從洞穴和技術事故中吸取教訓

科技、洞穴和循環呼吸器 講師 蘭尼沃格爾 (Lanny Vogel) 將在登上技術舞台時介紹一些故事、想法以及我們如何做得更好，因為他專注於我們可以從洞穴和技術事故中學到什麼。 GO潛水錶演 三月。

蘭尼是所有者和領導者 講師 地下世界圖盧姆 (www.underworldtulum.com），位於墨西哥洞穴國家中心的專門建造的潛水中心，為潛水員提供客製化住宿。他從事潛水工作超過 25 年，並​​首先獲得技術員資格 講師 。

他擅長洞穴、技術和循環呼吸器 訓練 在美麗的墨西哥洞穴中，也是洞穴營地的創始人，並且是墨西哥「CREER」線路和安全委員會的成員，該委員會是一個致力於促進安全、保護和維護該地區數百公里洞穴線路的社區組織。

在全職潛水之前，他是英國皇家海軍的指揮官，曾在潛艇、水面艦艇以及阿富汗和伊拉克的陸地行動中擔任過一些有趣的角色。他將加入 講師 的團隊 www.theHumandiver.com 2025 年初，借鑒洞穴潛水、登山以及一些有趣的軍事風險管理和戰略規劃角色的經驗。當他在史詩般的洞穴中騎著循環呼吸器時，他可能是最快樂的，當不在水中時，他經常被發現一手拿著一本書，另一隻手拿著一群不斷壯大的救援犬。

從洞穴和技術事故中吸取教訓2

GO 潛水秀

GO 潛水秀 英國唯一的消費者潛水和旅遊展將於1 年2 月2025 日至XNUMX 日重返NAEC Stoneleigh，正好拉開新一季的序幕，並承諾將帶來一個充滿互動、教育、勵志和有趣內容的周末。

除了主舞台之外，這次的主角是電視明星、作家兼冒險家 Steve Backshall，他在闊別數年後重返 GO Diving Show，與會嘉賓還有接受過 NASA 培訓的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP Dawn 科學研究主管Kernagis、電視節目主持人、作家和長期最受歡迎的Monty Halls，以及充滿活力的探險家Rannva Joermundsson 和Maria Bollerup，他們將談論他們最近在印度尼西亞的布滕探險- 再次有專門的舞台為英國潛水、技術潛水、 水下攝影 和勵志故事。

除了舞台之外，還有許多互動元素——廣受歡迎的洞穴、巨大的嘗試潛水池、沉浸式虛擬實境技術沉船潛水、屏氣研討會和排隊練習，以及 2025 年新增的機會，您的機會試著與航海考古學會和他們的「沉船」一起繪製沉船地圖——所有這些都分散在越來越多的旅遊局、製造商、 訓練 代理商、度假村、船宿、潛水中心、零售商等等。

今年還看到了 NoTanx Zero2Hero 競賽 佔據中心舞台。本次比賽針對新手自由潛水員，最初的 12 名候選人將接受 訓練 2 月下旬與 Marcus Greatwood 和 NoTanx 團隊在倫敦進行了交流。然後，五名選定的決賽入圍者將在三月週末參加GO Diving Show，包括在泳池中進行靜態呼吸暫停訓練，最終選出總冠軍，他們將獲得Oonasdivers 提供的Marsa Shagra 生態村為期一周的旅行。點選 這裡 註冊以獲得參賽機會。

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