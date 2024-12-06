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定位信標：“15 分鐘就可以挽救你的生命”

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帶著 Nautilus lifeLine PLB 的潛水員（史蒂夫·沃倫）
帶著 Nautilus lifeLine PLB 的潛水員（史蒂夫·沃倫）

使用個人定位信標（PLB）的水肺潛水員被敦促參加海岸警衛隊提案的磋商，以便在海上失踪時更快、更簡單地做出搜救反應，然後確保他們自己的設備得到註冊。

海事和海岸警衛隊 (MCA) 正在提出一項更新，使公共小巴遵守目前適用於某些船隻上使用的緊急無線電示位標 (EPIRB) 的相同註冊要求。 

PLB 與較大的 EPIRB 以相同的 406MHz 頻率廣播位置，但設計為佩戴在身上，而不是保留在船隻或救生筏上。它們始終是手動啟動的。 

這項變更將要求潛水員和其他人如果要在從海洋、海岸到河流和湖泊的任何海洋環境中使用現有的和任何新的公共小巴，都必須向 MCA 免費註冊。 

ID、驗證和定位

註冊意味著當公共小巴啟動時，海岸警衛隊可以使用這些詳細資訊來識別、驗證和定位遇險人員，並在緊急情況下更快、更有效地發送協助。 

英國遇險與安全信標登記經理琳達·古爾丁 (Linda Goulding) 表示：“只需花 15 分鐘在線註冊 PLB，就能在危及生命的情況下找到並安全救出 PLB。” 「只需在我們的網站上註冊任何現有的 406MHz PLB 以及您將來購買的任何新 PLB 客戶自助服務網頁 正如人們目前使用 EPIRB 所做的那樣。  

“請確保您的註冊信息是最新的，以確保搜救隊能夠在緊急情況下找到您。” 

該更新包還反映了技術的變化，並將註冊義務擴展到各種類型的船隻。正式而言，更新 EPIRB 註冊要求並引入新的 PLB 註冊要求意味著將 2000 年商船（EPIRB 註冊）條例替換為 2025 年商船（EPIRB 和 PLB 註冊）（無線電通訊）（修訂）條例。

人們被要求 回覆諮詢 不遲於 30 年 2025 月 XNUMX 日。

也在 Divernet 上： 潛水員測驗：Nautilus LifeLine GPS 個人定位信標, 個人定位設備 NAUTILUS LIFELINE 海上救援 GPS, 像專業人士一樣潛水：攜帶哪些安全裝備？

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
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01:20 潛水網
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