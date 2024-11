藍色星球任務：太空人在水肺潛水

她可能已經從以前的軌道生活中退休了,但女宇航員兼水肺潛水員妮可·斯托特仍在執行一項使命——讓我們所有人意識到宇宙與水世界之間的重要聯繫。她與史蒂夫溫曼交談

馬爾地夫 COMO 可可島的客人最近很高興能與一位經驗豐富的宇航員一起潛水,這位宇航員在她那個時代經歷過從放流潛水到坐式潛水再到太空行走的一切。

即使進入太空時代幾十年了,當富裕的公民開始自己的零重力短暫旅行時,職業太空男女仍然是稀有品種。

就妮可·斯托特而言,她很享受印度洋珊瑚礁潛水,並有機會討論她最喜歡的話題:海洋與太空之間的多重連結。

COMO 可可島,最近舉辦的島嶼太空人訓練營所在地 (COMO 可可島)

南馬累環礁度假村擁有33 棟水上別墅,正在舉辦所謂的“島嶼宇航員訓練營”,Nicole 的入住是COMO 與她所關心的兩項倡議“Space For A Better World”和“Space For A Better World」之間合作的結果。藝術空間基金會。

在PADI 可可島潛水中心的教練的陪同下,Nicole 和客人們探索了度假村附近的香巴拉礁(Shambhala Reef) 以及位於12m 深潟湖中的灣礁(Bay Reef) 等景點,灣礁內有大量珊瑚繁殖框架。

潛水員受到了當地海洋生物的青睞:黑鰭礁鯊、拿破崙瀨魚、玳瑁和綠海龜都出現了,還有海鰻、東方甜唇、巨蛤、海葵魚、清潔蝦、旗魚、獅子魚和蝴蝶魚。

Nicole Stott 探索珊瑚礁 (COMO Cocoa Island)

觀賞海龜(COMO 可可島)

潛水結束後,客人們可以與妮可在星空下共進晚餐,並繼續討論直至深夜。

「我們很幸運能夠在幾個國家舉辦這些島嶼太空人訓練營 科摩世界各地美麗的地方,」妮可說。 「我們喜歡與 COMO 合作的原因之一是他們了解海洋與太空之間的連結——我們生活在一個海洋星球上。

「他們意識到參觀所在地的孩子們應該獲得有意義的體驗,他們歡迎當地社區的孩子們參與其中。這對我們來說非常重要 - 如果他們無法讓當地的孩子去度假村,他們會優先讓我們去當地的學校和社區。

“我們也非常感激這些地點讓我們有機會下水潛水,並且我們可以將珊瑚恢復、種植紅樹林和海灘清理等保護活動納入其中。”

孤鯊(COMO 可可島)

潛水遲到

妮可·斯托特 (Nicole Stott) 發現水肺潛水的年齡有點晚,她說。 「當時我 30 多歲,和我一起在甘迺迪太空中心工作的一群朋友都一起去參加 PADI 課程。然後我們在德爾雷海灘 (Delray Beach) 一起進行了第一次開放水域潛水。

“整個過程中,我都在說我簡直不敢相信我等了這麼久才開始潛水!”

那是半輩子以前的事了。出生於紐約的妮可,現年 61 歲,可能一直在美國太空總署工作,但她需要一段時間才能被選為太空人。 「我想我一直很欣賞我們在海洋中的經歷與我們在太空中的經歷之間的聯繫,」她說。 “事實證明,聯繫比我想像的要多。”

1987 年,她獲得了航空工程學位,加入普惠公司擔任結構設計工程師,職業生涯開始起飛。她很快就加入了位於佛羅裡達州肯尼迪的 NASA,並於 1998 年轉到德克薩斯州休斯頓的約翰遜航天中心。

2000 年被選為 NASA 任務專家意味著在被分配到太空人辦公室太空站營運部門之前需要接受兩年的培訓和評估。太空在向她招手,妮可最終成為國際太空站第 20 次和第 21 次探險的飛行工程師,並成為 2009 年和 2011 年互聯太空梭任務的任務專家。

太空人妮可·斯托特 (NASA)

在國際太空站的第一次任務中,她參加了第一次太空行走,她也是最後一位透過太空梭返回地球的探險隊成員。她總共在太空中度過了 104 天。

“每個宇航員都是潛水員”

妮可 (Nicole) 在 NASA 的職業生涯持續了 27 年,但當她於 2015 年退休時,她並沒有打算高枕無憂——太空和水肺的結合軌跡讓她肩負著一項使命。

她繼續進行水肺潛水,儘管她從未覺得有必要在 PADI 級別中取得進步,並且至今仍然是一名開放水域潛水員,儘管她擁有一些非常深奧的經驗。

其中包括在約翰遜的 NASA 中性浮力實驗室 (NBL) 進行多次潛水,為零重力和太空行走做準備,以及獲得先進的技能,為佛羅裡達州水瓶座海底研究棲息地的飽和潛水做準備。

Nicole 已準備好參加 NBL 潛水訓練 (NASA)

「如今,每位太空人都是潛水員,或者在被選中後成為潛水員,」妮可說。她的大部分休閒潛水都是在加勒比海南部的博內爾島附近進行的。 “由於我們潛水的所有原因——色彩和生命的多樣性,它是如此容易接近和如此美麗。”

然而,新的體驗總是有吸引力,馬爾地夫就屬於這一類。 「對我來說,看到地球上一個地方的生活和美麗有多麼不同是非常有趣的——我總是將潛水與我在博內爾島的經歷進行比較。

「對我來說,每個地點都成為我最喜歡的地方是因為我能和他們一起潛水。我特別喜歡能和兒子一起潛水——他從 11 歲起就開始熱愛潛水。妮可的丈夫、馬恩島出生的「太空企業家」克里斯多福也是一名潛水員。這對夫婦住在佛羅裡達州聖彼得堡。

“不能只是跳進你的太空船”

2006 年的水瓶座海底研究棲息地任務對妮可來說是「一次非凡的經歷」。作為 NEEMO 9(NASA 極端環境任務操作)計畫的船員,她與其他五名潛水員一起在深海工作了 18 天。

「生活在『內部空間』並體驗它的敬畏和奇妙是一種非凡的感覺,」她回憶道。

NEEMO 9 任務期間 Nicole Stott 在水瓶座外 (NASA)

她認為水瓶座提供了在太空中生活和工作的最佳比喻。 「一旦在棲息地 60 英尺 [18m] 的深度停留一小時,你的身體就會充滿氮氣,以至於你無法安全地游到水面。在那種極端的環境中待上很長一段時間,無論是在身體上還是在心理上,你都已經接近太空了。

「如果沒有特殊的生存裝備——潛水裝備/太空服,你就不能出去。如果出現問題,你不能直接跳到地面 - 你必須先讓你的船員和你的車輛處於安全配置中,就像在太空中一樣,你不能在出現問題時就跳上你的太空船。

NEEMO 9 機組員(NASA)

「有限的空間、與任務控制團隊的溝通、食物、生存和發展真正需要的最低限度的方法、我們所做的科學——這兩個地方都是相似的。還有探索、敬畏和驚奇!

“我們開玩笑說,我們可以在內太空生活和工作——被我們的星球包圍——為在外太空生活和工作——我們環繞地球做準備。”

“快樂就是痛苦”

有其他體驗比艙外活動(太空行走)更刺激嗎?對妮可來說,從訓練開始的一切都是快樂的。 “愛它!“ 她說。

在中性浮力實驗室,「能夠潛水為太空行走做準備,在水清澈得像空氣一樣的​​地方,在太空站周圍的水池裡潛水,真是太酷了。

藍色星球上空的艙外活動(NASA)

「潛水可能是你最接近失重的方式,特別是如果你在潛水時很好地讓自己保持中性浮力的話。在 NBL 中潛水確實和我認為在地球上的水中一樣好,但你仍然會受到水的阻力以及太空衣的重量和慣性的影響。

「穿著 300 磅(136 公斤)重的潛水服在水中工作可能是我做過的最具體力挑戰的事情 - 快樂就是痛苦。

「值得慶幸的是,泳池中的所有工作和挑戰都在太空中透過微重力幾乎毫不費力的運動得到了解決——我很感激這不是相反的情況。

「能夠在 NBL 泳池中的太空站硬體周圍潛水會讓你處於非常美妙的精神狀態,並期待穿著太空衣漂浮在太空中真實硬體周圍的感覺。

「要熟悉太空船、太空站和外部硬體的外觀,沒有比在泳池中近距離接觸它們更好的方法了。我們有一個很酷的 VR 實驗室,也能提供幫助。

「對我來說,進行太空行走很像潛水,因為另一個原因——這是一種實際上很難描述的體驗,而且比你想像的要棒得多。我強烈推薦他們倆!

在 ISS 128 上的 EVA 期間揮手致意 (NASA)

緊急報警

妮可的訓練幫助她避開了任何不受歡迎的「極端」太空或水肺體驗,「但兩個地方的事情肯定都出了問題或沒有按計劃進行。這就是為什麼我們為所有我們認為或知道可能出錯的事情做好瞭如此多的準備。

「我在太空中最自豪的時刻之一是我第一次經歷凌晨3 點緊急警報響起,並親眼目睹我們的機組人員如何漂亮地從我們的機組人員艙中飄出,清點所有人並開始按照我們的方式解決問題接受過在地球上做的訓練。

「我認為我的 PADI 訓練以及後來為 NEEMO 任務所做的準備在水下環境中對我也起到了同樣的作用。態勢感知——對於你的潛伴、你的設備、你的環境——在海洋和太空中都是關鍵。我認為態勢感知可以為所有環境中的所有人帶來好處。

妮可在水瓶座站排隊(NASA)

在倫敦,我參加了妮可和她的合作者計劃舉辦的一系列大型討論活動中的第一場活動,這次活動在科學博物館舉行。

也許仍處於實驗階段,它似乎成為了自身成功的受害者——它吸引瞭如此多高素質的演講嘉賓登台,以至於時間限制減少了他們之間進行有意義的辯論的機會。

然而,隨著活動的繼續,它確實開始有效地挖掘太空探索和探索我們藍色星球的海洋之間的複雜關係。

對我來說,最大的收穫之一是我們現在利用衛星概覽以微小的科學細節探索和監測海洋的程度。妮可堅信,太空中的所有努力都會為地球帶來紅利,正如她在書中所概述的那樣 回到地球或“太空生活教會了我關於我們的家園星球以及我們保護它的使命”.

馬爾地夫的魚群(COMO 可可島)

大約在科學博物館活動的同時,妮可的兩個非營利組織正在與第三個非營利組織合作, 海洋文化生活,用海洋生物圖像佔領皮卡迪利大街的大螢幕,呼籲個人、企業和政府「加入到保護地球重要生態系統的鬥爭中」。

太空水彩畫

妮可描述她 創造更美好世界的空間 作為“將太空好奇與太空嚴肅聯繫起來”,而 藝術空間基金會 致力於「透過太空探索的敬畏和奇蹟以及藝術的療癒力量團結全球兒童社區」。

事實上,這位前太空人是第一個在太空創作水彩畫的人。 「我的藝術靈感來自於我在任何地方所經歷的敬畏和驚奇,」她說。

「從太空看到的地球、我的太空船、水瓶座多彩的底部景觀、我們在潛水中看到的令人難以置信的生物、南極洲的冰山——我們周圍的靈感是無窮無盡的。我們的使命非常明確,就是激勵人們了解我們在太空中所做的所有工作最終是如何造福地球上所有生命的。

鷹鰩三重奏(COMO 可可島)

我想知道妮可在她的各種活動中遇到的哪些人最熱衷於了解太空和她在那裡的經歷?

「潛水員尤其對潛水和太空中的相似之處感興趣。他們似乎也在問,為什麼我們在太空上花的錢比在地球上、海洋上花費更多的錢來探索和解決我們的地球挑戰。

「我們喜歡這些對話,因為它讓我們有機會說出這樣一個事實:我們在太空所做的一切都是『離開地球,為了地球』——我們在那裡所做的一切最終都是為了改善地球上的生活。

「我們正在從太空測量地球的生命跡象——我們需要了解海洋和地球整體狀況的大量關鍵資訊——這將使我們能夠解決我們面臨的最大的地球挑戰。

“和每個人一樣,潛水員對人類進行載人航天飛行的感覺感興趣。”

藍色細線

藍紋鯛魚(COMO 可可島)

在太空度過的時光改變了妮可嗎? 「是的,我不認為你可以成為一個人,去到像太空這樣的地方,體驗非凡的有利位置,而不需要做出更好的改變,」她說。

「我認為跳水也是如此。前往太空和潛水——實際上任何令人敬畏和美妙的經歷——都應該被視為一種行動號召。

「你以一種全新的方式與地球建立了聯繫。你欣賞這個簡單的——但我認為,令人信服的——我們所有人都在太空中在一起的現實。

「我們生活在一個海洋星球上。我們都是地球人。唯一重要的邊界是那條薄薄的藍色大氣線,它覆蓋並保護我們所有人。

妮可·斯托特在太空潛水(美國宇航局)

「最終的行動號召是讓我們所有人接受我們作為地球飛船上的船員而不是乘客的角色——通過這樣做,我們有能力為地球上的所有生命創造一個像看起來一樣美麗的未來。空間。

「對於我們地球上的所有人來說,我無法充分錶達潛入水下體驗內部空間是多麼令人驚奇——了解地球上所有生命的相互聯繫,體驗美麗,並對地球產生更大的欣賞。敬畏和驚奇每天都圍繞著我們。

“我們只需要敞開心扉,大膽嘗試!”

