蒙蒂霍爾斯的“大藍袋”項目

電視節目主持人、作家和冒險家蒙蒂霍爾斯將向遊客介紹 GO潛水錶演 三月前往他的藍色巨人 袋 公民科學海洋保育計畫。

蒙蒂曾任皇家海軍陸戰隊軍官，在 1990 世紀 XNUMX 年代初的和平進程中曾為納爾遜·曼德拉工作。他離開海軍陸戰隊去從事遠徵事業， 旅行 新聞學和生物學專業，獲得一等榮譽學位，並成為合格的海洋生物學家。

他的學位是透過參加探險活動獲得資助的，其中最著名的是2002 年帶領一支跨國團隊在印度海岸附近發現了一座沉沒城市。 ，其中三次前往馬拉維，探索湖泊的生態系統，調查尼卡高原上的偷獵活動，並前往南非潛水，尋找開普敦附近洞穴系統中史前定居點的證據。由於他的工作，他被科學探索協會授予比什獎章以表彰其對探索的貢獻。

2003年，蒙蒂成立了自己的探險公司，在接下來的四年裡完成了四次環球航行，尋找海洋中最偉大的邂逅。這讓他引起了電視製作人的注意，被選為 Channel 4 旗艦節目《Super humans》的競爭者，這是對精英表演者的測試，在 QinetiQ 測試中心設計的一系列挑戰中進行競爭。蒙蒂贏得了這場比賽，並被要求為第四頻道、國家地理頻道、歷史頻道、第五頻道和 BBC 製作更多系列。

他最出名的作品是 BBC2 的三部連續劇《大逃亡》，他和他的狗魯本住在蘇格蘭和愛爾蘭的西海岸。他也推出了屢獲殊榮的系列劇《大堡礁》。

蒙蒂寫過幾本書，並定期為雜誌和報紙撰稿，其中許多都表達了他對自然世界的熱情。他也是多個保護團體的大使，並被普利茅斯大學授予榮譽博士學位。

大藍包

大藍 袋 該計畫旨在讓各個年齡層、各行各業的個人能夠直接為保護水道和海洋做出貢獻。參與者/社區將獲得專門設計的“藍色巨人 袋「其中包​​含易於遵循的協議，使他們能夠收集有關海洋健康的重要數據，包括微塑膠污染、物種生物多樣性、水溫和沿海碎片。收集到的資料將上傳到全球開放資料庫，為重要研究做出貢獻，為世界各地的保育工作提供資訊。

蒙提霍爾斯的“藍色巨人” 袋 項目2

GO 潛水秀

GO 潛水秀 – 唯一的消費者潛能 旅行 英國的演出——將於 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh，恰逢新賽季拉開序幕，並保證帶來一個充滿互動、教育、啟發和樂趣的周末。

以及主舞台——這次由電視明星、作家和冒險家 Steve Backshall 領銜，他在闊別幾年後重返 GO 潛水秀，同時還有 NASA 培訓的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP Dawn 的科學研究主管Kernagis、電視節目主持人、作家、常年受歡迎的Monty Halls 節目主持人Timmy Gambin 博士將討論馬耳他豐富的海洋和戰爭遺產，以及探險家Rannva Joermundsson 和Maria Bollerup 這對活力四射的二人組，他們將談論他們最近在印尼—再次設有專門的英國潛水、技術潛水賽段， 水下攝影 和勵志故事。安迪·托貝特 (Andy Torbet) 將再次擔任主舞台主持人，並就電視節目拍攝技術潛水所面臨的挑戰進行演講。

除了舞台之外，還有許多互動元素——廣受歡迎的洞穴、巨大的潛水池、沉浸式虛擬現實沉船潛水、屏氣工作坊和劃線練習、海洋生物區，以及 2025 年新增的與航海考古學會和他們的“沉船”一起嘗試繪製沉船地圖的機會——所有這些都分散在越來越多的旅遊局、考古學製造商、 訓練 代理商、度假村、船宿、潛水中心、零售商等等。

今年還看到了 NoTanx Zero2Hero 競賽 佔據中心舞台。本次比賽針對新手自由潛水員，最初的 12 名候選人將接受 訓練 2 月下旬與 Marcus Greatwood 和 NoTanx 團隊在倫敦進行了交流。然後，五名選定的決賽入圍者將在三月週末參加GO Diving Show，包括在泳池中進行靜態呼吸暫停訓練，最終選出總冠軍，他們將獲得Oonasdivers 提供的Marsa Shagra 生態村為期一周的旅行。點選 這裡 註冊以獲得參賽機會。

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和往常一樣，門票價格包含免費停車。 16 歲以下兒童免費，所以帶上孩子們一起來享受美好的家庭日吧！