《水肺潛水員》第 95 期現已出版！

訂閱我們的每週通訊

訂閱我們的每週通訊

單擊此處 水肺潛水員 第 95 期

現在閱讀最新內容每月只需支付少量費用 數字 潛水員 雜誌，但我們有 30 天的免費試用期，可以註冊最新的 數字 問題.

或者，您可以閱讀 數字 雜誌來自 問題 95 及之前的版本只需訪問 網站.

或去潛水商店購買 打印 免費複製。

新聞綜述

西爾維亞·厄爾 (Sylvia Earle) 成為最新的 AmbassaDiver，BSAC 任命新環境與永續發展小組主席，DAN 推出教育播客。

DAN 歐洲醫療問答

潛水員警報網路專家討論了瘧疾風險和肺動脈高壓。

直布羅陀

直布羅陀是數十年來沉船事件的發源地，但其中最迷人的兩艘沉船來自兩個極端——1916 年的 SS Rosslyn 號和 2015 年的 Sun Swale 號。

與 Brandi Mueller 的問答，第二部分

我們與著名攝影師、船上居住船長和二戰沉船愛好者布蘭迪·穆勒 (Brandi Mueller) 結束了交談。

英國

這艘 19 世紀的運煤船是在諾福克郡北部海岸發現的，當一支潛水隊最終發現它時，它已經 142 年來從未被人見過。不僅潛水員沒有發現沉船，而且投放漁網和繩索的人也沒有發現，這對沉船中的海洋生物來說非常有利 - 保羅·亨尼西 (Paul Hennessey) 希望這種情況能夠一直持續下去。

New Zealand

奈傑爾·馬什和海倫·羅斯開始了前往紐西蘭普爾奈茨群島的冒險之旅。

馬耳他，第二部分

盧克伊凡斯 (Luke Evans) 在成為潛水大師的道路上取得了更多的 PADI 認證——深海潛水員和沈船潛水員。

開曼群島

水下攝影師勞森伍德 (Lawson Wood) 在開曼群島生活了幾年，他認為這裡的岸上潛水可能是加勒比地區最好的潛水之一。

科技：索羅門群島

唐·西爾科克 (Don Silcock) 在所羅門群島將他的一些新技術潛水技能付諸實踐。

泰國

理查德·阿斯皮諾爾 (Richard Aspinall) 乘坐泰國侵略者號 (Thailand Aggressor) 探索安達曼海北部的斯米蘭群島和素林群島，發現了豐富的海洋生物，從魚群到大型生物。

最新到貨

即將上市的新產品包括 DynamicNord 的 RF-40 開放式腳蹼、Pandora Lab 的 K1 系列潛水燈、Suex VR 系列潛水推進器，以及 Garmin 的最新腕錶潛水電腦/智慧手錶 Descent G2。

康沃爾

康沃爾郡位於英國最西南端，大西洋的分水嶺使其處於三個洋流的交匯點。正如劉易斯·邁克爾·傑弗里斯（Lewis Michael Jefferies）所解釋的那樣，潮汐流和不同溫度的結合為多種多樣的生命的繁盛提供了完美的條件。

潛水員警報網絡

在有關二氧化碳的第三部分中，Tim Blömeke 討論了提高潛水員安全的預防措施。



蒙蒂的沉思

蒙蒂·霍爾斯談論了他的最新冒險，“凱爾特匕首探險”。