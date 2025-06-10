Scuba Diver ANZ 第 82 期現已出版

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新聞綜述

Rork Media 收購了《Scuba Show》和《California Diving News》，CSIRO 的研究發現澳洲海灘上的塑膠減少，並發布了一份關於海洋愛好者節的報告。

澳洲

在維多利亞州南部海岸，在繁忙的航道和風吹動的海水之下，隱藏著一個充滿扭曲鋼鐵、珊瑚殼和幽靈沉船的世界，克里·布羅認為這裡是全國最好的沉船潛水地點之一。

加拉巴哥群島，第一部分

加拉巴哥群島是獨一無二的群島！多年來，這片獨特的群島一直是許多紀錄片的靈感來源。它們也是許多潛水員的必遊之地，包括阿德里安·斯泰西！在接下來的兩期中，他將為您揭秘其中的原因！本月，他將探討加拉巴哥群島的特別之處，以及

下個月，他將講述他在這些島嶼上的船宿之旅。

潛水員警報網絡

一名 DAN 成員講述了自己在深海生病的經歷，並強調了 調節器 清算。

丹醫療問答

潛水員警報網路專家討論了潛水後聽力下降和耳脹痛的問題。

獨特的澳洲海洋生物

奈傑爾·馬什 (Nigel Marsh) 仔細觀察這隻不尋常的雕塑蟾魚。

與朱迪·奧曼迪一起潛水

PT Hirschfield 與這位對冰、沉船和小動物充滿熱情的新西蘭產科醫生進行了交談。

保育園地

正如唐·西爾科克 (Don Silcock) 所揭示的，在短短二十多年的時間裡，拉賈安帕特島已經從一個默默無聞的窮鄉僻壤變成了世界上最令人嚮往的潛水勝地之一。

科技：菲律賓

當被問及是否想潛入一艘處女航母沉船時，薩米爾·阿爾哈菲斯很快就答應了。

澳洲

特里·康明斯博士冒險前往昆士蘭最北端，探索偏遠的珊瑚礁和島嶼，包括著名的雷恩島，這裡是世界上最大的綠海龜築巢地之一。

印尼

穿越印度尼西亞群島的史詩般的船上生活之旅。

什麼是新的

即將推出的新產品包括 Fourth Element Tidal 浴袍、Mares Puck Lite 潛水電腦、SeaLife SportDiver S 智慧型手機外殼、Mares Prestige BCD碼以及 SeaLife Sea Dragon Duo 10K+ Colour Boost 視訊燈。

額外測試

Daniel Brinckmann 對 Scubapro Navigator Lite 背部充氣裝置進行評級和評價 BCD碼.