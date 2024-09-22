與我們一起觀賞《潛入黑暗》的獨家放映

我們很高興首屆 澳新GO潛水展 （28 月 29 日至 XNUMX 日，雪梨展覽場）將以精美時尚的方式拉開序幕——在主舞台上獨家放映屢獲殊榮的紀錄片《潛入黑暗》(Diving Into The Darkness)。

週六早上 9.45 點在主舞台加入我們，準備觀看我近年來看過的最出色的紀錄片之一（請閱讀下面我的完整評論）。更好的是，演出結束後， 吉爾·海納特（Jill Heinerth） 她本人將在主舞台上進行精彩的演講。導演 奈斯·巴格海 也將參加展會，並於週六下午登上 ANZ / Inspiration Stage。

潛入黑暗

評論：潛入黑暗

馬克·埃文斯： 當我第一次聽說 潛入黑暗，我非常期待親眼看到它，特別是因為它以我的朋友和潛水傳奇人物吉爾·海納思為中心。她的故事一直值得展示，現在我有機會親眼目睹，我可以確認電影製作人奈斯·巴格伊在最終的紀錄片中超越了自己——它確實值得它已經獲得的所有讚譽在很短的時間內它就已經發布了。

該片已獲得今年聖塔芭芭拉國際影展最佳紀錄片獎，以及無國界紀錄片活動傑出優秀獎。

加拿大探險家海納斯是世界上現存最偉大的洞穴潛水員之一，他參與了一些要求最高、最著名的探險活動，從勘測墨西哥世界上最長的洞穴到發現南極洲的巨型冰山洞穴。

仍來自潛入黑暗

這部 96 分鐘的紀錄片與一些史詩般的潛水（透過剪輯和靜態照片進行描述）並列，其中包括對 Heinerth 年輕時代的親密採訪和動畫倒敘，有助於解釋她參與此類極端挑戰的動機。

她的 100 多名朋友都死在了深淵中，但她堅稱，每一次冒險都讓她離成為她小時候希望見到的女人更近了一步。

我一直相信潛水員有兩種——一種喜歡洞穴潛水，一種不喜歡——而我堅定地屬於後者。洞穴裡總有一些東西讓我“心驚肉跳”，而《潛入黑暗》並沒有改變我的想法！

仍來自潛入黑暗

看到吉爾在極其清晰的視野中毫不費力地滑過裝飾著鐘乳石、石筍和其他地形奇特的洞穴系統的令人驚嘆的鏡頭，我不得不說我開始受到哪怕是最微小的誘惑。

但其他片段——尤其是在洞穴中迷路的悲慘時刻，由奈斯和團隊拍攝得非常好（你很清楚這是對相關事件的重現，但它的拍攝如此出色，以至於你的心跳加速）當你陷入這種情況時）——控制住我一時的瘋狂，我又回到了「我會堅持在沉船、牆壁和珊瑚礁上」的潛水員類別！

如果您有幸在舞台上見到吉爾·海內斯 (Jill Heinerth)，她就是一位迷人的演講者，她的魅力和個性從電影中迸發出來，就像她就坐在您面前一樣。 Nays Baghai 的拍攝技巧對此進行了補充，他當然知道如何用相機捕捉史詩般的場景。這是迄今為止我多年來看過的關於潛水的最好的紀錄片之一。

與我們一起觀賞《潛入黑暗 5》的獨家放映

GO 潛水展 ANZ

這項一年一度的活動於今年舉行 28-29九月 在 雪梨展覽場 位於奧林匹克公園，旨在向所有人展示我們最好的水下世界，從正在考慮進入潛水或已完成入門級課程的新手，到高級潛水員，一直到技術潛水員和經驗豐富的 CCR潛水員。

有一系列的舞台－主舞台、 上載照片 舞台、澳洲/紐西蘭舞台、靈感舞台和科技舞台——將有來自世界各地的數十位演講者，以及一系列適合年輕人和老年人的互動功能，從 VR 潛水體驗到示範池等等。

圍繞舞台和特色的將是各種各樣的參展商，從旅遊局和旅行社到度假村、船宿、 訓練 機構、零售商、製造商和保護組織。

2024 年英國 GO 潛水展現已進入第五個年頭，週末吸引了超過 10,000 名與會者，展覽空間面積達 10,000 平方米，澳大利亞和新西蘭的展會希望在未來幾年達到這一水平。

首屆 GO Diving Show ANZ 入場完全免費 – 註冊 請點擊這裡 取得 2024 年澳洲跳水賽事門票。現場有充足的停車位，而且交通便利，交通便利，所以現在就在日記中記下日期，為慶祝各種形式的潛水活動的史詩般的周末做好準備。