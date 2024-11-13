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新聞綜述

All Star Liveaboards 在埃及舉辦了科技週，在馬耳他舉辦了潛水員悲劇性死亡事件，BSAC 推出了 Adventure Diver，確定了多塞特郡沉船，並從 Bite-Back 獲得了豐厚的獎品。

DAN 歐洲醫療問答

潛水員警報網路專家研究耳痛和潛水問題。

直布羅陀

直布羅陀是布萊蒂的一小部分，位於大西洋通往地中海的門戶，馬克·埃文斯認為它很可能代表英國人長週末的終極目的地。

道恩·克納吉斯問答，第二部

我們繼續與女性潛水員名人堂成員 Dawn Kernagis、受過 NASA 訓練的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP 科學研究總監進行對話，了解是什麼促使她對我們的藍色星球持續感興趣，以及水下生活的未來。

菲律賓人

阿德里安·史泰西 (Adrian Stacey) 仔細研究了菲律賓真實的海洋保育成功故事。

格林納達

格林納達、卡里亞庫和小馬提尼克島的 16 頁特別指南，展示了豐富多樣的潛水機會，包括名副其實的沉船隊。

芥末大師班

亞歷克斯·穆斯塔德 (Alex Mustard) 將注意力集中在珊瑚礁上。

問與答：道恩‧克納吉斯，第一部分

我們與女性潛水員名人堂成員道恩·克納吉斯(Dawn Kernagis) 進行了交談，她是一名受過NASA 訓練的NEEMO Aquanaut、探險傢俱樂部會員兼DEEP 科學研究總監，了解她最初是如何進入潛水領域的，以及是什麼促使她對我們的藍色持續感興趣地球，以及水下生活的未來。

古巴，第二部分

Stuart Philpott 結束了他為期 14 天的「雄心勃勃」的古巴潛水之旅，行程 1,000 公里，另外還安排了一些國內航班。

芥末大師班

亞歷克斯·穆斯塔德（Alex Mustard）觀察錯層式建築 攝影 技術。

萬那杜，第一部分

阿德里安史黛西 (Adrian Stacey) 啟動了一系列以太平洋天堂帛琉為主題的專題報道，從首都維拉港開始。

康沃爾

康沃爾郡位於英國最西南端，大西洋的分水嶺使其處於三個洋流的交匯點。正如劉易斯·邁克爾·傑弗里斯（Lewis Michael Jefferies）所解釋的那樣，潮汐流和不同溫度的結合為多種多樣的生命的繁盛提供了完美的條件。

潛水員警報網絡

奧黛麗·庫德爾（Audrey Cudel）研究了導致潛水員冒險超越極限的因素。

技術：比基尼環礁，第二部分

唐·西爾科克繼續他的沉船潛水聖地之旅。

最新到貨

隆重介紹最新的潛水裝備製造商 DynamicNord。這個德國品牌以全系列設備打入英國市場，包括 BCD 和機翼， , 口罩, 監管機構, 潛水電腦 等等。

額外測試

PT Hirschfield 對創新反向散射混合 (HF-1) 閃光燈進行了評級和評論。

商會日記

斯托尼灣的新標牌，以及英國房間數量的可能變化。

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
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在本週的播客節目中，菲律賓的專業潛水導遊因有舉報稱有人接受在珊瑚上雕刻名字的報酬而陷入困境，導致當局對任何有關肇事者的信息將獎勵金增加四倍。 LL Cool J 最近告訴《衛報》，深藍海的電子鯊魚差點淹死他。一名前海軍潛水員決定成為第一個仰泳橫渡英吉利海峽的人。 https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to- Swim-channel-backwards/ https://www.scubdivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica- shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買： https ://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------- - ----------------------------------------------- 我們的網站網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺潛水新聞、水下攝影、提示和建議、旅行報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️英國唯一的潛水展網站：https://www.rorkmedia.com ➡️用於我們品牌內的廣告--------- ----- --------------------------------------------- ----- ------------------- 在社群媒體上關注我們臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https:/ /twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM： https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

在本週的播客節目中，菲律賓的專業潛水導遊因有舉報稱有人接受在珊瑚上雕刻名字的報酬而陷入困境，導致當局對任何有關肇事者的信息將獎勵金增加四倍。 LL Cool J 最近告訴《衛報》，深藍海的電子鯊魚差點淹死他。一名前海軍潛水員決定成為第一個仰泳橫渡英吉利海峽的人。



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塗鴉珊瑚的導遊獲得報酬#scuba #news #podcast

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