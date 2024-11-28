殘奧會提高人們對珊瑚礁威脅的認識

英國很容易忘記珊瑚礁，但 SHEBA 品牌委託進行的新研究發現，75% 的英國成年人關心世界珊瑚礁的狀況，但近一半 (48%) 表示他們不關心珊瑚礁在支持海洋健康方面實際發揮的作用，我們知之甚少或一無所知。

另外 72% 的人認為氣候變遷是珊瑚礁面臨的最大威脅，近五分之一 (18%) 的人認為沒有希望拯救珊瑚礁，四分之一的人不確定。在一段新影片中，海洋倡導者、殘奧游泳運動員埃莉·西蒙茲透過引人入勝的故事講述了「Sheba Hope Grows」計劃運動，敦促和激勵英國及其他地區提高認識並採取行動來保護和恢復海洋之美。



艾莉說： “儘管世界上的珊瑚礁距離英國如此遙遠，但氣候變遷的影響影響著我們整個地球，無論是透過天氣模式的變化還是珊瑚礁的消失，我們必須採取更多措施，讓大自然有機會適應和抵抗這些影響變化」。

艾莉·西蒙茲和珊瑚礁之星之一

在世界珊瑚礁面臨危險的情況下，海洋倡導者西蒙茲再次與 SHEBA 品牌聯手，表明大堡礁仍然充滿希望，而 Sheba Hope Grows 計劃則展示了恢復在重建受損珊瑚礁方面的價值位於澳大利亞最著名的珊瑚礁內。



大堡礁只是這個計畫產生影響的地點之一。與其合作夥伴一起，目前在 65 個國家擁有 12 個恢復點，這是世界上最大的珊瑚恢復計劃。



艾莉說： 「保護海洋是我一直熱衷的事情，特別是多年來水一直是我生活的重要組成部分。我很高興今年能再次與 Sheba Hope Grows 計畫合作，向大家展示一個新的希望故事。

「看到珊瑚礁明星的力量並見到這個具有巨大影響的小型獨特結構背後的團隊，真是令人難以置信。

「變革不可能單獨發生，需要許多組織之間的合作。它只是表明，當我們有一個共同的目標——拯救我們的海洋時，我們可以變得多麼強大。今天為恢復珊瑚礁而採取的行動，有助於為子孫後代保護我們的海洋。

西蒙茲與大堡礁火星可持續解決方案團隊的海洋專家一起，近距離參與了珊瑚修復，並了解了該團隊如何花費十多年的時間利用火星輔助珊瑚礁修復系統開發可擴展的解決方案。該計畫利用了 Reef Stars 六角形塗沙鋼結構，為珊瑚碎片的生長提供了穩定的基礎，這些碎片被種植在海底，以啟動珊瑚礁恢復過程。

準備部署珊瑚礁之星以幫助珊瑚礁恢復

瑪氏永續解決方案資深總監、瑪氏公司首席海洋科學家大衛史密斯教授表示: “由於 Sheba Hope Grows 計劃，澳洲現場團隊已經能夠安裝 400 多顆珊瑚星，為大堡礁的這些地區帶來生機。

西蒙茲也看到了團隊與珊瑚礁公民組織等合作夥伴進行的工作，他們正在使用新的方法來普查凱恩斯地區的珊瑚礁。這使他們能夠收集有關這些珊瑚礁狀況的健康數據，並以此為契機來識別可能需要額外幫助的珊瑚礁。



大衛教授說：「透過與當地社區合作，我們可以繼續促進生物多樣性，並為我們的珊瑚礁推動重要的永續解決方案，幫助我們應對氣候變遷。還有更多工作要做，但有了我們敬業的團隊和合作夥伴，這是朝著正確方向邁出的又一個極其重要的一步。