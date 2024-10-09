首屆GO Diving Show ANZ在雪梨廣受好評

多年來，人們一直希望舉辦一場能夠滿足休閒潛水員、自由潛水員和技術潛水員需求的一年一度、包羅萬象的潛水展，GO Diving Show ANZ 終於在28 月29 日至XNUMX 日在澳大利亞悉尼展覽場舉行了首屆表演，填補了這一空白。

選擇雪梨展覽場地的原因是其位置優越，周圍環繞著郊區，從悉尼市中心可通過直達鐵路和高速公路輕鬆抵達，並且有充足的停車位以及許多其他便利設施（酒店、餐廳等） 。

首屆展會與英國首屆展會非常相似，兩天的參觀人數接近 3,000 人，參展商數量也相似。我們預計，隨著活動變得更加成熟，越來越多的製造商、培訓機構、零售商等加入，我們將看到英國展會同樣的同比增長——英國展會現已進入第五個年頭，成長到10,000 年的活動面積超過 10,500 平方米，歡迎超過 2024 人參加。

首屆 GO Diving Show ANZ 概覽

參展商和參觀者的空氣中瀰漫著明顯的興奮感，其中許多人在周六早上在外面排隊等待開門，這種活躍、積極的氣氛持續了整個週末。

GO Diving Show ANZ 將於 2019 年回歸雪梨展覽場，規模更大、更好。 13-14 September 2025，所以在你的日記中記下一個日期。

週六上午，參觀者排隊進入展廳

因此，首屆 GO Diving Show ANZ 無疑取得了成功，但不要只相信我們的話 – 以下是 PT Hirschfield 對此次活動的深入、第一手報道：

赫什菲爾德：澳洲於 28 月 29 日至 XNUMX 日在雪梨奧林匹克公園慶祝了首屆年度水肺潛水錶演 - 太精彩了！第一年的門票免費，為期兩天的活動以其豐富多樣的活動吸引了數千名潛水員和海洋愛好者報名。

GO Diving Show (GODS) ANZ – 由 Scuba Diver ANZ 雜誌、Underwater Australasia、瓦努阿圖旅遊局、Dive Photo Guide、PADI 和 UW Images 贊助 – 是這個已舉辦五年的廣受歡迎的展會的衛星博覽會英國。這兩項活動均由《Scuba Diver》雜誌品牌的支柱 Rork Media 協調。 Rork Media 的編輯總監 Mark Evans 解釋道：「我們正在努力保持同樣的氛圍，就像我們在英國、北美、澳洲/紐西蘭（並於 2025 年 XNUMX 月在德國推出）該雜誌的國際版本所做的那樣）。它們都有相同的品牌，但每個國家的雜誌都是為該大陸量身定制的。

「我們在潛水錶演中也做了同樣的事情。該節目的基本外觀和結構與英國非常相似——他們說的是“如果它沒有壞，就不要修理它”——但我們添加了一些本地化元素。

“無論您是初學者、經驗豐富的休閒潛水員、專業技術人員、資深人士還是水下攝影師，這裡都有適合您的溫馨環境。”

整個週末許多攤位都擠滿了遊客

與許多其他首次舉辦的活動可能會受到初期問題的困擾不同，GODS ANZ 從一開始就大膽而精緻，運行順利，並滿足了參觀者的需求。開幕前，觀眾們早早就在會場外排起了長隊，渴望「澳洲年度潛水活動」的開始。從一開始就有明顯的嗡嗡聲。



目錄 世界級的主舞台演講 一場大雜燴式的對話 交易大廳熱鬧非凡 攝影比賽 將潛水社群聚集在一起 一場適合家庭的活動 結束語



世界級的主舞台演講

GODS 提供了由頂級本地和國際演講者組成的廣泛大雜燴。在同時安排的主舞台、攝影、ANZ/Inspiration 和 Tech 舞台上舉行了 40 多場演講，吸引了許多與會者。

週末最困難的部分是決定參加哪些聽眾，因為有這麼多優秀的演講者同時發言。 （值得慶幸的是，該計劃提前在《Scuba Diver ANZ》雜誌和 GO Diving Show 網站上發布，讓與會者可以提前規劃自己的行動）。

週日下午，主舞台所有演講者參加的小組討論結束了週末。左起：史蒂夫·巴克歇爾、皮特·梅斯利、吉爾·海納斯、莉茲·帕金森和理查德·哈里斯博士

英國野生動物戰士、作家、電視和紀錄片主持人史蒂夫·巴克歇爾 (Steve Backshall) 是一大亮點。史蒂夫是一位世界級的演說家，他的演講經過精心策劃，引人入勝，他在這兩天分享了精彩的片段。他的演講重點是與鯊魚一起潛水，以及「學習與鯨魚說話」。

其他主舞台演講者包括泰國洞穴救援者理查德·哈里斯博士，他討論了技術潛水的誘惑。他說：「我發現 GO Diving 與其他潛水節目非常不同。有更多的娛樂重點，我真的很喜歡。

「向那些可能是新潛水員的人講述高端技術潛水是件好事。如果他們想做一些不同的事情，這讓他們看到了這個充滿可能性的世界，除了用水箱在珊瑚礁周圍游泳之外。有一個令人驚嘆的部落，裡面有一群非常有趣的潛水愛好者，我和他們一起度過了一生。我喜歡鼓勵其他人加入其中。

史蒂夫·巴克歇爾 (Steve Backshall) 全力以赴

上午放映了奈斯·巴海(Nays Baghai) 的長篇紀錄片《潛入黑暗》(Diving Into the Darkness)，隨後與電影中的加拿大洞穴潛水先鋒主題吉爾·海納思(Jill Heinerth) 進行了問答，受到熱烈歡迎。吉爾分別介紹了加拿大最長的水下洞穴以及沙克爾頓的探索號船的發現。

紐西蘭 Lust4Rust 沉船探險家 Pete Mesley 的演講涵蓋了偏遠地區和船宿安全，以及特魯克潟湖基線計畫。談到《GODS》，皮特回應了許多與會者的感受：「這就像呼吸新鮮空氣。有很多活力。和積極向上、志同道合的人在一起真是太好了。

洛杉磯的自由潛水傳奇人物和特技演員莉茲·帕金森曾與詹姆斯·卡梅隆、休·傑克曼、西格妮·韋弗以及無數其他頂級演員和導演直接合作。她分享瞭如何教導好萊塢和電視人才自由潛水或水肺潛水，以及在電影和電視行業中扮演安全角色（她的水下特技鏡頭令人難以置信！）。

在由主持人安東尼·戈登 (MC Anthony Gordon) 主持的最後主舞台小組討論中，觀看這五位世界級主持人的互動，增強了 GODS 節目的頂級水準。

有很多機會進行虛擬實境潛水



一場大雜燴式的對話

三個較小舞台上的演講者同樣表現出色。 ANZ/靈感舞台展示了有關本地和國際潛水目的地、潛水健康、尋找奮進號沉船以及吸引下一代潛水員的討論。 2,000 歲的 PADI 課程總監 Holly Wakely（擁有超過 XNUMX 次潛水記錄！）體現了這一階段的精神。

科技舞台的特色是考古學、洞穴和沈船潛水以及潛水員健康和安全的演講。受歡迎的主持人包括 Human Factors 麥克梅森 (Mike Mason)、《阿凡達》電影製作人約翰加文 (John Garvin) 和總是很有趣的大衛斯特萊克 (David Strike)。

科技舞台上的大衛·斯特萊克

攝影舞台上舉辦了一系列來自當地和國際知名攝影師 Don Silcock、Talia Greis、Nigel Marsh 等鼓舞人心的演講。美國人邁克·巴蒂克（Mike Bartick）關於黑水潛水的講座充滿了壯觀的圖像，強調了這種類型如何經常產生科學發現。

麥克反思道：「演出中有一些正面的能量。澳洲的潛水界確實很強大。在這裡舉辦這樣的活動對社區和行業都很重要。



交易大廳熱鬧非凡

與大多數博覽會一樣，最熱鬧的是售罄的貿易大廳，那裡有 100 多個展位展示潛水世界。

當地和國際潛水業者、旅遊局、培訓機構、零售商、製造商、保護組織和非營利組織均派代表出席。尋求進入澳洲市場的潛水度假村和船宿特別豐富，還有大量的水下攝影裝備。

全明星船宿的 Kevin Purdy 與潛在客戶聊天

Diveplanit 的攤主兼主持人黛博拉·迪克森-史密斯 (Deborah Dickson-Smith) 分享道：「GO 潛水秀超出了所有人的預期。我們這裡擠滿了人，人們都在忙著尋找下一步要去哪裡。

Digital Diver 的 Steve Martin 表示同意：「這段時間非常忙碌。門打開後，我們直到下午3點30分才休息。

整個週末最受歡迎的攤位之一是 VIZ 攤位，這是一個位於雪梨的 Facebook 群組，擁有 15 名會員，熱衷於了解當地最新的潛水狀況。創辦人 Marco Bordieri 解釋道：「對於 Vizzers 來說，潛水秀是一次令人難以置信的聚會機會。看台上的東西真多。你可以輕鬆地花半天時間把它們全部看完。

展出了許多裝備可供查看和購買





攝影比賽

2024 年澳洲水下大獎的獲獎者在周六下午的攝影舞台上揭曉，獲獎者共有55 個類別（悉尼、澳大利亞和國際水域、智慧型手機、作品集、環境拍攝3 和捲軸），獎金總額為XNUMX美元。

加布里埃爾古茲曼 (Gabriel Guzman) 因其在旭日下的獅子魚的圖像而獲得最佳展示獎。這張照片是從加布里埃爾的主題相似的獲獎作品集中挑選出來的，還有其他幾幅作品和獎項。對古茲曼來說，這是一個出色的成績，特別是因為這是他參加的第一次攝影比賽。

澳洲水下獎得主的展示整個週末都很受歡迎

競賽協調員 Brett Lobwein 從幾乎各個角度體驗了 GODS，包括展位操作員、演示者和一系列演示中的觀眾：「社區紛紛站出來並給予大力支持。第一天，周圍就有很多人。我總共有大約四分鐘的時間，我們的看台上沒有人。這對這個行業來說真是太好了，有出色的贊助商和當地的潛水社區。人們從州際飛來參加。



將潛水社群聚集在一起

昆士蘭的與會者莎莉·格雷戈里 (Sally Gregory) 分享道：「這場潛水錶演非常棒。我遇見了許多多年未見的人；我認識的人都是 20 多歲開始從事潛水產業時認識的人。也有很多新人加入，還有很多新奇有趣的設備，這是我們剛開始時無法想像的。

與會者 Bil​​l Gladstone 博士回應了許多其他與會者的評論：“與這麼多偉大的、志同道合的潛水者在一起真是令人興奮。”

演示坦克是這兩天的焦點





一場適合家庭的活動

大多數潛水博覽會都很難真正做到家庭友好，但 GO Diving 努力滿足這項要求。提供免費門票消除了出席的一大障礙。在貿易大廳，Spot A Shark 提供適合兒童的娛樂和教育活動。瑞典火星沉船深度 75m 的 VR 潛水體驗提供了身臨其境的體驗，無需弄濕。

懷舊與教育相結合，巴士水上博物館中的鯊魚（一輛1957 年的利蘭巴士，展示遺產收藏品，包括保存完好的五米大白鯊、化石等），旨在以保護為重點對這一物種進行教育。這是潛水錶演中唯一單獨售票的景點，入場費為 5 美元。

巴士博物館裡的鯊魚整個週末都很忙

兒童和成人都喜歡觀看狹長的演示水箱，其中包括自由潛水員、美人魚、側掛潛水員和水下無人機演示。

週日下午，當演出接近尾聲時，Scuba Diver ANZ 的編輯和活動協調員 Adrian Stacey 表示：「這太棒了。參展商、參觀者和演講者的回饋非常積極。週末很高興看到很多家庭來到這裡，希望下一代潛水員也能來這裡。每個人都喜歡聚集在一個屋簷下。這超出了我們的預期。



結束語

澳洲一年一度的水肺表演早就該舉行了。很高興看到 GO Diving Show 挺身而出，填補空白，打造出如此強大的首屆活動，迎合最廣泛的水肺潛水觀眾。隨著活動在未來幾年的建立，它必將不斷發展壯大。

Rork Media 的Mark Evans 對所有選擇去潛水而不是參加GO Diving Show 的人給出了最後一句話：“我知道這裡的實際潛水很棒，但是您大多數週末都可以去潛水– 所有這些演講者、參展商和景點都只在這裡度過一個週末。首屆展會結束後，已經有很多潛水企業來找我們說“我們應該來的，我們明年還會來”，所以請確保您將其記入明年的日記中，它承諾史詩。

瀏覽 網站 有關明年活動的更多資訊（13 年 14 月 2025 日至 XNUMX 日在雪梨展覽場舉行）按照計劃進行。

攝影：PT Hirschfield、Mark Evans 和 Robert Smith，RJS Foto (rjsfoto.com.au）