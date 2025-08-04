馬克鮑威爾專注於潛水訓練面臨的挑戰

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技術教練培訓師和評估師 Mark Powell 將在 ANZ / Inspiration Stage 上 GO潛水錶演 九月在悉尼，討論培訓為何不起作用以及我們可以採取哪些措施來解決這個問題。

馬克十歲時第一次體驗潛水，當時他在當地游泳池嘗試潛水。從那時起，他就迷上了潛水。他於1987年學會了潛水，並堅持至今。他曾在紅海、哥斯大黎加、斯里蘭卡、加州、墨西哥灣、中東、特魯克潟湖、比基尼環礁、 加勒比 以及地中海。然而，他最熟悉的是英國周圍的海域，那裡擁有世界上最好的沉船潛水地點之一。

馬克於1994年成為教練，並一直積極從事教學工作。 2002年，馬克創立了Dive-Tech，一家專注於技術潛水的機構，致力於提供最高品質的技術潛水訓練。

Mark 是 TDI/SDI 教練培訓師評估師、全球發展總監以及 TDI/SDI 全球培訓顧問小組成員。他也代表 TDI/SDI 參與 BSI、ISO 和 RSTC 等多個國際標準組織。他定期為多家潛水雜誌撰稿，並定期在世界各地的潛水會議上發表演講。

2008年，馬克出版了《潛水員減壓》（Deco for Divers），這是一本廣受好評的減壓理論和生理學概述。這本書很快就成為該領域的標準教材，並被許多技術潛水機構推薦閱讀。

2019 年，馬克又出版了一本新書《科技潛水—入門》。

GO 潛水展將於 6 月 7 日至 XNUMX 日在雪梨展覽中心舉行

GO 潛水展 ANZ

這項一年一度的活動於今年舉行 6-7九月 在 雪梨展覽場 位於奧林匹克公園，旨在向所有人展示我們最好的水下世界，從正在考慮進入潛水或已完成入門級課程的新手，到高級潛水員，一直到技術潛水員和經驗豐富的 CCR潛水員。

有一系列的舞台－主舞台、 照片工具 舞台、澳洲/紐西蘭舞台、靈感舞台和科技舞台——將接待來自世界各地的數十位演講者，以及一系列適合年輕人和老年人的互動功能，包括 VR 潛水體驗、示範池、試潛池等等。

圍繞舞台和特色的將是各種各樣的參展商，從旅遊局和旅行社到度假村、船宿、 訓練 機構、零售商、製造商和保護組織。

立即獲取門票！

GO Diving Show ANZ 的門票現已開始發售，您可以利用 買一送一早鳥優惠 直到 9 月 XNUMX 日 – 你和你的夥伴/朋友/伴侶/配偶可以參觀 $1216歲及以下兒童免費入場，是完美的家庭一日遊選擇。現場停車位充足，交通便利，交通選擇多元。現在就把日期記在你的日記裡，準備好迎接一個精彩的週末，體驗各種潛水樂趣吧！