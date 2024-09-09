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水肺：最誘人但最可怕的極限運動？

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水肺潛水入門（Yu Diving）
潛水的第一步（魚潛水）

從20項「極限運動」的清單中，水肺潛水是人們最想嘗試卻又不敢嘗試的一項——因為他們不僅擔心風險，還擔心展現自己。

這是 Pentland Brands 旗下自行車運動服飾公司 Endura 對英國 2,000 名成年人進行的一項調查得出的結論。在人們想要嘗試但又不敢嘗試的運動清單上，與水肺潛水最接近的競爭對手是跳傘、衝浪、滑翔傘和騎馬。恩杜拉自己的主要關注點——山地自行車——則排在名單的後面。

在這項對培訓機構來說可能值得注意的調查中，52%的受訪者承認不善於推動自己走出舒適圈。 

三分之一的人表示他們害怕進入一項新運動，因為他們不想讓自己難堪，而多達十分之四的人認為他們“太老了”，不適合初學者。

超過三分之一（35%）的人表示，對傷害自己的擔憂阻礙了嘗試任何新的、令人興奮的事情。這導致十分之四的人希望自己能保留年輕時「無所畏懼」的態度，但他們覺得，隨著年齡的增長，嘗試新事物的社交焦慮變得越來越嚴重。

大約 31% 的人認為，對於 18 歲以下的人來說，嘗試一項新運動是最容易的，34% 的父母表示，他們的孩子比以前更願意冒險。

社交焦慮

其他運動項目依降序排列為攀岩、滑雪板、滑翔翼、帆船、風帆衝浪、激流泛舟、山地自行車、武術、越野摩托車、越野滑雪、滑板、冰上衝浪、攀冰、抱石和定點跳傘。 

由於對所涉及的內容缺乏熟悉，可以解釋為什麼一些較低的條目被放置在較低的位置 - 以及為什麼像自由潛水這樣的消遣沒有被代表。而體育運動相對成本的影響並未反映在調查結果中。

「嘗試新事物之所以如此令人畏懼，往往源於社交焦慮——擔心不適應、缺乏合適的裝備，或者感覺太老或缺乏經驗，」NHS 高級心理學家阿卜迪·穆罕默德博士評論道。

「這些焦慮可能會造成重大障礙，使個人難以邁出邁向新體驗的第一步。透過採取積極的心態，可以顯著減少不足和自我懷疑的感覺。

「克服對未知的恐懼是建立自信的關鍵一步，讓個人能夠以歸屬感迎接新的挑戰。這段旅程不僅促進個人成長，也為更充實、更積極的生活方式打開了大門。

該研究是獨立進行的 恩杜拉 透過 OnePoll.com

也在 Divernet 上： 池中的大象, 潛水員的浮力挑戰, 像專業人士一樣潛水：岸潛, 跳水界的女性：“我們已經看到了潮流的轉變”

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@ValTaylor7 #askMark 你好，馬克，我是一名新獲得認證的潛水員，已經完成了 10 次潛水（全部使用租用的裝備），在幾次潛水中我的下巴已經鎖住了。如果長時間浮潛有時也會發生這種情況，所以我想知道這是否是由於第二階段的重量或不太舒適的咬嘴造成的。如果它是吸嘴，並且我得到了一個適合我的好吸嘴（有什麼建議嗎？），當我租用裝備時，潛水中心通常會更換它們嗎？感謝您的任何建議 Val #scuba #scubadiving #scubadiver 連結 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----- -------------------------------------------------- ---------------------------- 我們的網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀網站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告----------------------------- ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 跟隨社交媒體上的美國臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與https://www. scuba.com 和https://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。 2:00 介紹 00:00 問題 50:01 回答

@ValTaylor7
#askMark 你好，馬克，我是一名新獲得認證的潛水員，已經完成了 10 次潛水（全部使用租用的裝備），有幾次潛水我的下巴已經鎖住了。如果長時間浮潛有時也會發生這種情況，所以我想知道這是否是由於第二階段的重量或不太舒適的咬嘴造成的。如果它是吸嘴，而我得到了一個適合我的好吸嘴（有什麼建議嗎？），當我租用裝備時，潛水中心通常會更換它們嗎？感謝您的任何建議
瓦爾
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如何預防下顎疲勞？ #askmark #scubadiving #scuba

@lyudmilbozadzhiev5169 #askmark 當同時使用 AI 發射器和 SPG 潛水時，AI 發射器使用左肩上的 HP 端口，因此它與潛水電腦位於同一側，如何佈置 SPG 的軟管？ SPG 軟管來自右側 HP 端口，但仍需要位於左側大腿 D 形環上，這是否有問題？或者您會建議將潛水電腦放在右手上嗎？ #scuba #scubadiving #scubadiver 連結 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------- - ------------------------------------------------- - ---------------------- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀網站：https: // www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告----------------------------------- ------- ------------------------------------------- ------------- 在社群媒體Facebook 上關注我們：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https:// www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與https://www.scuba.com 和https 合作://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

@lyudmilbozadzhiev5169
#askmark 當同時使用 AI 發射器和 SPG 潛水時，AI 發射器使用左肩上的 HP 端口，因此它與潛水電腦位於同一側，如何佈置 SPG 的軟管？ SPG 軟管來自右側 HP 端口，但仍需要位於左側大腿 D 形環上，這是否有問題？或者您會建議將潛水電腦放在右手上嗎？
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我可以在潛水電腦的遠端安裝發射器嗎？ #AskMark @lyudmilbozadzhiev5169

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