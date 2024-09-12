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偏遠地點潛水、船宿安全 – 以及特魯克潟湖沉船基線項目

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船宿安全

沉船潛水愛好者和傑出的水下攝影師 Pete Mesley 將在雪梨的主舞台上發表兩場不容錯過的演講 澳新GO潛水展 月底。

Pete 對潛水的熱情始於 33 年前寒冷的英國水域。這就是他的《Rust for Rust》的誕生地，從那時起，他就致力於研究、尋找、潛水和拍攝沉船。

Pete 擁有跨越 7,000 個不同國家超過 29 小時的水中經驗，自 1991 年以來一直全職從事潛水行業。 講師 教練。皮特是南半球最有經驗的技術潛水員和教練之一。

皮特非常成功 潛水旅行 Lust4Rust 和 Shock&Awe Big Animal Diving Excursions 業務專注於將經驗豐富的潛水員帶到世界各地的專業潛水地點。特魯克潟湖、所羅門群島、比基尼環礁、五大湖、斯里蘭卡、帛琉、南太平洋和紐西蘭等地。

他的經驗也擴展到電影和科學行業。皮特還為自己贏得了令人垂涎的探險傢俱樂部的會員資格。

皮特（Pete）是一位出版豐富、成就卓著的水下攝影師，他熱衷於尋找新地點、新沉船和冒險並記錄它們。他的最新項目是在特魯克潟湖沉船基線項目中對特魯克潟湖的所有殘骸進行 3D 建模。他在繪製世界上最大的一系列沉船殘骸地圖方面已經完成了一半。

www.lust4rust.co

皮特在主舞台上的演講將是：

目錄

遠程潛水和船宿安全 – 重要的事情要知道！

過去十年發生了大量潛水船宿沉沒事故。太多了！有些是致命的。這是為什麼？我們會研究向操作員詢問哪些問題，以幫助您做出明智的決定，是否要與他們一起冒生命危險。我們會尋找可能的「危險訊號」。我還將向您提供一些關於如何為偏遠地區旅行做好最佳準備、重要的生命維持設備和適當準備的提示，以免您措手不及。 在親眼目睹了這樣的沉沒之後，我將告訴你我是如何應對這樣的事件的。

特魯克潟湖沉船基線項目

透過使用攝影測量技術，我們著手完成特魯克潟湖（Chuuk Lagoon）所有可潛水沉船的完整、全面的 3D 建模基準。獲得這條重要的基線將有助於確保特魯克的未來，即使在所有沉船都解體很久之後，也能讓該地區豐富的歷史變得更加未來。這只是該專案的第一階段。一旦所有沉船都建模完畢，請計劃每五年對其進行一次改造。這有望讓我們更深入地了解沉船的退化速度。我們將討論未來的階段，希望能幫助發展特魯克未來的旅遊業。

澳新GO潛水展
偏遠地點潛水、船宿安全 - 和特魯克潟湖沉船基線計畫 2

GO 潛水展 ANZ

這項一年一度的活動於今年舉行 28-29九月 在 雪梨展覽場 位於奧林匹克公園，旨在向所有人展示我們最好的水下世界，從正在考慮進入潛水或已完成入門級課程的新手，到高級潛水員，一直到技術潛水員和經驗豐富的 CCR潛水員。

有一系列的舞台－主舞台、 上載照片 舞台、澳洲/紐西蘭舞台、靈感舞台和科技舞台——將有來自世界各地的數十位演講者，以及一系列適合年輕人和老年人的互動功能，從 VR 潛水體驗、嘗試潛水、示範池、美人魚等等。

圍繞舞台和特色的將是各種各樣的參展商，從旅遊局和旅行社到度假村、船宿、 訓練 機構、零售商、製造商和保護組織。

2024 年英國 GO 潛水展現已進入第五個年頭，週末吸引了超過 10,000 名與會者，展覽空間面積達 10,000 平方米，澳大利亞和新西蘭的展會希望在未來幾年達到這一水平。

首屆 GO Diving Show ANZ 入場完全免費 – 註冊 請點擊這裡 取得 2024 年澳洲跳水賽事門票。現場有充足的停車位，而且交通便利，交通便利，所以現在就在日記中記下日期，為慶祝各種形式的潛水活動的史詩般的周末做好準備。

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
@ValTaylor7 #askMark 你好，馬克，我是一名新獲得認證的潛水員，已經完成了 10 次潛水（全部使用租用的裝備），在幾次潛水中我的下巴已經鎖住了。如果長時間浮潛有時也會發生這種情況，所以我想知道這是否是由於第二階段的重量或不太舒適的咬嘴造成的。如果它是吸嘴，並且我得到了一個適合我的好吸嘴（有什麼建議嗎？），當我租用裝備時，潛水中心通常會更換它們嗎？感謝您的任何建議 Val #scuba #scubadiving #scubadiver 連結 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----- -------------------------------------------------- ---------------------------- 我們的網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀網站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告----------------------------- ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 跟隨社交媒體上的美國臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與https://www. scuba.com 和https://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。 2:00 介紹 00:00 問題 50:01 回答

@ValTaylor7
#askMark 你好，馬克，我是一名新獲得認證的潛水員，已經完成了 10 次潛水（全部使用租用的裝備），有幾次潛水我的下巴已經鎖住了。如果長時間浮潛有時也會發生這種情況，所以我想知道這是否是由於第二階段的重量或不太舒適的咬嘴造成的。如果它是吸嘴，而我得到了一個適合我的好吸嘴（有什麼建議嗎？），當我租用裝備時，潛水中心通常會更換它們嗎？感謝您的任何建議
瓦爾
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如何預防下顎疲勞？ #askmark #scubadiving #scuba

@lyudmilbozadzhiev5169 #askmark 當同時使用 AI 發射器和 SPG 潛水時，AI 發射器使用左肩上的 HP 端口，因此它與潛水電腦位於同一側，如何佈置 SPG 的軟管？ SPG 軟管來自右側 HP 端口，但仍需要位於左側大腿 D 形環上，這是否有問題？或者您會建議將潛水電腦放在右手上嗎？ #scuba #scubadiving #scubadiver 連結 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------- - ------------------------------------------------- - ---------------------- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀網站：https: // www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告----------------------------------- ------- ------------------------------------------- ------------- 在社群媒體Facebook 上關注我們：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https:// www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與https://www.scuba.com 和https 合作://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

@lyudmilbozadzhiev5169
#askmark 當同時使用 AI 發射器和 SPG 潛水時，AI 發射器使用左肩上的 HP 端口，因此它與潛水電腦位於同一側，如何佈置 SPG 的軟管？ SPG 軟管來自右側 HP 端口，但仍需要位於左側大腿 D 形環上，這是否有問題？或者您會建議將潛水電腦放在右手上嗎？
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我可以在潛水電腦的遠端安裝發射器嗎？ #AskMark @lyudmilbozadzhiev5169

本週在播客中，詹姆斯龐德向 RNLI 捐贈了限量版摩托車，英國 Sub Aqua 俱樂部要求潛水員準備在 1228171 月清潔我們的海洋。顯然，我們所有人都是極限運動者，因為水肺潛水在人們想嘗試的極限運動民意調查中名列第一，但不要認為他們會嘗試 https://www.scubadivermag.com/daniel -craig- donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/ https://www.scubdivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/ https://www. scubdivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/ https:// /www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list / https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/ https:/ /www.garmin.com/en-GB/p/010/pn/02905-11 -8 https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-顯示-to-fenix-XNUMX-series-its-most-capable-lineup-of- premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/ https://www.scuba.com/p-scpstpbk/ scubapro-s-tek-laptop-backpack-black 成為粉絲：https://www. scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ------ --------------------- ----------------------------- --------------------- ------ 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示和建議，水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️英國唯一的潛水秀網站： https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告- ------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 跟著我們社群媒體臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與https://www.scuba 合作.com 和 https://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

本週在播客中，詹姆斯龐德向 RNLI 捐贈了限量版摩托車，英國 Sub Aqua 俱樂部要求潛水員準備在 9 月清潔我們的海洋。顯然，我們所有人都是極限運動者，因為水肺潛水在人們想嘗試的極限運動民意調查中名列第一，但不要以為他們會嘗試


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水肺潛水在極限運動名單上排名第一#scuba #news #podcast

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