Michael Aw 聚焦環保

Michael Aw 是 水下攝影、海洋探索與保護，他將 照片工具 舞台位於 澳新GO潛水展 九月在雪梨。

麥可致力於提高人們對海洋問題的認識並推動保護舉措，此外，他還擔任 Deep Hope Inc 的執行董事，該組織由他與西爾維婭·厄爾博士共同創立，旨在開髮用於深海探索的潛水器。

邁克爾因其對藝術的傑出貢獻而獲得著名的 NOGI 獎，並被選為美國水下藝術與科學學院院士。

他也是探險傢俱樂部的會員，這證明了他在該領域的專業知識和領導。麥可對探險充滿熱情，曾四次率領探險隊前往南極和北極地區，為了解這些偏遠而原始的環境貢獻了寶貴的見解。

麥可是一位多產作家，撰寫了40本關於海洋各個方面的書籍，與全球讀者分享他的知識和經驗。他的作品廣受好評，榮獲超過68個國際攝影獎項，並被《戶外攝影師》評為全球最具影響力的自然攝影師之一。

Michael是《亞洲地理》和在澳洲環境部註冊的非政府組織OceanNEnvironment Ltd的創辦人。透過這些平台，他持續倡導海洋保護，並激勵更多人加入保護海洋、造福子孫後代的行列。

他也是多部電影和音樂的製片人和導演。 視頻; 彩虹海上的 24 小時——馬爾地夫是他的第一部 紀錄片，講述了他在水下珊瑚礁 24 小時潛水的經歷，該片於 2001 年為國家地理頻道製作。他最近的一部作品是《2099 我們的力量》，這是一部關於氣候行動的電影，旨在到 2035 年推動全球淨零排放。

Michael Aw 聚焦自然保育 2

GO 潛水展 ANZ

這項一年一度的活動於今年舉行 6-7九月 在 雪梨展覽場 位於奧林匹克公園，旨在向所有人展示我們最好的水下世界，從正在考慮進入潛水或已完成入門級課程的新手，到高級潛水員，一直到技術潛水員和經驗豐富的 CCR潛水員。

有一系列的舞台－主舞台、 照片工具 舞台、澳洲/紐西蘭舞台、靈感舞台和科技舞台——將接待來自世界各地的數十位演講者，以及一系列適合年輕人和老年人的互動功能，包括 VR 潛水體驗、示範池、試潛池等等。

圍繞舞台和特色的將是各種各樣的參展商，從旅遊局和旅行社到度假村、船宿、 訓練 機構、零售商、製造商和保護組織。

立即獲取門票！

GO Diving Show ANZ 的門票現已開始發售，您可以利用 買一送一早鳥優惠 直到 9 月 XNUMX 日 – 你和你的夥伴/朋友/伴侶/配偶可以參觀 $1216歲及以下兒童免費入場，是完美的家庭一日遊選擇。現場停車位充足，交通便利，交通選擇多元。現在就把日期記在你的日記裡，準備好迎接一個精彩的週末，體驗各種潛水樂趣吧！