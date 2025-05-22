無論去哪裡都帶著 GoPro

EKREM PARMAKSIZ 是一位專門拍攝鯊魚的水下攝影師，他曾經享受過海浪之下世界的寧靜，但他擔心高品質相機的普及會將那個世界變成一個瘋狂的內容礦場。精靈已經從盒子裡出來了嗎？ 您的回饋。 認為？

在我進入潛水世界之前，海洋對我來說一直感覺像是個遙遠的星球。在我童年的時候，我透過電視紀錄片遠遠地欣賞水下世界。美麗、神秘、略帶威脅。

我並不是在那裡長大的，我也不是天生的游泳健將，但是下面的寂靜、失重的感覺、隱藏在波浪之下的世界——這些都吸引著我。

對我而言，吸引我的不僅僅是無盡的藍色珊瑚花園和像銀色風暴一樣旋轉的魚群。我從小就對鯊魚很有興趣。不是典型的尋求刺激， 大白鯊啟發的方式，但更深層的東西。

當其他孩子被電影或一排排尖銳牙齒的圖像嚇壞時，我卻翻閱百科全書，在學校筆記本的空白處畫鯊魚，並乞求允許在電視上觀看鯊魚紀錄片。

他們身上有一種特質：強大、古老、被誤解。對我來說，它們不只是掠食者，更是存活了數百萬年的野生世界的象徵。我並不認為他們是怪物。我看到了神秘。

我記得在 1990 世紀 XNUMX 年代看過一部自然紀錄片，其中潛水員被鯊魚包圍的場景。水面平靜。鯊魚像幽靈一樣在他們周圍遊動。我肯定已經把這些影像倒回十幾次了。我想去那裡，我想。我想了解他們，而不是害怕他們。

目錄 目錄 只是潛水 超現實藍調 面罩放下，相機取出 追逐 鎚頭鯊遭遇戰 一種魔法

只是潛水

一開始，我只是想潛水。海洋是大多數人從未真正體驗過的世界。他們看到了水面——波浪、倒影、色彩——卻聽不到下面的寂靜，也看不到珊瑚礁上生命的小戲劇：小丑魚保衛著自己的家園，海龜在陽光下滑行，礁鯊像問號一樣劃破藍色的海水。

保衛家園的小丑魚

起點是感覺水靠近我，在我周圍漂浮著，感覺自己輕飄飄的，周圍都是我以前只在書本和螢幕上見過的生物。但在我第一次下山和第一百次下山之間，我意識到光是看到它是不夠的。我想想像一下。

我並沒有打算成為水下攝影師。我拿起相機不是為了創作藝術，至少一開始不是，而是為了記憶。

然後，它成為一種翻譯方式：捕捉那些過於脆弱、轉瞬即逝的瞬間，並將它們定格足夠長的時間，以便其他人可以看到我所看到的東西。想知道。寂靜。生活。

水下攝影 並不是關於完美的鏡頭。它成為了一種表達敬畏的方式——一種將一片寂靜和神秘帶回給別人觀看的方式。每個圖像都是對話：不僅僅是“看看我看到了什麼”，而是“看看我們面臨失去什麼的風險”。

超現實藍調

我已經做了 18 年多了 水下攝影 藝術家。最初只是想捕捉大海超現實的藍色，但很快就變成了對鯊魚的迷戀。簡單的熱情很快就變成了目標。

在這個過程中，我意識到我並沒有成為一個拿著相機的潛水員，而是一個說故事的人，一個恰好在藍色領域工作的人。

曾經有一段時間，我渴望寂靜，但隨著歲月的流逝，有些事情發生了變化。與海洋生物不間斷的互動開始逐漸消失，並且變得越來越難找到。

當我懸浮在水面和失重狀態時，我曾經感到一種寧靜，但現在這種寧靜正受到一些過度事物的影響：不斷使用 GoPro、錄製燈光的紅光，以及對「再拍一張」的渴望。

我走到世界各地，到處都有這些攝影機——掛在棍子上，燈光閃爍，人們移動不是為了觀看珊瑚礁，而是為了捕捉它。

不久前，潛水時攜帶相機還是一種選擇——只有那些有潛水經驗的人才能選擇。 訓練、耐心或目的。現在，這幾乎是意料之中的事了。 GoPro 夾在每個 面具- 帶子，每隻手上都有一個圓頂端口，水下狗仔隊開始工作時燈光閃爍。有時感覺好像水下的運動攝影機比魚還多。

潛水不再只是關於潛水本身，更重要的是潛水的內容。無論我往哪裡看，都能看到另一台攝影機架在支架上，還有另一位潛水員更專注於拍攝鏡頭而不是關注瞬間。就好像珊瑚礁變成了一個電影場景，每隻海龜都是名人，每條鯊魚都是短暫的客串，每個珊瑚頭都是背景。

面罩放下，相機取出

在我早期的潛水中，甚至在我擁有相機之前，一切都感覺很神聖。安靜的。未過濾。我沒有考慮角度或鏡頭，我只是睜大眼睛，漂浮在一個不在乎我是否在觀看的世界。

現在？當我曾經潛水時，看到人們的目光幾乎不與海洋接觸。 面膜 向下，相機伸出，像水下影響者一樣追逐剪輯。

尋找賺錢的機會

我曾看到潛水員擠向海馬，擠進清潔站，或者漂到離珊瑚礁幾英寸的地方，只為拍到“精彩照片”，而珊瑚礁屏住呼吸，魚群四散逃開。 GoPro 曾經是一種工具，但現在感覺像是一種反射。

我根本不反對相機——當我帶著一台非常專業的全片幅相機時，我怎麼會反對相機呢？ ——但我潛水越多，就越渴望那些安靜、未被記錄的時刻，那種別人永遠看不到的時刻。那些不需要編輯、發布或批准的，只需要記憶。

當攝影機無所不在時，存在感就變得稀缺了。集體潛水變得更像漂浮的電影場景。當我曾經潛水時，潛水員看也不看一眼就與裸鰓類動物擦肩而過，追逐海龜，在距離獅子魚幾英寸的地方徘徊，只為拍到完美的照片。

我理解這種吸引力，也明白捕捉完美瞬間的渴望──海龜在陽光下滑行，鯊魚從深海中游過來──是十分強烈的。這些都是我們想要保留、分享的記憶，以證明我們曾經來過。

我曾經有過這樣的時刻，完美的框架似乎容納了我所感受到的所有奇妙。但不知從何時​​起，我們中的許多人似乎停止了潛水，開始製作內容。

追逐

現在我想知道我們在這個過程中失去了什麼。讓我不安的並不是攝影機，而是緊迫性。追逐。它將我們從存在中拉出來。它將與鯊魚的一次安靜相遇變成了一場有預謀的事件。它破壞了潛水的親密感——我們不是分享敬畏之情，而是爭奪角度。

潛水導遊曾經只是帶路，指出我們可能錯過的隱藏事物：偽裝在珊瑚中的蝎子魚，在海葵中跳舞的清潔蝦，在我們下方緩慢跳動的海參 鰭。他們是故事的敘述者，而不僅僅是領導者，是珊瑚礁的詮釋者。

但最近，他們忙得不可開交——不是因為有石板或礁石指示器，而是因為有 GoPro。安裝在棍棒上，配有燈光，位於圓頂端口。現在，看到導遊拍攝每個瞬間已經不是什麼稀奇事了，他們會把相機轉向遊客進行水下自拍，或者追逐海龜，為商店的 Instagram 捲軸拍攝出完美的片段。

內容就是貨幣

有時我很感激。這些鏡頭是一份很好的紀念品，而且他們非常熟悉拍攝角度。我被標記在精心編輯的精彩片段中，我承認看到自己漂浮在藍色海洋中，被珊瑚和陽光包圍，就像自然電影中的場景一樣，感覺很酷。

但我內心的另一部分卻懷念以前的節奏。寂靜。個人關注。現在，導遊往往更像是攝影師而不是博物學家。有時，他們拿著 GoPro 走在前面，而團隊卻分散了。有時，他們會拍攝，而不是指出我遊過的稀有生物。

這不是他們的錯——這是我們建立的文化。現在內容就是貨幣。商店想要促銷。潛水員想要紀念品。導遊們則試圖兼顧安全、講故事和社群媒體，做到這一切。

鎚頭鯊遭遇戰

我記得在馬爾地夫遇到過一次非常奇怪的情況，當時我們遇到了一大群鎚頭鯊，有幾十隻。

它們以緩慢的隊形遊動，身體像古代文物一樣劃過水面，頭部左右擺動，似乎不只是在尋找獵物——也許，它們也在尋找和平。

你猜怎麼著？兩名本應站著不動的潛水嚮導卻忍不住，拿著 GoPro 向魚群游去。難的。渴望的。太快了。然後，一瞬間，鯊魚就消失了。

它們尾巴一甩，就消失在蔚藍之中，彷彿從未出現過。導遊們不好意思地回到了隊伍中，相機仍在拍攝，但裡面是空的。

回到船上，我走近他們，引用了他們的話：“最難忘的邂逅是你靜靜地停留，讓大海向你湧來。”

“讓大海來到你身邊”

還有其他重要事實要考慮。過度使用水下攝影機可能會帶來各種環境、道德和實際後果。

它會擾亂海洋生物並對棲息地造成物理破壞——攜帶相機的潛水員可能會意外觸碰或踢到脆弱且生長緩慢的珊瑚礁。有些物種可能過於習慣人類的存在，使它們更容易受到捕食者或偷獵的攻擊。

並且很受歡迎 水下攝影 地方可能會變得過於擁擠，導致生態系統惡化和遊客體驗品質下降。

一種魔法

在水下，存在著一種無法透過影片展現的魔力──無法透過相機展現的瞬間。那些時刻 是。我希望我們不要忘記，並不是所有的事情都需要記錄。

有些事情，在此刻、在寂靜中，在珊瑚礁的陪伴下，才能更好地感受到，早在我們按下「錄音」鍵之前，珊瑚礁就在講述著故事。

這些天來，我一直猶豫不決。我讓攝影師們蜂擁而至。我看著他們身後的礁石再次穩定下來。我聆聽寂靜的回歸。

因為對我來說，潛水從來都不是為了我能帶什麼回家。它是關於我可以拋棄什麼——噪音、匆忙、自我——以及我只能在記憶中承載什麼。海洋不是內容的背景，而是一個生氣勃勃的世界。有時，我認為它不僅值得我們拍攝，而且值得我們全神貫注。 」

Ekrem Parmaksiz 的作品可以在 他的網站 和在Instagram上 @ekremcbi，Divernet 上的文章包括 與老虎港的鯊魚一起單獨潛水 流氓鯊魚？紅海到底發生了什麼事？