Scuba Show 在美國東岸舉辦活動

訂閱我們的每週通訊

訂閱我們的每週通訊

Rork Media Limited 最近收購了歷史悠久的 水肺表演，在 加州長灘，現在，在前所未有的需求之下，宣布推出東海岸水肺潛水秀。

由於收到大量來自主要行業利益相關者的請求，要求在東海岸舉辦一場水肺展，Rork Media 團隊對舉辦此類活動的主要潛在地點進行了快速巡視。

由於現場停車位有限，華盛頓特區被排除在外，而費城帶來的後勤挑戰將大大增加參展商的成本，因此經過仔細評估，已確認大西洋城將成為新東海岸展會的舉辦地。

長灘潛水展迎來第 38 屆

為什麼是大西洋城？

大西洋城完美融合了便利性、家庭吸引力和樂趣。它是一個安全、適合家庭的目的地，擁有海灘、鋼鐵碼頭景點、現場表演、酒吧和餐廳，當然，甚至還有面向成人遊客的賭場。

場館交通便利，場館內設有火車站，可直接連接各大樞紐，毗鄰費城國際機場（僅需一小時車程或火車車程），設有當地機場，方便區域通達，並通過主要公路網絡直達，距離紐約、巴爾的摩和華盛頓特區僅數小時車程。

Rork Media Limited 出版總監 Ross Arnold 解釋說：“從我們在英國和澳大利亞的展會（這兩個展會都舉辦在更偏遠的地方）來看，我們發現觀眾很樂意花四個小時甚至更長時間趕路。這意味著超過三分之一的美國人口可以駕車前往大西洋城。”

大西洋城會議中心令人印象深刻的入口

背靠背調度

Rork Media 已將新展會與長灘展會進行策略性協調，以最大程度地方便參展商，尤其是從海外飛來的參展商。具體安排如下：

長灘： 30-31可能是2026

30-31可能是2026 大西洋城： 6-7 2026月

這樣的日程安排允許國際參展商飛往美國，前往長灘，在該地區尋找商店，向東前往大西洋城並重複這一過程，然後返回國內。

想要在大西洋城潛水展、長灘活動或兩者兼具嗎？點選 點擊這裡 獲取更多訊息