過 10,000 名與會者，展覽空間面積達 10,000 平方米，澳大利亞和新西蘭的展會希望在未來幾年達到這一水平。

首屆 GO Diving Show ANZ 入場完全免費 – 註冊 請點擊這裡 取得 2024 年澳洲跳水賽事門票。現場有充足的停車位，而且交通便利，交通便利，所以現在就在日記中記下日期，為慶祝各種形式的潛水活動的史詩般的周末做好準備。

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
@ValTaylor7 #askMark 你好，馬克，我是一名新獲得認證的潛水員，已經完成了 10 次潛水（全部使用租用的裝備），在幾次潛水中我的下巴已經鎖住了。如果長時間浮潛有時也會發生這種情況，所以我想知道這是否是由於第二階段的重量或不太舒適的咬嘴造成的。如果它是吸嘴，並且我得到了一個適合我的好吸嘴（有什麼建議嗎？），當我租用裝備時，潛水中心通常會更換它們嗎？感謝您的任何建議 Val #scuba #scubadiving #scubadiver 連結 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----- -------------------------------------------------- ---------------------------- 我們的網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀網站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告----------------------------- ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 跟隨社交媒體上的美國臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與https://www. scuba.com 和https://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。 2:00 介紹 00:00 問題 50:01 回答

@ValTaylor7
#askMark 你好，馬克，我是一名新獲得認證的潛水員，已經完成了 10 次潛水（全部使用租用的裝備），有幾次潛水我的下巴已經鎖住了。如果長時間浮潛有時也會發生這種情況，所以我想知道這是否是由於第二階段的重量或不太舒適的咬嘴造成的。如果它是吸嘴，而我得到了一個適合我的好吸嘴（有什麼建議嗎？），當我租用裝備時，潛水中心通常會更換它們嗎？感謝您的任何建議
瓦爾
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如何預防下顎疲勞？ #askmark #scubadiving #scuba

@lyudmilbozadzhiev5169 #askmark 當同時使用 AI 發射器和 SPG 潛水時，AI 發射器使用左肩上的 HP 端口，因此它與潛水電腦位於同一側，如何佈置 SPG 的軟管？ SPG 軟管來自右側 HP 端口，但仍需要位於左側大腿 D 形環上，這是否有問題？或者您會建議將潛水電腦放在右手上嗎？ #scuba #scubadiving #scubadiver 連結 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------- - ------------------------------------------------- - ---------------------- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀網站：https: // www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告----------------------------------- ------- ------------------------------------------- ------------- 在社群媒體Facebook 上關注我們：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https:// www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與https://www.scuba.com 和https 合作://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

@lyudmilbozadzhiev5169
#askmark 當同時使用 AI 發射器和 SPG 潛水時，AI 發射器使用左肩上的 HP 端口，因此它與潛水電腦位於同一側，如何佈置 SPG 的軟管？ SPG 軟管來自右側 HP 端口，但仍需要位於左側大腿 D 形環上，這是否有問題？或者您會建議將潛水電腦放在右手上嗎？
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我可以在潛水電腦的遠端安裝發射器嗎？ #AskMark @lyudmilbozadzhiev5169

本週在播客中，詹姆斯龐德向 RNLI 捐贈了限量版摩托車，英國 Sub Aqua 俱樂部要求潛水員準備在 1228171 月清潔我們的海洋。顯然，我們所有人都是極限運動者，因為水肺潛水在人們想嘗試的極限運動民意調查中名列第一，但不要認為他們會嘗試 https://www.scubadivermag.com/daniel -craig- donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/ https://www.scubdivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/ https://www. scubdivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/ https:// /www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list / https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/ https:/ /www.garmin.com/en-GB/p/010/pn/02905-11 -8 https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-顯示-to-fenix-XNUMX-series-its-most-capable-lineup-of- premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/ https://www.scuba.com/p-scpstpbk/ scubapro-s-tek-laptop-backpack-black 成為粉絲：https://www. scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ------ --------------------- ----------------------------- --------------------- ------ 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示和建議，水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️英國唯一的潛水秀網站： https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告- ------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 跟著我們社群媒體臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與https://www.scuba 合作.com 和 https://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

本週在播客中，詹姆斯龐德向 RNLI 捐贈了限量版摩托車，英國 Sub Aqua 俱樂部要求潛水員準備在 9 月清潔我們的海洋。顯然，我們所有人都是極限運動者，因為水肺潛水在人們想嘗試的極限運動民意調查中名列第一，但不要以為他們會嘗試


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