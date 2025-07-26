水肺潛水：價值20億美元的產業

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一項國際研究首次量化了休閒水肺潛水的收入規模——作者表示，最高收入超過 20 億美元（約 15 億英鎊），為海洋保護提供了顯著的經濟誘因。

該研究還揭示了目前在海洋保護區（MPA）內進行的水肺潛水活動的數量，以及有多少潛水專業人員是他們工作所在國家的本地人。

加州大學聖地牙哥分校史克里普斯海洋研究所的海洋生物學家奧克塔維奧·阿布托-奧羅佩薩是這項研究的共同作者，他表示，水肺潛水每年為全球經濟貢獻8.5億美元至20.4億美元。據估計，這項活動在124,000個國家創造了多達170萬個就業機會。

據稱，這項新研究首次全面評估了潛水產業對全球經濟的影響，是 阿特拉斯水上樂園 聯合國海洋十年 該計畫由阿布托-奧羅佩薩領導。他希望，這些發現將有助於組織該行業，使其在保護方面擁有更大的政治發言權。

作者指出，儘管海洋旅遊業已被公認為一股經濟力量，但此前尚未在全球範圍內探索水肺潛水的具體貢獻。這一缺失使得海洋保護倡議者難以列舉水肺潛水的經濟效益。

「你可以在死寂的海洋上航行或衝浪，但水肺潛水員會注意到那裡是否沒有魚——這真的是一項依賴於海洋系統健康狀況的活動，」該研究的共同作者、Atlas Aquatica 協調員兼斯克里普斯研究所博士後研究員法比奧·法沃雷托 (Fabio Favoretto) 指出。 “這對保護工作有利，因為它讓潛水員成為了盟友。”

在海洋保護區潛水

先前的研究表明，加強海洋保護可以吸引更多願意支付更高價格的潛水員，以體驗保護措施帶來的更多樣化、更豐富的海洋生物，從而增加潛水收入。數據顯示，約70%的海上潛水發生在海洋保護區內，也支持了水肺潛水員對海洋保護區的偏好。

2021 年，Aburto-Oropeza 及其同事發表了一項研究，發現墨西哥的潛水旅遊每年創造 725 億美元的收入，幾乎與該國整個漁業的收入相當。

研究人員將這個想法擴展到探索全球層面的收入，在這項新研究中，他們利用谷歌地圖和潛水員培訓機構 PADI 的數據，並與當地專家驗證了資料庫，編制了一份涵蓋 11,500 個國家/地區 170 多家潛水業者的名單。 網上 調查隨後收集了來自 425 個國家的 81 家企業的回應。

加拿大西門菲沙大學的安德烈斯·西斯內羅斯-蒙特馬約爾 (Andrés Cisneros-Montemayor) 領導了這項經濟分析，他利用這些回應計算出全球每年 9 萬至 14 萬休閒潛水員直接在潛水活動上花費的金額以及酒店、食品和交通等間接支出。

我們運用統計模型推論了潛水活動對全球經濟的影響。結果顯示，潛水活動的直接支出每年可帶來900億至3.2億美元的收入，其中20.4億美元的收入包含間接支出。

研究也顯示，80% 的潛水產業從業人員是當地居民或國民，潛水業者對環境惡化深感擔憂。大多數潛水業者報告稱，過去十年他們所到訪的潛水地點都出現了負面變化。

天然盟友

「與可能損害當地社區和海洋環境的大眾旅遊活動不同，如果管理得當，潛水旅遊可以實現經濟可行性、社會公平性和環境可持續性，」不列顛哥倫比亞大學的主要研究作者和漁業科學家安娜·舒鮑爾說。

“由於對健康的生態系統和豐富的海洋生物有著既得利益，潛水經營者是保護工作的天然盟友。”

研究人員目前建議整個產業對監測系統進行標準化，將潛水業者正式納入海洋管理決策，並將生態旅遊視為永續海洋經濟或「藍色」經濟的核心組成部分。

他們還支持潛水經營者透過 Atlas Aquatica 倡議組織成具有統一政治聲音的合作社，該倡議已經支持了墨西哥和義大利的試點計劃。

詹姆斯庫克大學（澳洲）、墨西哥 Centro 的 Marisol Plascencia de La Cruz、國家地理學會、西北大學（南非）、Ørsted（丹麥）、加州大學聖塔芭芭拉分校、比勒陀利亞大學（南非）和華盛頓大學的研究人員也參加了這項研究。 研究剛剛發表在期刊上 Cell 報告可持續性。

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