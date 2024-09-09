水肺：最誘人但最可怕的極限運動？

從20項「極限運動」的清單中，水肺潛水是人們最想嘗試卻又不敢嘗試的一項——因為他們不僅擔心風險，還擔心展現自己。

這是 Pentland Brands 旗下自行車運動服飾公司 Endura 對英國 2,000 名成年人進行的一項調查得出的結論。在人們想要嘗試但又不敢嘗試的運動清單上，與水肺潛水最接近的競爭對手是跳傘、衝浪、滑翔傘和騎馬。恩杜拉自己的主要關注點——山地自行車——則排在名單的後面。

在這項對培訓機構來說可能值得注意的調查中，52%的受訪者承認不善於推動自己走出舒適圈。

三分之一的人表示他們害怕進入一項新運動，因為他們不想讓自己難堪，而多達十分之四的人認為他們“太老了”，不適合初學者。

超過三分之一（35%）的人表示，對傷害自己的擔憂阻礙了嘗試任何新的、令人興奮的事情。這導致十分之四的人希望自己能保留年輕時「無所畏懼」的態度，但他們覺得，隨著年齡的增長，嘗試新事物的社交焦慮變得越來越嚴重。

大約 31% 的人認為，對於 18 歲以下的人來說，嘗試一項新運動是最容易的，34% 的父母表示，他們的孩子比以前更願意冒險。

社交焦慮

其他運動項目依降序排列為攀岩、滑雪板、滑翔翼、帆船、風帆衝浪、激流泛舟、山地自行車、武術、越野摩托車、越野滑雪、滑板、冰上衝浪、攀冰、抱石和定點跳傘。

由於對所涉及的內容缺乏熟悉，可以解釋為什麼一些較低的條目被放置在較低的位置 - 以及為什麼像自由潛水這樣的消遣沒有被代表。而體育運動相對成本的影響並未反映在調查結果中。

「嘗試新事物之所以如此令人畏懼，往往源於社交焦慮——擔心不適應、缺乏合適的裝備，或者感覺太老或缺乏經驗，」NHS 高級心理學家阿卜迪·穆罕默德博士評論道。

「這些焦慮可能會造成重大障礙，使個人難以邁出邁向新體驗的第一步。透過採取積極的心態，可以顯著減少不足和自我懷疑的感覺。

「克服對未知的恐懼是建立自信的關鍵一步，讓個人能夠以歸屬感迎接新的挑戰。這段旅程不僅促進個人成長，也為更充實、更積極的生活方式打開了大門。

該研究是獨立進行的 恩杜拉 透過 OnePoll.com

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