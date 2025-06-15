無法抑制的斯萊特船長是如何失去手指的

史賓塞·斯萊特船長是佛羅裡達州潛水界的風雲人物，多年來見證了許多變化。他與拍攝這些照片的約翰·克里斯托弗·費恩進行了交談。

「勞埃德·布里奇斯是誰？」一位年輕的潛水員天真地問道。

史賓塞·斯萊特上尉拍攝了一張已故明星的巨幅放大照片 海上狩獵 從他潛水店後面的辦公室牆上下來。

他一時顯得有些抱怨，隨後才意識到，照片中這位 80 歲、白鬍子的布里奇斯早在提出這個問題的潛水員——甚至站在他旁邊的年輕教練——出生之前，就曾出演過關於潛水員邁克·尼爾森及其英雄事蹟的開創性電視連續劇。

斯萊特與年輕時的自己以及 65 年前曾出演《海底追捕》的勞埃德布里奇斯

「我受邀參加勞埃德·布里奇斯的80歲生日派對，」斯萊特對著欣賞他和布里奇斯合影的年輕跳水運動員們說道。 「我77歲了。我告訴所有人。我喜歡老年人還在做事，」他解釋了布里奇斯的成名之處後補充道。

很少有人直呼斯萊特的名字。他經營佛羅裡達群島的「斯萊特船長潛水探險」公司已有47年。他在基拉戈島經營潛水業務已有33年，過去14年來，他一直在塔弗涅島經營一家全方位服務的潛水商店、教學設施和潛水船。

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巍峨的身影

斯萊特上尉站在布里奇斯身旁的照片，展現了他高大粗獷的體格。身高六英尺三英寸（約6米）的斯萊特，比布里奇斯，甚至比大多數人都高大。他出生於北卡羅來納州溫斯頓塞勒姆，3年高中畢業後加入美國陸軍，隸屬於運輸和補給部隊。

從北卡羅來納州格林維爾的東卡羅來納大學獲得工商管理學位後，斯萊特迫不及待地想去佛羅裡達州。

「我在傑克遜維爾的一所職業高中教商業，」他告訴我。 「1974年，我在傑克遜維爾的國家基督教青年會（YMCA）水肺潛水計畫獲得了潛水教練證書。1978年，我接手了基督教青年會的計畫。1976年，我獲得了船長執照。”

斯萊特和他的潛水船在佛羅裡達州塔弗尼爾

我沒必要再追問斯萊特船長的事。他的故事數不勝數：那些特別的潛水故事，那些他帶去潛水的有趣的人，以及那些意外事件，有些他寧願不去公開，儘管他身上有明顯的傷疤可以作證。

他會用失去手指的右手與你握手，剩下的手指因餵食的海鰻咬傷而變形。

斯萊特的導師是基斯群島跳水傳奇人物史蒂夫·克萊姆。 “克萊姆是‘彭尼坎普公園的花衣魔笛手’，”他回憶道，並補充道：“我們成了朋友。克萊姆負責餵養生物。他告訴我，他冬天不潛水。他當時66歲了，所以我接手了。”

斯萊特的「生物特徵」吸引了來自世界各地的潛水員，與他一起探索基韋斯特附近的海洋世界。他曾大膽嘗試，把一條沙丁魚放進嘴裡，當作梭魚的祭品。他親手餵食的海鰻會蜷縮在他和潛水員之間，狼吞虎嚥地吃著魚肉。

成群的魚兒在水下跟著斯萊特，等待施捨。那段時光讓潛水員們明白，即使是兇猛的海洋生物，也能用食物和和平的理解馴服，儘管危險無所不在。

事情的起因是一條海鰻爬進了斯萊特的飼料桶。他毫不知情地伸手去撈魚，結果手指被誤認為是一條鯕鰍。

儘管史賓塞·斯萊特違反了每個水肺潛水課程都教授的「看但不要碰」的規則，但他仍然堅持下來，並讓數千名潛水員更好地了解海洋生物。

曾經有一段時間，餵魚是毫無爭議的

雷擊

閃電擊中了Slate潛水店附近。暴雨傾盆而下，道路淹水。救生系統公司總裁布奇·亨德里克斯（Butch Hendricks）正在潛水。海況惡劣，已發布小型船隻安全警告。

斯萊特有他的潛水艇 失落的大陸 一切準備就緒，狄龍船長隨時待命。亨德里克斯打電話詢問是否可以將早上的潛水推遲到下午。沒問題。這給了斯萊特一個機會，讓他與這位年輕的潛水學員和他的教練交流，並分享彼此的故事。

“該 方舟皇家 「當時在，」他告訴他們。 「那是英國最重要的航空母艦。當時的情況比今天更糟。我接到了船上的電話，問我是否願意帶皇家海軍潛水員去 明鏡格羅夫 沉船。

我告訴他們海浪很洶湧，有8到10英尺（約10到10公尺）高。他們說這是他們唯一的機會，而且他們自己帶了裝備。我答應了。他們一共XNUMX個人就到了。我告訴他們，情況會很危險。他們上船，把他們的雙聯海軍油箱和裝備收好。海浪很危險──有XNUMX英尺（約XNUMX公尺）高。海浪非常猛烈，當我們接近現場時，我不得不空轉行駛。

斯萊特坐在辦公室隔間的轉椅上，雙腳靠在牆上，藍色的眼睛裡充滿了頑皮，他告訴年輕的潛水員這個故事。

我告訴他們：做好準備，我不會把人綁在繫泊球上。一次五個人跳下去。等你們浮上來，隨便找個繫泊球，我就把你們接上來。

他們浮出水面，回到船上，說這是他們有史以來最棒的潛水。我當時正身處閃電之中。天哪，閃電劈下來的時候太猛烈了。我的船擱淺了。我抬頭看了看桅杆，周圍有一圈藍色的光暈──他們管那叫什麼，聖埃爾莫之火？

“我告訴所有人不要碰任何金屬的東西。當我必須抓住方向盤時，我被猛地一震。”

比布鐘

帶有喬治·M·比布船鐘的石板

美國海岸防衛隊快艇上的船鐘 喬治·M·比布 坐在斯萊特船長的教室裡。當這艘快艇退役並被拆除，準備與一艘姊妹艦一起沉沒，作為佛羅裡達群島的人工礁石時，斯萊特的一位熟人買下了這口鐘。

那裡確實有這樣一個故事：「艾德烏迪蒂斯經營著一家航海古董店。他拿到鐘後，告訴我有件東西要給我，問我是否想要？我答應了，然後他就把這口鐘送給了我，這口鐘原本來自 比伯“

沉船上的潛水員可以回憶起它曾經自豪地服役的日子，它的鐘現在由一位潛水先驅保存，他繼續在佛羅裡達群島分享他的教學經驗。

Skip Dawson 仍然使用 Lloyd Bridges 的原始 Sea Hunt 雙套裝進行潛水

海上狩獵 該劇於 1958 年至 1961 年間播出。 Slate 的維修技術員 Skip Dawson 船長擁有 Lloyd Bridges 的原始雙罐（即劇中使用的雙罐），並且他使用這些雙罐進行潛水——他是另一個活著的傳奇人物，他在海洋和海底擁有豐富的經驗，贏得了全世界的尊重和欽佩。

斯萊特船長的潛水冒險 位於 1 號高速公路上，塔弗尼爾 (Tavernier) 90.7 英里標記處的海邊。

約翰·克里斯多福·法恩 (John Christopher Fine) 在 Divernet 上也寫道： 加勒比海珊瑚死亡, 海龜的奇蹟, 墨西哥灣流中的珊瑚更加快樂, 水下藝術之父：安德烈拉班