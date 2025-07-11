《水肺潛水員》第 99 期現已出版！

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新聞綜述

西奧詹姆斯 (Theo James) 和史蒂芬弗萊 (Stephen Fry) 的目標是在蘭辛附近進行底拖網捕魚，建立海洋生物棲息地，而大衛愛登堡爵士則討論了戴潛水頭盔時的驚恐時刻。

DAN 歐洲醫療問答

潛水員警報網路專家討論瘧疾風險及預防。

馬爾地夫第二部分

編輯總監馬克·埃文斯 (Mark Evans) 繼續乘坐“白珍珠號”航行，在幾十年的錯過之後終於有機會在水肺中看到鯨鯊。

與彼得·休斯的問答

我們與潛水先驅和行業傳奇人物彼得·休斯進行了交談，談論了他在潛水界的長期職業生涯、他對船宿潛水發展的影響以及他為保護我們的水星球所做的努力。

蘇格蘭，第一部分

迪恩馬丁 (Dean Martin) 與蒙提霍爾斯 (Monty Halls) 一起參加首次凱爾特匕首探險，深入蘇格蘭荒野探索英國突擊隊的起源。

潛水員警報網絡

詳細解釋 DAN Europe 如何處理潛水員事故。

印度尼西亞，第二部分

《德國潛水員》雜誌編輯丹尼爾·布林克曼乘坐豪華三桅帆船阿米拉號，完成了長達 1,250 公里的班達明珠和米蘇爾之旅，最終抵達拉賈安帕特南部。

菲律賓人

丹尼爾布林克曼解釋說，菲律賓內格羅斯島附近的一個清潔站是世界上近距離觀察太平洋長尾鯊（Alopias pelagicus）的三個最佳地點之一。

Mexico

華特·斯特恩斯認為，墨西哥偏遠的雷維利亞希赫多島是世界上與巨型海洋蝠鱝一起潛水和互動的最佳地點之一。

科技：行李員

船鐘一直是沉船潛水員夢寐以求的戰利品。利·畢曉普就是其中一位，他本人也曾多次獲得此類榮譽。在本書中，他探討了船鐘的起源，以及潛水員們尋找這件終極戰利品的動力。

什麼是新的

新產品即將上市，包括 DynamicNord 的 apres 潛水衣、第四元素 Argonaut 3.0 的藍綠色配色 乾衣, Mares Power Plana LT 、SeaLife Sea Dragon Mini 1200 和 1600 潛水燈、Mares Force X 面具以及 DynamicNord 的 RB-10 攀岩靴。

額外測試

編輯總監 Mark Evans 對功能豐富的 OrcaTorch ZD710 MK2 潛水燈進行了評分和評論。

蒙蒂的沉思

蒙提·霍爾斯談論了他的最新探險“凱爾特匕首”，該探險追溯了突擊隊的歷史。

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
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@jaketarren
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我怎麼才能將閃光燈安裝到自己身上以便我的朋友可以看到我？ #askmark #潛水

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