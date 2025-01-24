重病後重返水肺潛水

技術潛水員、教練兼水下攝影師詹姆斯·尼爾 (James Neal) 將在 GO潛水錶演 在三月的靈感舞台上，詳細描述了他在四年級蛛網膜下腔出血後，為恢復潛水健康所做的努力。

James 是一位經驗豐富的休閒和技術潛水員和教練，是Atomic Aquatics、BARE、Hollis、Oceanic、Stahlsac 和Zeagle 的品牌大使，也是一位出色的水下攝影師和專題作家，同時也是一位充滿熱情的沉船和洞穴潛水員。

他在潛水界廣為人知，因為他在一次嚴重的蛛網膜下腔出血中倖存下來，並且在許多人說他再也不會潛水時，他仍然努力恢復潛水健康。十多年來，他一直挺身而出，反對潛水行業對殘疾人的污名、無知和歧視，目前已經在大出血後完成了1,200 多次潛水，迄今為止（仍在增加）總共約1,650 多次，深度超過80m，他喜歡環遊世界尋找下一次潛水冒險。

他的演講將涵蓋他的整個旅程，從最初的康復、醫療結束、焦慮、挑戰（身體和精神）、恥辱和歧視，從娛樂一直到技術和洞穴潛水。

重症後重返水肺潛水 2

GO 潛水秀

GO 潛水秀 英國唯一的消費者潛水和旅遊展將於1 年2 月2025 日至XNUMX 日重返NAEC Stoneleigh，正好拉開新一季的序幕，並承諾將帶來一個充滿互動、教育、勵志和有趣內容的周末。

除了主舞台之外，這次的主角是電視明星、作家兼冒險家 Steve Backshall，他在闊別數年後重返 GO Diving Show，與會嘉賓還有接受過 NASA 培訓的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP Dawn 科學研究主管Kernagis、電視節目主持人、作家和長期最受歡迎的Monty Halls，以及充滿活力的探險家Rannva Joermundsson 和Maria Bollerup，他們將談論他們最近在印度尼西亞的布滕探險- 再次有專門的舞台為英國潛水、技術潛水、 水下攝影 和勵志故事。

除了舞台之外，還有許多互動元素——廣受歡迎的洞穴、巨大的嘗試潛水池、沉浸式虛擬實境技術沉船潛水、屏氣研討會和排隊練習，以及 2025 年新增的機會，您的機會試著與航海考古學會和他們的「沉船」一起繪製沉船地圖——所有這些都分散在越來越多的旅遊局、製造商、 訓練 代理商、度假村、船宿、潛水中心、零售商等等。

今年還看到了 NoTanx Zero2Hero 競賽 佔據中心舞台。本次比賽針對新手自由潛水員，最初的 12 名候選人將接受 訓練 2 月下旬與 Marcus Greatwood 和 NoTanx 團隊在倫敦進行了交流。然後，五名選定的決賽入圍者將在三月週末參加GO Diving Show，包括在泳池中進行靜態呼吸暫停訓練，最終選出總冠軍，他們將獲得Oonasdivers 提供的Marsa Shagra 生態村為期一周的旅行。點選 這裡 註冊以獲得參賽機會。

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