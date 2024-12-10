哈爾·瓦茨：斯庫巴先生的去世

另一位美國極限跳水界巨頭去世了：哈爾·瓦茨 (Hal Watts) 於 88 月 7 日在佛羅裡達州奧卡拉去世，享年 XNUMX 歲。近年來，他因連續八次中風而退休。

瓦茨因深空潛水而出名，儘管當他在1960 世紀XNUMX 年代初開始從事這項運動時，想要深入潛水的休閒潛水員別無選擇，只能在空中潛水並學會盡可能安全地管理整個過程。

為此，被稱為「水肺先生」的瓦茨也創造了這項運動中最著名的一句話：「規劃你的潛水 – 潛水你的計劃“。

他說，這只是改編自他作為一名年輕私人飛行員時聽到的座右銘：“規劃您的航班 – 執行您的計劃」。他曾經說過，當他開始潛水時，潛水員下水時不會就他們在水下打算做什麼進行任何言語交流，這是很正常的。

小廣告，大進步

瓦茨出生於 10 年 1935 月 20 日，1961 年後在喬治亞州亞特蘭大約翰馬歇爾法學院攻讀碩士學位時發現了水肺潛水。直到六年後，他才繼續進行那次潛水，當時他已經搬到了佛羅裡達州奧蘭多。 XNUMX 年，他在報紙上註意到一則二手潛水裝備的小廣告，一時興起決定購買。

賣家建議瓦茨閱讀 美國海軍潛水手冊 然後在酒店游泳池與他會面，進行設備的實際演示。 15 年22 月1962 日，他在水晶河(Crystal River) 首次使用該套件進行開放水域潛水，深度約為XNUMXm，據他報道，在那裡他被海牛嚇到了，但那時他就迷上了這項新運動。

同年晚些時候，他成立了自己的佛羅裡達潛水員供應店 (FDS)，從那裡他開始訓練洞穴潛水員，並從 1963 年開始頒發第一張 FDS 洞穴潛水員認證卡。

在他創辦學校的那一年，全國輕裝潛水學校協會(NASDS) 的創始人約翰·加夫尼(John Gaffney) 也向他提供了培訓總監和第一位開放水域教練的職位，成為NASDS 唯一的洞穴潛水員教練。

那年 75 月，Watts 進行了他所說的第一次深潛，深度為 XNUMXm。在接下來的幾年裡，他的專業潛水俱樂部四十噚 Scubapros 在佛羅裡達州的空中進行了多次潛水到該深度甚至更遠的深度。

1967年，瓦茨在達到119m深度後創造了深空潛水的正式世界紀錄，並於1970年創造了127m的洞穴深度記錄。同年，他也出版了第一本大規模深潛教練手冊，並委託內德·德洛奇製作這部電影 深潛 在瓦庫拉溫泉。

他繼續訓練了另外六名世界紀錄深空潛水員，其中包括他的女兒斯嘉麗，她在129 年創造了1999 億米的女子紀錄。的指導下創造了158 億公尺的男子紀錄。他誇口說，截至9年9月99日，他已經引導55名潛水員在空中到達100m至127m的深度，沒有發生任何事故。

提早參加聚會

1969 年，瓦茨與湯姆·芒特 (Tom Mount) 以及其他六人共同創立了位於佛羅裡達州的國家洞穴潛水協會 (NACD)。

最初的佛羅裡達潛水員供應中心在那一年發展成為佛羅裡達州立浮潛學校 (FSSS)，在佛羅裡達州設有四個地點，在聖露西亞設有一個加勒比海基地。 FSSS 從 1970 年開始頒發洞穴潛水員認證卡。

哈爾·瓦茨在辦公室

1988 年，它更名為專業水肺協會(PSA)，並於1995 年走向國際化，更名為PSAI，該機構可以說比任何其他提供休閒運動和技術潛水員和教練級別認證的機構早近三十年。

身為 PSAI、IANTD、NASE、NAUI、PDIC 和 TDI 機構的長程教練培訓師，Watts 有資格教授深空氣、高氧、長程高氧、Trimix、循環呼吸器、全面罩、乾衣、洞穴、洞穴、DPV和殘骸穿透力。他是 NASE、PDIC 和 SSI 的教練評估員/認證員、PADI 水肺潛水員教練以及許多 CCR 品牌的循環呼吸器教練-培訓師。

Watts 也被認為提出了章魚調節器的想法，這個想法是他與 Scubapro 和 Sportsways 共同開發的。

恆星殘骸

1990 年，瓦茨是第一批在著名的內戰鐵甲艦上潛水的休閒潛水員之一 監控器 與 Gary Gentile、Billy Deans 和 Steve Bielinda 一起在北卡羅來納州海岸潛水，他還潛入了 75 公尺深 安德莉亞多里亞 離開紐約。

特魯克潟湖的日本沉船和 路西塔尼亞 愛爾蘭的一艘遊輪——他不顧建議，訓練船主格雷格·貝米斯 (Gregg Bemis) 在沉船上成功潛水了 90m——完成了他最喜歡的沉船清單。

Watts 退休時曾獲得 10,000 多次潛水，是 SSI 白金專業獎得主，並保留了他在 前列腺癌協會. 潛水員 編輯總監馬克·埃文斯 (Mark Evans) 在船上度過了他所說的有趣的一周 水貓 早在 2000 年代中期，與著名潛水員和他的妻子 Jan 一起在巴哈馬船宿。

「哈爾·瓦茨是技術潛水界真正的傳奇人物，擁有多項深潛吉尼斯世界紀錄，但他也是一位真正的紳士，很高興能和他在一起，」他說。

「我深情地記得從下午潛水回來 水貓 發現哈爾和簡懶洋洋地躺在後日光浴平台的吊床上，通常拿著一個沾滿餅乾屑的空盤子。那次旅行中我們給他起了個綽號“餅乾怪物”，因為他偏愛美味佳餚！ ”

哈爾·瓦茨留下了與他結婚 22 年的第五任妻子簡、女兒克爾斯滕·斯坦福和斯嘉麗·瓦茨、孫子瑞安·斯坦福和曾孫懷亞特。

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