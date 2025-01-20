與 Fathoms Free 一起保護海洋

潛水員處於海洋保護鬥爭的最前沿，而 Fathoms Free 在康沃爾郡處於領先地位 - 在英國舞台上了解更多信息 GO潛水錶演 三月，潛水官兼受託人盧克·布盧斯 (Luke Bullus) 將發表演講。

Fathoms Free 是一群經驗豐富的志願潛水員和船長，致力於保護海洋野生動物和環境。他們的重點是清除康沃爾郡和德文郡沿海水域的 ALDFG（廢棄、遺失或以其他方式丟棄的漁具）和其他海洋垃圾。 ALDFG，通常被稱為“幽靈裝備”，透過不分青紅皂白地糾纏、誘捕和殺死野生動物來繼續“捕魚”。



自 2014 年成立以來，Fathoms Free 一直致力於清除海洋中的這些有害物質，防止對海洋環境造成進一步破壞。該慈善機構還與其他組織合作並提供支持，利用其船隻和經驗豐富的船長協助保護工作，為每個人創造一個更清潔、更安全的海洋。

在過去的十年中，Fathoms Free 已成為健康海洋的主要倡導者，激發集體行動，為子孫後代保護海洋生態系統。

幽靈齒輪回收

盧克對海洋保護充滿熱情，他將大部分空閒時間投入幽靈漁具回收作業和海洋保護。他的演講將涵蓋 Fathoms Free 的創立和演變，以及幽靈裝備的持久問題，包括關鍵事實和數據，以及他們正在採取的措施。

與 Fathoms Free 2 一起保護海洋

GO 潛水秀

GO 潛水秀 英國唯一的消費者潛水和旅遊展將於1 年2 月2025 日至XNUMX 日重返NAEC Stoneleigh，正好拉開新一季的序幕，並承諾將帶來一個充滿互動、教育、勵志和有趣內容的周末。

除了主舞台之外，這次的主角是電視明星、作家兼冒險家 Steve Backshall，他在闊別數年後重返 GO Diving Show，與會嘉賓還有接受過 NASA 培訓的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP Dawn 科學研究主管Kernagis、電視節目主持人、作家和長期最受歡迎的Monty Halls，以及充滿活力的探險家Rannva Joermundsson 和Maria Bollerup，他們將談論他們最近在印度尼西亞的布滕探險- 再次有專門的舞台為英國潛水、技術潛水、 水下攝影 和勵志故事。

除了舞台之外，還有許多互動元素——廣受歡迎的洞穴、巨大的嘗試潛水池、沉浸式虛擬實境技術沉船潛水、屏氣研討會和排隊練習，以及 2025 年新增的機會，您的機會試著與航海考古學會和他們的「沉船」一起繪製沉船地圖——所有這些都分散在越來越多的旅遊局、製造商、 訓練 代理商、度假村、船宿、潛水中心、零售商等等。

今年還看到了 NoTanx Zero2Hero 競賽 佔據中心舞台。本次比賽針對新手自由潛水員，最初的 12 名候選人將接受 訓練 2 月下旬與 Marcus Greatwood 和 NoTanx 團隊在倫敦進行了交流。然後，五名選定的決賽入圍者將在三月週末參加GO Diving Show，包括在泳池中進行靜態呼吸暫停訓練，最終選出總冠軍，他們將獲得Oonasdivers 提供的Marsa Shagra 生態村為期一周的旅行。點選 這裡 註冊以獲得參賽機會。

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實際上，買二送一的優惠相當於每張門票只需 £8.75。與往常一樣，這包括免費停車。 16 歲以下兒童可免費入場，所以帶上孩子一起度過美好的家庭日吧！