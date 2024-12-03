Ryan Chen：輕視殘障潛水員

Ryan Chen 在洛杉磯出生長大，從小就致力於將教育與體育活動結合起來，無論是冬季運動還是武術 劍道 ——使用竹劍和防護甲的那一種。黑帶參加了美國和日本的國家級比賽。

19 年，2009 歲的他在加州大學聖地牙哥分校遇到了未來的商業夥伴 Kent Yoshimura，並成為了好朋友。同年，陳在一次滑雪事故中脊髓嚴重受傷，腰部以下癱瘓。

他繼續攻讀經濟學和化學專業，但他無法放棄自己習慣的積極生活方式，轉而從事殘疾人運動。他接受輪椅比賽訓練並成為美國殘奧代表隊的一員，而吉村則成為日本奧運柔道代表隊的一員。

然後，在 2013 年，這兩個朋友發現了水肺潛水。 「我意識到我的生命只有一次，儘管我癱瘓了，但仍然有一個廣闊的世界需要探索，」他說。 「我一直有一種冒險的感覺，水肺潛水為我提供了一種獨特的方式來旅行、發現和體驗最純粹的自然形式。

「肯特和我一起獲得了認證。我看到了 Groupon 折扣，肯特是我最好的朋友，他總是對一切都說「是」。兩週內我們就獲得了 PADI 潛水員認證！

這很好。四月份，朋友們在洛杉磯威尼斯海灘獲得了認證，隨後很快就獲得了高級潛水員認證。

陳（右）和吉村在甲板上休息

那是在 PADI 將其今天提供的適應性潛水員訓練正式化之前，儘管當時可用的適應性訓練似乎足以滿足陳的需求。 「我想我第一次既興奮又緊張，但是當我們進入水中並完成所有訓練後，我感覺非常舒服。

「世界上最酷的感覺就是在水下第一次呼吸。你感覺自己擁有超能力。這比我預期的要好。此外，我因癱瘓而遭受極度的神經疼痛，在水下呼吸幾乎是冥想——當我潛水時，我感覺失重且沒有疼痛。

對水充滿信心

當被問及最難掌握的方面時，陳說：「在水下摘下面罩並清理乾淨。我想在大約 10 次潛水後，我開始對水裡充滿信心。他形容教練們「超級有同理心」。我認為一般來說水肺教練必須 愛 他們做什麼。

陳即將滑入海中

第一次開放水域潛水是在南加州的卡特琳娜島：「美麗的海藻森林，這讓我們建立了聯繫——肯特和我已經在世界各地潛水了，從新西蘭到日本再到泰國到加勒比海。

迄今為止最喜歡的地方是夏威夷和紐西蘭 天然井 墨西哥，而在願望清單上的是塔希提島和印尼。沒有任何地方是禁止的，夥伴們嘗試潛水作為他們頻繁商務旅行的一部分，“並儘可能地擠進去潛水！”

根據陳的描述，在這些旅行過程中，他們確實走過了一條彩虹之路，只要採取合理的前瞻性計劃，並努力研究和聯繫每個人最合適的潛水店，他們就不會在潛水地點遇到任何障礙。他們總是感到受歡迎並且沒有報告任何負面經歷。

成為潛水員後不久，陳和吉村就推出了一種綠茶型、含有咖啡因的產品，名為 NeuroGum，隨後又推出了 NeuroMints。他們認為，「健康」糖果提供了一種保持能量水平的健康方式。

該產品是眾籌的，評分為 鯊魚坦克 （美國的 龍的巢穴）並開始吸引更大的投資者。如今，它們在大約 12,000 家商店中銷售，並且有售 網上.

陳瑞安

陳是吉村執行長的公司財務官，他也成為了一位狂熱的投資者，通常是食品領域的投資者。他被評為精英 福布斯 30 年 30 歲以下 2019 人名單。

水肺潛水療法

水肺潛水讓陳感到驚訝的是它的治療效果。 「作為 PADI 合作關係的一部分，我們在新西蘭潛水，看到了一些令人驚嘆的野生動物。就在那時，潛水教練卡洛琳說：「海洋沒有柵欄’我覺得這真的很酷。您可以真正看到野生動物在其真正的棲息地。不是在水族館或動物園，而是它們真正的家。

這些經驗培養了陳對環境的興趣。 「在作為 Neuro 聯合創始人的旅程中，我對保護的興趣顯著增長。與供應鏈的密切合作讓我對生產和廢棄物對環境的影響有了第一手的了解。這種理解加深了我對永續發展迫切需要的認識。

陳在水下

「我逐漸意識到，我們正處於人類的關鍵時刻——我們必須採取果斷行動，減少浪費，保護生態系統，並為這個星球上的每個人和所有事物創造一個更可持續的未來。”

這些擔憂促成了今天與慈善機構 PADI AWARE 的合作。 「這絕對是最好的合作關係！早在 2013 年，我們在水肺潛水時就提出了神經功能口香糖和薄荷糖的想法。

該連結意味著限量版、海洋主題和聯合品牌的 Neuro 罐銷售收入的 20% 將捐給 PADI 意識基金會.

Ryan Chen 現在最喜歡潛水的是什麼？ 「我認為要活在當下。我們生活在一個快節奏的世界，科技帶來的干擾太多。潛水可以讓您專注於當下並欣賞大自然。

表面間隔

「水肺潛水對我來說在情感和社交上都發生了變革，尤其是在我脊髓受傷之後。它成為一種強大的治療工具，讓我重新獲得冒險感並以新的方式探索世界。

「更特別的是與我最好的朋友分享這段經歷並將其介紹給其他人。我幫助很多人認證過，包括我的女朋友和親密的朋友，一起創造了難忘的回憶。

「水肺潛水也是靈感的來源——它在激發 NeuroGum 的想法方面發揮了關鍵作用。這不僅僅是一種娛樂活動；這是我個人和職業生涯的基石。

年輕的巨人

PADI 自適應水肺潛水週 (下面）培訓機構的成員和 AmbassaDivers 已被要求努力提名他們希望看到的其他人開始潛水。 「我推薦 Young the Giant 樂團的成員獲得 PADI 水肺潛水認證，」Chen 說。

年輕的巨人－水肺潛水的新人？

這支加州另類搖滾樂團正在慶祝成立 20 週年，他自 2011 年起就開始關注他們。

「我們剛剛發布了我們的 特別版神經錫 與他們一起慶祝他們的第二張專輯 精神高於物質 [自 2013 年起]。這張專輯是關於心理健康和克服障礙的——這正是水肺潛水幫助我做到的。

“我希望他們能夠親身體驗水下的清晰和平靜，因為我知道水肺潛水運動會激勵他們，就像他們的音樂激勵我一樣。”

「水肺潛水提供了一種失重感，這是最接近外太空感覺的體驗之一。當您在水下時，水產生的浮力支撐您的身體，讓您感覺自己毫不費力地漂浮。

「我認為並希望適應性潛水能夠越來越多地被更多人接受。我希望能有更多的資助，讓更多的人參與水中。

展望下一次潛水