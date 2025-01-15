北美潛水員第 24 期現已出版

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新聞綜述

獨特的研究船 FLIP 從廢棄物場被拯救，Sea Bees 推出隨上隨下船宿，Scuba Show 與 GO Diving Show 合作，洞穴潛水員 Bill Gavin 去世。

印尼

科莫多島因世界上最大的蜥蜴科莫多龍的故鄉而聞名。沃爾特·斯特恩斯 (Walt Stearns) 解釋說，與這些巨型爬行動物面對面交流無疑是一次人生願望清單上的體驗，但這並不是吸引潛水員來到印尼這一地區的唯一原因。

宏都拉斯海灣群島

了解潛水地點的地理和地質總是會增加潛水體驗的樂趣，沃爾特·斯特恩斯在最近訪問洪都拉斯海灣群島中最大的羅阿坦島時想起了這種現象。

道恩·克納吉斯問答，第一部分

我們與女性潛水員名人堂成員道恩·克納吉斯(Dawn Kernagis) 進行了交談，她是經過NASA 培訓的NEEMO Aquanaut，也是DEEP 的科學研究總監，了解是什麼促使她對我們的藍色星球持續有興趣，以及水下生活的未來。

水下攝影

在作為職業攝影師的這些年裡，沃爾特·斯特恩斯提供了數百張在國內和國際出版物中使用的圖像，在這裡他揭示了一些秘密。

潛水員警報網絡

來自 DAN 專家的最新提示和建議。

菲律賓人

阿德里安·史黛西 (Adrian Stacey) 參觀位於東內格羅斯省 (Negros Oriental) 海岸邊、豐富多彩的阿波島 (Apo Island)，他仔細觀察了菲律賓真實的海洋保護成功故事。

技術：比基尼環礁，第一部分

唐·西爾科克 (Don Silcock) 開啟了一系列關於比基尼環礁沉船聖地的文章，首先概述了「十字路口行動」、造成的毀滅性後果以及當地島民持續的困境。

最新到貨

即將上市的新產品包括 Garmin 的 Fenix 8 智慧手錶（現已提供深達 130 英尺的休閒潛水模式）、Scubapro Seawing Supernova 刀片的新配色以及 SeaLife SportDiver Ultra 智慧型手機外殼。

額外測試

編輯總監 Mark Evans 對 Seac Smart 進行了評分和評論 BCD碼, 傳統的 夾克式的浮力控制裝置，但是看起來很合適並且運作得很好。

#問馬克

線軸、高氧和的不同用途 監管機構，以及您在船宿時的簽證要求。