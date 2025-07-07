馬克·托澤探討達爾文港的“失落船隻”

技術潛水員和環保主義者馬克·托澤將在技術舞台上談論達爾文港的“失踪船隻”。 澳新GO潛水展 九月在雪梨。

無論晴雨，馬克都會漫步在南澳大利亞的海岸線上——他對海洋的熱愛由來已久。馬克在南澳大利亞的伯肯黑德長大，小時候週末都會去塞馬福爾潛水中心浮潛，這份熱情從此滋生，如今他已在全球各地潛水超過8,000次。

馬克自1988年以來一直是經驗豐富的潛水員，他使用先進的循環呼吸器、混合氣體和無所畏懼的好奇心，探索深海沉船和神秘遺址。從達爾文港的二戰沉船，到傳奇般的特魯克潟湖、瓦努阿圖的「總統號」巡洋艦以及帛琉，他精準而細緻地記錄著水下歷史。

馬克的奉獻精神遠不止於潛水。他與安德魯福克斯共同創立了羅德尼福克斯鯊魚探險公司 (Rodney Fox Shark Expeditions)，為潛水員提供安全接觸大白鯊的機會，同時支持重要的研究。他的環保工作包括於2013年創立「為癌症潛水」(Dive for Cancer)——為癌症委員會籌款——以及推出羅德尼·福克斯和馬克·托澤博物館及研究中心 (Rodney Fox & Mark Tozer Museum and Research Centre)，這是一個致力於海洋生物、潛水遺產和海洋教育的沉浸式博物館。

2022 年，馬克加入澳洲鯊魚和鰩魚保護協會 (SARA) 擔任理事，致力於保護澳洲最容易被誤解的海洋物種。

無論是領導保育工作，與西爾維亞·厄爾博士等傳奇人物一起潛水，還是激勵下一代海洋管理員，馬克·托澤都繼續將激情轉化為行動——無論是在水下還是在陸地上。

馬克·托澤 (Mark Tozer) 探討達爾文港的「失落船隻」 2

GO 潛水展 ANZ

這項一年一度的活動於今年舉行 6-7九月 在 雪梨展覽場 位於奧林匹克公園，旨在向所有人展示我們最好的水下世界，從正在考慮進入潛水或已完成入門級課程的新手，到高級潛水員，一直到技術潛水員和經驗豐富的 CCR潛水員。

有一系列的舞台－主舞台、 照片工具 舞台、澳洲/紐西蘭舞台、靈感舞台和科技舞台——將接待來自世界各地的數十位演講者，以及一系列適合年輕人和老年人的互動功能，包括 VR 潛水體驗、示範池、試潛池等等。

圍繞舞台和特色的將是各種各樣的參展商，從旅遊局和旅行社到度假村、船宿、 訓練 機構、零售商、製造商和保護組織。

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