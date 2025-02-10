Scuba Diver ANZ 第 78 期現已出版

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新聞綜述

海洋愛好者節於三月重返悉尼，對瀕危鯊魚和鰩魚推出新保護措施，制定全球塑膠條約計劃，Diveplanit Travel 也將登陸拉斯維加斯。

澳洲

托德·蒂米奧斯 (Todd Thimios) 提供了一份實用的潛水指南，帶您探索寧格魯的水下奇觀。

菲律賓人

阿德里安·史泰西 (Adrian Stacey) 仔細研究了菲律賓真實的海洋保育成功故事。

印度尼西亞，第二部分

拜倫康羅伊繼續第二次前往布納肯海洋公園和西拉登度假村及水療中心朝聖，並首次嘗試黑水潛水。

潛水員警報網絡

一位 DAN 會員分享了他在小開曼島潛水九天後的經歷，當時他出現胸部肌肉疼痛，右腿失去運動功能。

DAN 歐洲醫療問答

討論的主題包括均衡和頭暈。

芥末大師班

Alex Mustard 討論了一些水下創意—— 攝影相關的新年決心。

獨特的澳洲海洋生物

奈傑爾·馬什仔細觀察澳洲鳳梨魚。

與 Sarah Han-de-Beaux 一起潛水

PT Hirschfield 與鯊魚研究員 Sarah Han-de-Beaux 聊了聊她在 Spot A Shark 所進行的工作，如何將公民科學資料收集引導到宣傳和保育工作。

保育園地

羅德尼·福克斯和馬克·托澤的海洋保護和研究中心的幕後花絮。

科技：澳大利亞

在 Speaking Sidemount 的 Steve Davis 的專業指導下，Kerrie Burow 涉足側掛滑雪的世界。

瓦萊麗·泰勒

PT Hirschfield 探索了澳洲最受愛戴的海洋冠軍之一 Valerie Taylor OAM 的豐富生活遺產。

什麼是新的

新產品上市，包括 Sticktite Lenses 黏貼式雙光眼鏡和 Fourth Element Argonaut 3.0 限量版粉紅版 乾衣.

額外測試

編輯總監 Mark Evans 對功能豐富的 Ratio iX3M 2 GPS Tech+ 進行評分和評論 潛水電腦.