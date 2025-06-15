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無法抑制的斯萊特船長是如何失去手指的

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史賓塞·斯萊特正在餵一隻海鰻
史賓塞·斯萊特正在餵一隻海鰻

史賓塞·斯萊特船長是佛羅裡達州潛水界的風雲人物，多年來見證了許多變化。他與拍攝這些照片的約翰·克里斯托弗·費恩進行了交談。

「勞埃德·布里奇斯是誰？」一位年輕的潛水員天真地問道。 

史賓塞·斯萊特上尉拍攝了一張已故明星的巨幅放大照片 海上狩獵 從他潛水店後面的辦公室牆上下來。

他一時顯得有些抱怨，隨後才意識到，照片中這位 80 歲、白鬍子的布里奇斯早在提出這個問題的潛水員——甚至站在他旁邊的年輕教練——出生之前，就曾出演過關於潛水員邁克·尼爾森及其英雄事蹟的開創性電視連續劇。

斯萊特與年輕時的自己以及 65 年前《海底總動員》的主演勞埃德布里奇斯在一起
斯萊特與年輕時的自己以及 65 年前曾出演《海底追捕》的勞埃德布里奇斯

「我受邀參加勞埃德·布里奇斯的80歲生日派對，」斯萊特對著欣賞他和布里奇斯合影的年輕跳水運動員們說道。 「我77歲了。我告訴所有人。我喜歡老年人還在做事，」他解釋了布里奇斯的成名之處後補充道。 

很少有人直呼斯萊特的名字。他經營佛羅裡達群島的「斯萊特船長潛水探險」公司已有47年。他在基拉戈島經營潛水業務已有33年，過去14年來，他一直在塔弗涅島經營一家全方位服務的潛水商店、教學設施和潛水船。

目錄
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巍峨的身影

斯萊特上尉站在布里奇斯身旁的照片，展現了他高大粗獷的體格。身高六英尺三英寸（約6米）的斯萊特，比布里奇斯，甚至比大多數人都高大。他出生於北卡羅來納州溫斯頓塞勒姆，3年高中畢業後加入美國陸軍，隸屬於運輸和補給部隊。 

從北卡羅來納州格林維爾的東卡羅來納大學獲得工商管理學位後，斯萊特迫不及待地想去佛羅裡達州。

「我在傑克遜維爾的一所職業高中教商業，」他告訴我。 「1974年，我在傑克遜維爾的國家基督教青年會（YMCA）水肺潛水計畫獲得了潛水教練證書。1978年，我接手了基督教青年會的計畫。1976年，我獲得了船長執照。”

斯萊特和他的潛水船在佛羅裡達州塔弗尼爾
斯萊特和他的潛水船在佛羅裡達州塔弗尼爾

我沒必要再追問斯萊特船長的事。他的故事數不勝數：那些特別的潛水故事，那些他帶去潛水的有趣的人，以及那些意外事件，有些他寧願不去公開，儘管他身上有明顯的傷疤可以作證。

他會用失去手指的右手與你握手，剩下的手指因餵食的海鰻咬傷而變形。 

斯萊特的導師是基斯群島跳水傳奇人物史蒂夫·克萊姆。 “克萊姆是‘彭尼坎普公園的花衣魔笛手’，”他回憶道，並補充道：“我們成了朋友。克萊姆負責餵養生物。他告訴我，他冬天不潛水。他當時66歲了，所以我接手了。”  

斯萊特的「生物特徵」吸引了來自世界各地的潛水員，與他一起探索基韋斯特附近的海洋世界。他曾大膽嘗試，把一條沙丁魚放進嘴裡，當作梭魚的祭品。他親手餵食的海鰻會蜷縮在他和潛水員之間，狼吞虎嚥地吃著魚肉。 

成群的魚兒在水下跟著斯萊特，等待施捨。那段時光讓潛水員們明白，即使是兇猛的海洋生物，也能用食物和和平的理解馴服，儘管危險無所不在。

事情的起因是一條海鰻爬進了斯萊特的飼料桶。他毫不知情地伸手去撈魚，結果手指被誤認為是一條鯕鰍。

儘管史賓塞·斯萊特違反了每個水肺潛水課程都教授的「看但不要碰」的規則，但他仍然堅持下來，並讓數千名潛水員更好地了解海洋生物。

曾經有一段時間，餵魚是毫無爭議的
曾經有一段時間，餵魚是毫無爭議的

雷擊

閃電擊中了Slate潛水店附近。暴雨傾盆而下，道路淹水。救生系統公司總裁布奇·亨德里克斯（Butch Hendricks）正在潛水。海況惡劣，已發布小型船隻安全警告。 

斯萊特有他的潛水艇 失落的大陸 一切準備就緒，狄龍船長隨時待命。亨德里克斯打電話詢問是否可以將早上的潛水推遲到下午。沒問題。這給了斯萊特一個機會，讓他與這位年輕的潛水學員和他的教練交流，並分享彼此的故事。

“該 方舟皇家 「當時在，」他告訴他們。 「那是英國最重要的航空母艦。當時的情況比今天更糟。我接到了船上的電話，問我是否願意帶皇家海軍潛水員去 明鏡格羅夫 沉船。 

我告訴他們海浪很洶湧，有8到10英尺（約10到10公尺）高。他們說這是他們唯一的機會，而且他們自己帶了裝備。我答應了。他們一共XNUMX個人就到了。我告訴他們，情況會很危險。他們上船，把他們的雙聯海軍油箱和裝備收好。海浪很危險──有XNUMX英尺（約XNUMX公尺）高。海浪非常猛烈，當我們接近現場時，我不得不空轉行駛。 

斯萊特坐在辦公室隔間的轉椅上，雙腳靠在牆上，藍色的眼睛裡充滿了頑皮，他告訴年輕的潛水員這個故事。

我告訴他們：做好準備，我不會把人綁在繫泊球上。一次五個人跳下去。等你們浮上來，隨便找個繫泊球，我就把你們接上來。 

他們浮出水面，回到船上，說這是他們有史以來最棒的潛水。我當時正身處閃電之中。天哪，閃電劈下來的時候太猛烈了。我的船擱淺了。我抬頭看了看桅杆，周圍有一圈藍色的光暈──他們管那叫什麼，聖埃爾莫之火？ 

“我告訴所有人不要碰任何金屬的東西。當我必須抓住方向盤時，我被猛地一震。” 

比布鐘

帶有喬治·M·比布船鐘的石板
帶有喬治·M·比布船鐘的石板

美國海岸防衛隊快艇上的船鐘 喬治·M·比布 坐在斯萊特船長的教室裡。當這艘快艇退役並被拆除，準備與一艘姊妹艦一起沉沒，作為佛羅裡達群島的人工礁石時，斯萊特的一位熟人買下了這口鐘。 

那裡確實有這樣一個故事：「艾德烏迪蒂斯經營著一家航海古董店。他拿到鐘後，告訴我有件東西要給我，問我是否想要？我答應了，然後他就把這口鐘送給了我，這口鐘原本來自 比伯“ 

沉船上的潛水員可以回憶起它曾經自豪地服役的日子，它的鐘現在由一位潛水先驅保存，他繼續在佛羅裡達群島分享他的教學經驗。

Skip Dawson 仍然使用 Lloyd Bridges 的原始 Sea Hunt 雙套裝進行潛水
Skip Dawson 仍然使用 Lloyd Bridges 的原始 Sea Hunt 雙套裝進行潛水

海上狩獵 該劇於 1958 年至 1961 年間播出。 Slate 的維修技術員 Skip Dawson 船長擁有 Lloyd Bridges 的原始雙罐（即劇中使用的雙罐），並且他使用這些雙罐進行潛水——他是另一個活著的傳奇人物，他在海洋和海底擁有豐富的經驗，贏得了全世界的尊重和欽佩。 

斯萊特船長的潛水冒險 位於 1 號高速公路上，塔弗尼爾 (Tavernier) 90.7 英里標記處的海邊。

約翰·克里斯多福·法恩 (John Christopher Fine) 在 Divernet 上也寫道： 加勒比海珊瑚死亡, 海龜的奇蹟, 墨西哥灣流中的珊瑚更加快樂, 水下藝術之父：安德烈拉班

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