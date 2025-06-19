鼓舞人心的水下攝影師 Todd Thimios 亮相 GO Diving Show ANZ

著名水下攝影師 Todd Thimios 將在 澳新GO潛水展 九月在雪梨。

專攻 水下攝影 托德擁有海洋科學學士學位，是一位潛水教練和潛水指導，最近出版了他的第一本書《終極潛水勝地》。托德是一位經驗豐富的閉路循環呼吸器教練，同時也是一名持證深海潛水員，擁有超過100次潛水記錄，潛水深度最深可達1,000公尺。

托德來自凱恩斯，曾在豪勳爵島生活/工作了六年，之後在私人超級遊艇上擔任潛水嚮導和探險策劃師，帶領渴望探索“人生清單”潛水勝地的客戶環遊世界。現在，他與妻子和兩個年幼的女兒住在拜倫灣。

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GO 潛水展 ANZ

這項一年一度的活動於今年舉行 6-7九月 在 雪梨展覽場 位於奧林匹克公園，旨在向所有人展示我們最好的水下世界，從正在考慮進入潛水或已完成入門級課程的新手，到高級潛水員，一直到技術潛水員和經驗豐富的 CCR潛水員。

有一系列的舞台－主舞台、 照片工具 舞台、澳洲/紐西蘭舞台、靈感舞台和科技舞台——將接待來自世界各地的數十位演講者，以及一系列適合年輕人和老年人的互動功能，包括 VR 潛水體驗、示範池、試潛池等等。

圍繞舞台和特色的將是各種各樣的參展商，從旅遊局和旅行社到度假村、船宿、 訓練 機構、零售商、製造商和保護組織。

立即獲取門票！

GO Diving Show ANZ 的門票現已開始發售，您可以利用 買一送一早鳥優惠 直到 9 月 XNUMX 日 – 你和你的夥伴/朋友/伴侶/配偶可以參觀 $1216歲及以下兒童免費入場，是完美的家庭一日遊選擇。現場停車位充足，交通便利，交通選擇多元。現在就把日期記在你的日記裡，準備好迎接一個精彩的週末，體驗各種潛水樂趣吧！