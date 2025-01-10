《水肺潛水員》第 93 期現已出版！

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新聞綜述

Fathoms Free 推出活動拯救標誌性的康沃爾潛水船 Stingray，DiveLogs 推出了新級別的線上潛水日誌，科莫多島和馬爾地夫的新船宿，Alex Mustard 被任命為 BSoUP 新總裁，以及 Hal Watts 的去世。

DAN 歐洲醫療問答

潛水員警報網路團隊討論了游泳者耳朵和潛水時感染皰疹的話題。

馬爾地夫第二部分

斯圖爾特·菲爾波特 (Stuart Philpott) 繼續他在馬爾地夫周圍的跳島探險，這次在“潛水者之島”維拉門胡島停留。

與亞娜·史塔什克維奇的問答

我們與經驗豐富的技術 CCR、洞穴、礦山和沈船潛水員 Yana Stashkevich 聊天，並向她詢問有關深沉沉船攝影、在礦井/洞穴中拍攝以及探險的信息。

瓦努阿圖

《水肺潛水員》澳洲與紐西蘭編輯阿德里安‧史黛西(Adrian Stacey) 發現，聖埃斯皮里圖島除了世界著名的黨衛軍總統柯立芝號沉船殘骸之外，還有更多值得潛水友愛的地方。

蘇格蘭

羅斯麥克拉倫無意中拍攝了一張海洋生物與人造垃圾相互作用的照片，這讓他走上了一條道路，使他以不同的角度看待海洋生物主題周圍的環境。

芥末大師班

亞歷克斯·穆斯塔德 (Alex Mustard) 為那些想要進入自己形象的人提供了一些明智的建議

參加攝影比賽.

潛水員警報網絡

Tim Blömeke 介紹了關於二氧化碳的三部分系列中的第一部分，二氧化碳是潛水緊急情況的常見原因。

Indonesia

沃爾特·斯特恩斯 (Walt Stearns) 解釋說，與科莫多巨蜥面對面的接觸無疑是一次願望清單上的體驗，但這遠不是吸引潛水員來到印尼中南部地區的唯一原因。

英國

利畢肖普 (Leigh Bishop) 重返一艘不為人知的小沉船，雖然它本身並不出名，但在航海史上仍然具有重要意義。

最新到貨

上市的新產品包括DynamicNord RS 系列乾式潛水衣、Fourth Element 的J2 頸部舒適服、Santi Diving 的Bergen 2.0 打底衣、XDEEP 的“Japan Wave”T 卹以及限量版Fourth Element Argonaut 3.0“Pink”乾式潛水衣。

額外測試

編輯總監 Mark Evans 對功能豐富的 Ratio iX3M 2 GPS Tech+ 潛水電腦進行了評論和評論，該電腦擁有眾多創新元素。

商會日記

米德蘭跳水室的最後一篇室日記。