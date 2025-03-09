米歇爾·科夫 (Michelle Cove)、羅斯瑪麗·倫恩 (Rosemary Lunn) 和安妮·哈森 (Anne Hasson) – 2025 年水肺潛水名人堂入選者

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2025 年入選著名國際水肺潛水名人堂 (ISDHF) 的三位名人——米歇爾·科夫 (Michelle Cove)、羅斯瑪麗·倫恩 (Rosemary Lunn) 和安妮·哈森 (Anne Hasson) ——非常獨特，因為這是首次所有入選成員均為女性。

ISDHF 由開曼群島旅遊部於 2000 年成立，旨在表彰潛水行業的領導者，他們透過在潛水旅遊、設備設計、潛水安全、包容性、探索、冒險、創新等等。

今年入選者包括作為早期先驅者的西蒙娜·梅爾舒爾-庫斯托 (Simone Melchoir-Cousteau) (法國) 和女子潛水名人堂 (Women Divers Hall of Fame) (美國)，作為入選者的米歇爾·科夫 (Michelle Cove) (巴哈馬)、安妮·哈森 (Anne Hasson) (美國) 和哈麗·羅斯·羅斯 (Rosey Eronle）的一個新類別。

她們與 ISDHF 中該行業的其他知名女性一起，包括 Jill Heinerth (2020 年)、Eugenie Clark 博士 (2010 年) 和 Cathy Church (2008 年)。

2025 年入選者將於 20 年 2025 月 XNUMX 日在開曼群島舉行的儀式上正式入選名人堂。

今年的入選者是根據他們對潛水產業的重大貢獻而選出的：

米歇爾·科夫（巴哈馬）

米歇爾·科夫 (Michelle Cove) 在將斯圖爾特·科夫 (Stuart Cove) 的巴哈馬潛水公司 (Dive Bahamas) 發展成為加勒比地區最大的潛水公司之一方面發揮了重要作用。她為亞特蘭提斯度假村、巴哈馬度假村、嘉年華郵輪公司和私人俱樂部等主要合作夥伴爭取並發展了水上運動和潛水特許經營權。在她的領導下，公司開發了豐富多彩的服務項目，包括水肺潛水、無水肺潛水、海上跋涉、潛水氣泡、浮潛、水上運動以及水下攝影和視頻，讓全球遊客都能享受到世界一流的海洋體驗。

米歇爾是一位技藝精湛的鯊魚潛水領隊，她一生致力於鯊魚安全、教育和海洋保護的倡導。她與皮尤環境組織和巴哈馬國家信託基金的合作促成了 2011 年巴哈馬鯊魚保護區的成立，這是大西洋地區第一個此類保護區。她也是入侵性獅子魚意識和根除工作以及珊瑚保護、苗圃實施和種植計劃的主要倡導者，以幫助恢復重要的珊瑚礁生態系統。

米歇爾·科夫

作為 PADI 開放水域水肺教練，米歇爾向無數潛水員介紹了巴哈馬群島的美麗風光，激發了人們保護海洋的熱情。她在創建巴哈馬海洋觀察組織和兒童珊瑚礁組織方面發揮了重要作用，這些組織致力於向巴哈馬青少年普及海洋知識、培養水上運動行業的職業技能和海洋保護意識。

米歇爾的專業知識延伸到電影和電視行業，她曾培訓過許多電視和電影名人潛水，並擔任安全潛水員、鏡頭前演員和特技演員。她的作品包括《詹姆士龐德》、《碧海藍天》、《海豚灣人》等主要作品，以及探索頻道、國家地理、BBC 自然史組、美食頻道和歷史頻道的項目。

如今，米歇爾的公司 Resort Lifestyle Ltd 擁有並經營 Albany 和 Lyford Cay 水上運動，在巴哈馬提供一流的潛水、浮潛和水上運動體驗。

安妮·哈森（美國）

安妮·哈森 (Anne Hasson) 的開創性努力徹底改變了船宿潛​​水行業，於 1984 年推出了著名的 Cayman Aggressor。如今，Aggressor Adventures 為全球潛水和探險旅遊設立了新的標準。

在她的領導下，Aggressor Adventures 的業務範圍不斷擴大，包括 24 艘國際船宿潛水遊艇、特色旅館、觀鳥和河流巡遊，業務範圍涵蓋巴哈馬、伯利茲、開曼群島、加拉巴哥群島、埃及、馬爾地夫等主要地點。

安妮哈森

作為永續潛水的熱情倡導者，安妮提倡生態友善的旅行方式，以保護所有 Aggressor 地點的海洋生態系統。她還在建立高客戶服務標準方面發揮了重要作用，鞏固了 Aggressor Adventures 作為旅遊業全球領導者的地位。

安妮也擔任海洋變遷基金會董事會成員，為全球保育做出貢獻，並入選女性潛水員名人堂（2010 年）。

羅斯瑪麗·倫恩（英國）

羅斯瑪麗·倫恩的入選標誌著一個歷史性的里程碑，她成為第一位獲得此尊貴榮譽的英國女性。

羅斯瑪麗憑藉數十年的專業知識做出了多項貢獻，在塑造潛水行業方面發揮了關鍵作用，是一位受人尊敬的專業人士、多產的記者、演說家、教育家、活動組織者以及潛水安全和教育的倡導者。

作為一名經驗豐富的潛水教練，Rosemary 擁有 PADI IDC 職員教練、BSAC 高級教練以及 Trimix 和 CCR 潛水員認證，在英國和國際上擁有豐富的教學經驗。

她的影響力不僅限於休閒和技術潛水——她是第一位加入英國國防部國防潛水標準隊的非軍事平民和第一位女性潛水員。

羅斯瑪麗·倫恩

作為技術潛水的創新者，Rosemary 是高級和技術潛水研討會 EUROTEK 的聯合創始人，建立了 TEKDiveUSA，並代表 AAUS、DAN 和 PADI 協調了 Rebreather Forum 3。

她曾擔任水肺工業貿易協會 (SITA) 董事會成員和英國潛水安全小組 (BDSG) 成員，致力於制定行業標準和最佳實踐。

她的傑出貢獻為她贏得了認可，包括 SSI 白金潛水員獎，並且她還是女性潛水員名人堂的準會員。

早期拓荒者

法國的西蒙娜·梅爾喬爾-庫斯托被公認為第一位女性潛水員和水下航行員，也是傳奇海洋學家雅克-伊夫·庫斯託的摯愛妻子和伴侶。她是 Aqualung 發明的關鍵人物，Aqualung 是一項徹底改變了水肺潛水的革命性發明，她將他介紹給了工程師並獲得資金。

她在收購 卡里普索這是庫斯托家族著名的研究船，並在海上行動中發揮了關鍵作用。對於 卡利普索的 在早期的探險中，她賣掉了祖傳的珠寶和皮毛大衣，為船隻購買燃料和必要的導航儀器。她被稱為“La Bergere”，即牧羊女，40 年來，她一直擔任全男性船員的護士、心理醫生和母親。

1963 年，西蒙娜造訪了紅海的 Conshelf II 海底棲息地，成為世界上第一位女性水下太空人，創造了歷史。作為潛水和海洋探索領域的先鋒女性，她留下的寶貴遺產繼續激勵著全世界一代又一代的探險家和環保主義者。

西蒙娜·梅爾舒爾-庫斯托

總部位於美國的女性潛水員名人堂致力於表彰和紀念女性潛水員的貢獻並支持下一代潛水員，它是一個國際性的非營利專業榮譽協會，其成員的貢獻涉及多個領域，包括藝術、科學、醫學、探索與技術、水下考古、商業、媒體、培訓與教育、安全、商業與軍事潛水、自由潛水以及水下運動。



WDHOF 於 71 年吸收了第一批 2000 名成員，包括潛水史上最具影響力的一些女性，例如著名海洋學家 Sylvia Earle 博士和以「鯊魚女士」而聞名的 Eugenie Clark 博士，她們因在海洋科學和探索方面做出的開創性貢獻而聞名。截至 2024 年，名人堂共有 260 名成員，來自美國 30 個州和領地以及全球 22 個國家。

女性潛水員名人堂

開拓者

香港的餘曉彤是一位備受讚譽的國際女演員和模特，擁有超過 19 年的潛水經驗，她將對海洋的熱愛與公眾關注的活躍職業生涯融為一體。作為一名持證潛水教練、技術潛水員和自由潛水員，Hidy Yu 不僅掌握了水下探索的藝術，也成為了海洋保育的忠實倡導者。

2011年，她被任命為國際潛水小姐大賽的發言人，利用自己的影響力倡導保護海洋生態系統。 2016 年，她成為亞洲潛水博覽會 (ADEX) 的形像大使，對海洋倡議的承諾更加堅定，她繼續向國際觀眾發表有關海洋保護的精彩演講。

餘曉彤

Hidy Yu 直接採取行動保護海洋環境，自 2019 年起領導香港的幽靈網清理行動。

Hidy 對潛水界和環境保護的貢獻為她贏得了多項殊榮，包括 2018 年 ADEX 中國頒發的行業倡導者新星獎和 2021 年 NAUI 傑出服務獎。

2024 年，Hidy Yu 共同創立了 Bling Bling 海洋基金會，該組織致力於透過慈善活動和教育推廣來推動海洋保護。她利用公眾人物的平台，不斷提高人們對關鍵環境問題的認識，並組織定期的保護活動。