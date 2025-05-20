北美潛水員第 26 期現已出版！

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新聞綜述

Rork Media Limited 收購 Scuba Show 並 加利福尼亞州 潛水新聞、安妮哈森 (Anne Hasson) 從 Aggressor Adventures 公司退休、Emperor 啟動探險業務、兩艘潛水船在泰國起火、HEAD 開始商談收購 Aqualung Group 事宜。

馬爾地夫第二部分

斯圖爾特·菲爾波特 (Stuart Philpott) 繼續他在馬爾地夫周圍的跳島探險，這次在“潛水者之島”維拉門胡島停留。

與 Brandi Mueller 的問答，第一部分

我們與著名水下攝影師、船宿船長和二戰沉船愛好者布蘭迪·穆勒聊了聊她對旅行的熱愛、沉船的誘惑，以及每年在特魯克潟湖度過六個月的感受。

羅丹

我們都知道潛水俱有禪宗般的特質，能帶來平靜和放鬆的感覺，但為什麼不將水肺潛水和浮潛與瑜珈練習相結合，將這種感覺提升到一個新的水平呢？

水下攝影

在他的最後一篇專欄文章《迷人的微距肖像藝術》中，沃爾特·斯特恩斯談到了他的一些以更具互補性的方式捕捉微距主題的技巧。這次，他深入研究了一種被稱為「近焦、廣角」的特殊拍攝風格（沒有雙關語的意思）。 攝影 – 通常稱為 CFWA。

水肺表演 加利福尼亞州

水肺潛水展已舉辦 38 屆，將於 2025 年重返長灘，屆時將有許多有趣的演講者、一系列有趣的活動和景點以及眾多參展商來啟發和教育遊客。

泰國

理查德·阿斯皮諾爾 (Richard Aspinall) 乘坐泰國侵略者號 (Thailand Aggressor) 探索安達曼海北部的斯米蘭群島和素林群島，發現了豐富的海洋生物，從魚群到大型生物。

技術：比基尼環礁，第三部分

唐·西爾科克 (Don Silcock) 完成了他的冒險之旅，探索了世界沉船潛水聖地。

最新到貨

新產品上市，包括 Santi Diving Edge 乾衣、灰色的 Fourth Element Duffel、XDEEP Radical 面膜的新顏色、Seac Tablet 潛水電腦、Santi Diving軟殼夾克，以及DynamicNord的Dynaskin系列。

額外測試

編輯總監 Mark Evans 對經濟實惠的 Seac Screen 進行評分和評論 潛水電腦.

潛水員警報網絡

鑑於目前潛水船和船宿船上發生的沉船和火災事件頻發，我們及時提醒您在預訂下一次冒險之前應該注意的事項

詢問馬克

馬克紐曼回答了有關救援氣瓶應保持打開還是關閉，以及在溫暖的天氣裡將氣瓶存放在車輛中的問題。