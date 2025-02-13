保護海洋環境，造福子孫後代

科學家、環保人士和海洋倡議者戴維瓊斯博士將登上英國舞台 GO潛水錶演 三月份，介紹三位來自朴茨茅斯大學的才華橫溢的青年科學家，介紹他們的研究及其對海洋保護的貢獻。
凱爾西·瑪麗·卡德將講述為刺海馬和短鼻海馬建造兩個人工棲息地的計劃，這將有助於促進這兩個物種的生長，穩定沉積物，促進海草的擴張。
喬·薩金特將討論懷特島周圍海帶礁（Laminaria sp.）的退化、其可能的原因以及該地區其他大型藻類擴張的原因。
喬治亞夏普哈里斯 (Georgia Sharpe-Harris) 將講述英國許多河口周圍的潮間帶闊葉林。這些獨特的沿海棲息地與熱帶紅樹林有一些有趣的相似之處，進一步了解這個豐富的生態系統將有助於確保它在未來得到保護。
三人將討論他們的研究及其對保護子孫後代海洋環境的影響。整個週末，它們還將與互動展示和設備一起在 Just One Ocean 海洋生物區（一號館 1051 號展位，靠近科技舞台和皇家海軍）開放。
多年來，瓊斯博士一直是 GO 潛水展的常駐演講者，並就許多主題發表演講。現在，他致力於透過自己的慈善機構 Just One Ocean 為子孫後代保護海洋。該慈善機構專注於科學、教育和交流，並作為其使命的一部分支持多項創新海洋研究計畫。
GO 潛水秀
GO 潛水秀 英國唯一的消費者潛水和旅遊展將於1 年2 月2025 日至XNUMX 日重返NAEC Stoneleigh，正好拉開新一季的序幕，並承諾將帶來一個充滿互動、教育、勵志和有趣內容的周末。
以及主舞台——這次由電視明星、作家和冒險家 Steve Backshall 領銜，他在闊別幾年後重返 GO 潛水秀，同時還有 NASA 培訓的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP Dawn 的科學研究主管Kernagis、電視節目主持人、作家、常年受歡迎的Monty Halls 節目主持人Timmy Gambin 博士將討論馬耳他豐富的海洋和戰爭遺產，以及探險家Rannva Joermundsson 和Maria Bollerup 這對活力四射的二人組，他們將談論他們最近在印尼—再次設有專門的英國潛水、技術潛水賽段， 水下攝影 和勵志故事。安迪·托貝特 (Andy Torbet) 將再次擔任主舞台主持人，並就電視節目拍攝技術潛水所面臨的挑戰進行演講。
除了舞台之外，還有許多互動元素——廣受歡迎的洞穴、巨大的潛水池、沉浸式虛擬現實沉船潛水、屏氣工作坊和劃線練習、海洋生物區，以及 2025 年新增的與航海考古學會和他們的“沉船”一起嘗試繪製沉船地圖的機會——所有這些都分散在越來越多的旅遊局、考古學製造商、 訓練 代理商、度假村、船宿、潛水中心、零售商等等。
今年還看到了 NoTanx Zero2Hero 競賽 佔據中心舞台。本次比賽針對新手自由潛水員，最初的 12 名候選人將接受 訓練 2 月下旬與 Marcus Greatwood 和 NoTanx 團隊在倫敦進行了交流。然後，五名選定的決賽入圍者將在三月週末參加GO Diving Show，包括在泳池中進行靜態呼吸暫停訓練，最終選出總冠軍，他們將獲得Oonasdivers 提供的Marsa Shagra 生態村為期一周的旅行。點選 這裡 註冊以獲得參賽機會。
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和往常一樣，門票價格包含免費停車。 16 歲以下兒童免費，所以帶上孩子們一起來享受美好的家庭日吧！