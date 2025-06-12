《水肺潛水員》第 98 期現已出版

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新聞綜述

英國的再壓縮艙受到威脅，阿滕伯勒的最新紀錄片提高了人們對海洋危險的認識，保羅·圖默離開了《潛水突襲》。

DAN 歐洲醫療問答

DAN 專家討論了潛水後聽力下降和耳朵脹痛的問題，以及如何照顧患有 DCI 的潛水員。

馬爾地夫，派對第一

編輯總監馬克·埃文斯 (Mark Evans) 在潛水行業工作多年，曾乘坐過眾多船宿遊艇，但他認為，目前正在馬爾地夫海域航行的 MY White Pearl 是他迄今為止乘坐過的最豪華、最華麗的遊艇，真正值得被稱為“超級遊艇”。

與 Stephen Frink 的問答，第二部分

最後，我們與 Stephen Frink 進行了交談，他無疑是世界上作品發表次數最多的水下攝影師之一，我們談論了他的一些最令人難忘的經歷。

威爾士

在對彭布羅克郡聖布萊茲港進行了 20 年的探索之後，勞埃德·里斯·瓊斯認為他已經見識了岸上潛水的一切，但當他發現一種不同的夜間潛水時，他很快就被證明是錯的。

潛水員警報網絡

克勞斯·施蒂費爾 (Klaus Stiefel) 討論了現代大腦研究對恐懼的發現，以及這些發現與潛水的關係。

印度尼西亞，第一部分

從印尼南端出發，一路往北，穿越班達海，最後抵達拉賈安帕特，歷時1,250天，行程13公里，堪稱潛水傳奇的篇章。 《德國潛水員》雜誌編輯丹尼爾·布林克曼分享了他關於非凡三桅帆船阿米拉的兩部曲“班達和米蘇爾的瑰寶”探險故事的第一部分。

古巴

沃爾特·斯特恩斯 (Walt Stearns) 探索了古巴傳說中的女王花園 (Jardines de la Reina)，並被水面下等待迎接他的大批鯊魚迷住了。

科技：菲律賓

當被問及是否想潛入一艘處女航母沉船時，薩米爾·阿爾哈菲斯很快就答應了，於是開始了前往菲律賓的激動人心的探索之旅。

什麼是新的

新產品上市，包括XDEEP Radical小型 面具、SeaLife 的 SportDiver S 智慧型手機外殼、Mares Quad 2 潛水電腦、Gen-X Pathfinder 頻閃燈、Mares HV 甜甜圈燈 翼-and-harness，以及 Fourth Element Tidal 長袍的全新配色。

額外測試

Daniel Brinckmann 對輕量級背部充氣旅行車進行評分和評論 BCD碼 來自 Scubapro 的 Navigator Lite。

蒙蒂的沉思

蒙提·霍爾斯和一支勇敢的團隊越過邊境前往蘇格蘭北部，進行「探索歷史」的探索。