《水肺潛水員》第 90 期現已出版！

新聞綜述

Daniel Craig donates motorcycles to RNLI fundraising, Scuba Diver 雜誌 website moves to Divernet, new artificial reefs for Thailand and Ireland, and a Jason deCaires Taylor sculpture added to River Stour in Kent.

DAN 歐洲醫療問答

潛水員警報網路團隊討論兒童和水肺潛水的話題。

馬爾他

馬耳他群島可能只是地中海中部的一個小點,但這些島嶼卻有大量等待被發現的沉船殘骸。馬克·埃文斯和家人探索了一些最受歡迎的地點。

印尼

當其他人搖擺時,您可以滑行 - 乘坐雙體船 Solitude Adventurer,穿越班達公海的旅程就像在公園裡散步,即使有風浪。包括現場樂隊。丹尼爾·布林克曼在船上玩得很開心。

Apeks 船舶設備

Apeks has become a powerhouse in the world of scuba diving, especially when it comes to world-class 規則, and in 2024, it celebrates turning 50.

格林納達

格林納達、卡里亞庫和小馬提尼克島的 16 頁特別指南,展示了豐富多樣的潛水機會,包括名副其實的沉船隊。

芥末大師班

亞歷克斯·穆斯塔德 (Alex Mustard) 將注意力集中在珊瑚礁上。

問與答:道恩‧克納吉斯,第一部分

我們與女性潛水員名人堂成員道恩·克納吉斯(Dawn Kernagis) 進行了交談,她是一名受過NASA 訓練的NEEMO Aquanaut、探險傢俱樂部會員兼DEEP 科學研究總監,了解她最初是如何進入潛水領域的,以及是什麼促使她對我們的藍色持續感興趣地球,以及水下生活的未來。

技術:比基尼環礁,第一部分

唐·西爾科克開始了他期待已久的冒險之旅,探索傳說中的沉船殘骸,例如薩拉託加號航空母艦,這些殘骸沉沒在偏遠的比基尼環礁底部。

最新到貨

Garmin Fenix 8 智慧手錶現在在眾多體育活動中包含休閒潛水功能,提供空氣/高氧、全裝飾、指南針等。

額外測試

Editorial Director Mark Evans rates and reviews the Seac Smart BCD碼, 傳統的 夾克-style unit with some novel features.

商會日記

最近訪問米德蘭潛水室的遊客提出的問題。