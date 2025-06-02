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「瑪斯格雷夫夫人體驗」為遊客提供珊瑚礁保護機會。

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大堡礁瑪斯格雷夫夫人體驗浮橋
大堡礁瑪斯格雷夫夫人體驗浮橋

瑪斯格雷夫夫人體驗館 (Lady Musgrave Experience) 的最新設施－礁石保護區浮橋 (Reef Sanctuary Pontoon)，是先進的教育平台，停泊在瑪斯格雷夫夫人島潟湖的清澈水域中。

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在2024上推出

這項開創性的計畫於 2024 年啟動，為遊客提供沉浸式參與海洋保護和公民科學的機會，重新定義他們體驗和保護大堡礁的方式。

礁石保護區 (Reef Sanctuary) 為旗艦 Lady Musgrave HQ 浮橋 (LMHQ) 提供了專門的礁石浮動教室，非常適合大型團體和環保意識的旅行者。

與 LMHQ 一樣，它擁有一個水下觀測站，完全由風能和太陽能供電，在運作過程中不會產生任何碳足跡，體現了 Lady Musgrave Experience 對環境管理的承諾。

超越傳統旅遊

除了傳統旅遊業之外，珊瑚礁保護區也是海洋教育和研究中心，遊客可以參與親身保育活動，為珊瑚礁監測和資料收集工作做出貢獻。

這些活動包括廣受歡迎的“一日海洋生物學家計劃”，遊客在海洋生物學家的帶領下，為大堡礁海洋公園管理局使用的公民科學計劃“觀察珊瑚礁”記錄數據。

這種互動方式促進了人們與珊瑚礁更深層的聯繫，並使人們能夠積極參與珊瑚礁的保護和保存。

珊瑚礁保護區從一個廢棄的建築轉變為一個尖端的教育平台，這一轉變是由 Lady Musgrave Experience 的總監 Brett Lakey 領導的。

布雷特致力於海洋保護和永續旅遊業，這對振興浮橋和創造一個教育與娛樂可以共存的空間起到了重要作用

布雷特說：“珊瑚礁保護區讓我們有更多機會傳遞我們對大堡礁和瑪斯格雷夫夫人島的了解和熱愛。”

「我們發現，我們的客人不僅想體驗珊瑚礁，還想學習和了解生態系統並為保護生態系統做出貢獻。

“我們非常自豪，現在可以提供專門的體驗，讓客人可以向我們的珊瑚礁大師導遊學習，並積極參與保護工作。”

原住民護林員

Lady Musgrave Experience 與當地護林員密切合作，借鑒傳統知識，制定更全面的保護方法。

瑪斯格雷布夫人島位於大堡礁南部，是一個心形珊瑚島，也是邦克群島最南端的島嶼，是其他珊瑚礁目的地中一個寧靜的選擇。

該島是候鳥和築巢海龜的家園，周圍環繞著充滿熱帶魚、蝠鱝和色彩繽紛的珊瑚的原始潟湖。

Lady Musgrave Experience 為遊客提供完美的平台，讓他們可以直接進入大堡礁，並享受浮潛、潛水、島嶼遊覽和帶導遊的教育計畫的機會。

關於馬斯格雷夫夫人體驗

Lady Musgrave Experience 是一家位於昆士蘭州班達伯格的家族企業。客人可乘坐豪華的 35 公尺雙體船前往瑪斯格雷夫夫人島，享用早茶並觀看海洋生物學家的珊瑚礁介紹。

抵達瑪斯格雷夫夫人島潟湖後，客人將前往豪華的瑪斯格雷夫夫人 HQ 浮橋，那裡配備熱水淋浴等適合家庭的設施，之後客人可以在潟湖中浮潛或潛水，參加瑪斯格雷夫夫人島的專業導覽遊、玻璃底船遊覽和自助午餐。在返回班達伯格的途中，飯店會提供下午茶，而對於有幸在此過夜的客人，飯店會帶他們到豪華露營帳篷，在珊瑚礁上睡覺。

在冬季，Lady Musgrave Experience 還組織了從班達伯格出發的觀鯨半日遊，讓遊客有機會從配有 360 度觀景台的豪華雙體船上觀看座頭鯨在座頭鯨高速公路上躍出水面和嬉戲的場景。

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