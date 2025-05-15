《水肺潛水員》第 97 期現已出版！

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新聞綜述

希臘技術潛水員發現二戰轟炸機，安妮·哈森從侵略者冒險公司退休，皇帝成立新的冒險部門，泰國發生兩起船隻火災。

DAN 歐洲醫療問答

潛水員警報網路專家討論減壓病和適當的治療方法。

西班牙

威爾·阿普爾亞德 (Will Appleyard) 探訪了地中海布拉瓦海岸附近受保護程度最高的環境之一，並發現了一個繁榮的海洋棲息地，這裡是潛水員的聖地。

與 Stephen Frink 的問答，第一部分

我們與 Stephen Frink 進行了交談，他無疑是世界上作品發表最多的水下攝影師之一，我們談論了他的一些最難忘的經歷，以及執掌 DAN 的《Alert Diver》雜誌的感受。

印尼

印尼的天堂鳥灣因鯨鯊奇遇而聞名於世，但正如馬修·肯普頓 (Mathew Kempton) 所解釋的那樣，雖然鯨鯊是一大亮點，但該地區的意義遠不止於與世界上最大的魚類一起潛水。

潛水員警報網絡

DAN 團隊成員談論飲酒和潛水，並就如何負責任地管理這兩項活動提供建議。

埃及

您是否知道，您在紅海中遇到的所有魚類中約有 20% 在地球上其他地方找不到？勞森伍德向我們講述了更多。

輕便相機 vs 無反光鏡相機

羅斯麥克拉倫總是開玩笑說，當他開始潛水時，一個昂貴的愛好催生了另一個愛好——攝影……但它有必要那麼昂貴嗎？您真的需要花費數千英鎊才能拍攝出好的影像嗎？ .....

馬爾代夫

史都華‧菲爾波特 (Stuart Philpott) 在五星級的莉莉海灘度假村享用了美酒佳餚，但他發現水下的樂趣可以輕鬆與水上的誘惑相媲美，對於那些享受生活中美好事物的人來說，這簡直是天作之合。

技術：熟悉 CCR

唐·西爾科克 (Don Silcock) 解釋了他選擇閉路循環呼吸器的原因，並討論了對兩個裝置的熟悉過程如何最終促成了一筆相當昂貴的購買，以及未來更多冒險的希望。

最新到貨

即將上市的新產品包括 OrcaTorch ZD710 MK2 潛水燈、Mares Puck Lite 潛水電腦、Fourth Element Tidal 潛水袍、Mares Prestige BCD 和 SeaLife Sea Dragon Duo 10K+ Colour Boost 視訊燈。

蒙蒂的沉思

蒙蒂霍爾斯 (Monty Halls) 思考了潛水如何能帶來令人驚奇的、改變生命的體驗。