保護海洋環境,造福子孫後代

at

at 上午 10:00

科學家、環保人士和海洋倡議者戴維瓊斯博士將登上英國舞台 GO潛水錶演 三月份,介紹三位來自朴茨茅斯大學的才華橫溢的青年科學家,介紹他們的研究及其對海洋保護的貢獻。

凱爾西·瑪麗·卡德將講述為刺海馬和短鼻海馬建造兩個人工棲息地的計劃,這將有助於促進這兩個物種的生長,穩定沉積物,促進海草的擴張。

喬·薩金特將討論懷特島周圍海帶礁(Laminaria sp.)的退化、其可能的原因以及該地區其他大型藻類擴張的原因。

喬治亞夏普哈里斯 (Georgia Sharpe-Harris) 將講述英國許多河口周圍的潮間帶闊葉林。這些獨特的沿海棲息地與熱帶紅樹林有一些有趣的相似之處,進一步了解這個豐富的生態系統將有助於確保它在未來得到保護。

三人將討論他們的研究及其對保護子孫後代海洋環境的影響。整個週末,它們還將與互動展示和設備一起在 Just One Ocean 海洋生物區(一號館 1051 號展位,靠近科技舞台和皇家海軍)開放。

多年來,瓊斯博士一直是 GO 潛水展的常駐演講者,並就許多主題發表演講。現在,他致力於透過自己的慈善機構 Just One Ocean 為子孫後代保護海洋。該慈善機構專注於科學、教育和交流,並作為其使命的一部分支持多項創新海洋研究計畫。

保護海洋環境,造福子孫 2

GO 潛水秀

GO 潛水秀 英國唯一的消費者潛水和旅遊展將於1 年2 月2025 日至XNUMX 日重返NAEC Stoneleigh,正好拉開新一季的序幕,並承諾將帶來一個充滿互動、教育、勵志和有趣內容的周末。

以及主舞台——這次由電視明星、作家和冒險家 Steve Backshall 領銜,他在闊別幾年後重返 GO 潛水秀,同時還有 NASA 培訓的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP Dawn 的科學研究主管Kernagis、電視節目主持人、作家、常年受歡迎的Monty Halls 節目主持人Timmy Gambin 博士將討論馬耳他豐富的海洋和戰爭遺產,以及探險家Rannva Joermundsson 和Maria Bollerup 這對活力四射的二人組,他們將談論他們最近在印尼—再次設有專門的英國潛水、技術潛水賽段, 水下攝影 和勵志故事。安迪·托貝特 (Andy Torbet) 將再次擔任主舞台主持人,並就電視節目拍攝技術潛水所面臨的挑戰進行演講。

除了舞台之外,還有許多互動元素——廣受歡迎的洞穴、巨大的潛水池、沉浸式虛擬現實沉船潛水、屏氣工作坊和劃線練習、海洋生物區,以及 2025 年新增的與航海考古學會和他們的“沉船”一起嘗試繪製沉船地圖的機會——所有這些都分散在越來越多的旅遊局、考古學製造商、 訓練 代理商、度假村、船宿、潛水中心、零售商等等。

今年還看到了 NoTanx Zero2Hero 競賽 佔據中心舞台。本次比賽針對新手自由潛水員,最初的 12 名候選人將接受 訓練 2 月下旬與 Marcus Greatwood 和 NoTanx 團隊在倫敦進行了交流。然後,五名選定的決賽入圍者將在三月週末參加GO Diving Show,包括在泳池中進行靜態呼吸暫停訓練,最終選出總冠軍,他們將獲得Oonasdivers 提供的Marsa Shagra 生態村為期一周的旅行。點選 這裡 註冊以獲得參賽機會。

預售票現已發售!

立即購買一日票 £17.50 + 預訂費,為一次有教育意義、令人興奮和鼓舞人心的體驗做好準備!或者,兩天內有這麼多演講者,還有這麼多互動展示和參展商可以參觀,為什麼不把這安排在周末,搶購一張為期兩天的門票呢? £25 + 預訂費用?如果您與中心/俱樂部會員一起前來,您還可以享受 10 人以上團體票價。 在 Go Diving Show 網站上預訂門票.

和往常一樣,門票價格包含免費停車。 16 歲以下兒童免費,所以帶上孩子們一起來享受美好的家庭日吧!