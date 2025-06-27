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與 Elodie Camprasse 博士一起了解澳洲南部大礁

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艾洛迪·坎普拉斯博士

Elodie Camprasse 博士是一位熱愛水肺潛水的海洋生態學家， 水下攝影 和科學傳播，她將在 ANZ / 靈感舞台上談論大南礁的生物多樣性 GO潛水錶演 在9月。

Elodie 對海洋的熱愛和保護海洋生物的渴望，源自於她十幾歲時學習水肺潛水的經驗。在迪肯大學獲得海鳥生態學博士學位後，她領導了一些項目，致力於讓人們與當地環境建立聯繫，並加強對海洋世界的保護。

作為研究的一部分，她還領導實施了一項公民科學計劃，旨在收集有關神秘的巨型蜘蛛蟹及其在大南礁的年度聚會的數據。

Elodie 也擔任環境顧問，並參與了著名的 Homeward Bound 計劃，該計劃旨在增強 STEM 領域的女性的技能和知名度，以更好地保護地球。

埃洛迪說：「大約70%的澳洲人居住在大南礁50公里範圍內。然而，很少有人知道它的存在，更不用說它的重要性和獨特的海洋生物了。這片區域（澳大利亞南部海岸線）擁有世界上大多數其他地方都找不到的物種，以及一些行為奇特的物種，例如南澳大利亞州的烏蟹賊，以及維多利亞州、塔斯馬尼亞州和澳大利亞澳大利亞的研究區交配。

和我一起潛入水中，探索大南礁的神奇生物，以及它們奇特而獨特的適應性。你會受到啟發，採取行動，為加深對這些物種的了解做出貢獻，從而更好地保護它們。

澳新GO潛水展
與 Elodie Camprasse 博士一起了解澳洲南部大礁 2

GO 潛水展 ANZ

這項一年一度的活動於今年舉行 6-7九月 在 雪梨展覽場 位於奧林匹克公園，旨在向所有人展示我們最好的水下世界，從正在考慮進入潛水或已完成入門級課程的新手，到高級潛水員，一直到技術潛水員和經驗豐富的 CCR潛水員。

有一系列的舞台－主舞台、 照片工具 舞台、澳洲/紐西蘭舞台、靈感舞台和科技舞台——將接待來自世界各地的數十位演講者，以及一系列適合年輕人和老年人的互動功能，包括 VR 潛水體驗、示範池、試潛池等等。

圍繞舞台和特色的將是各種各樣的參展商，從旅遊局和旅行社到度假村、船宿、 訓練 機構、零售商、製造商和保護組織。

立即獲取門票！

GO Diving Show ANZ 的門票現已開始發售，您可以利用 買一送一早鳥優惠 直到 9 月 XNUMX 日 – 你和你的夥伴/朋友/伴侶/配偶可以參觀 $1216歲及以下兒童免費入場，是完美的家庭一日遊選擇。現場停車位充足，交通便利，交通選擇多元。現在就把日期記在你的日記裡，準備好迎接一個精彩的週末，體驗各種潛水樂趣吧！

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
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